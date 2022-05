Und dann war da noch…

Edenkoben (ots) …der “gestrandete” 39-Jährige, der in der Nacht vom 23.05. auf den 24.05.22 gegen 01:15 Uhr bei der Polizeiinspektion Edenkoben erschien. Der Mann gab in gebrochenem Englisch an, zuvor mit dem Bus aus Polen hergefahren zu sein. Nun erreiche er seinen hier wohnhaften Bruder nicht, mittlerweile wäre der Akku seines Mobiltelefons leer und er wisse einfach nicht mehr weiter.

Der Herr konnte beruhigt werden und nahm erst einmal im Eingangsbereich der Dienststelle Platz. Sein Handy stellten die Polizisten kurzerhand zum Aufladen sicher und telefonierten währenddessen sämtliche Hotels im Ort ab. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen konnte doch noch eine Unterkunft in der Nähe organisiert werden.

Mit dem nun zumindest teilweise aufgeladenen Smartphone sowie einer ausgedruckten Wegbeschreibung machte sich der 39-Jährige anschließend dankbar auf den Weg zu “seinem” Hotel, wo er bereits erwartet und für die restliche Nacht freundlich aufgenommen wurde.

Handy aus Einkaufswagen gestohlen

Edenkoben (ots) – Eine 35 Jahre alte Frau war am vergangenen Samstag in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße, als ihr Unbekannte das Handy aus ihrer Tasche entwendeten, die im Einkaufswagen deponiert war. Erst als sie bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Polizei bittet nochmals darum, insbesondere ältere Mitmenschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Wertgegenstände zwingend nah am Körper getragen werden sollten. Niemals sollten Handtaschen oder Geldbörsen in Einkaufswagen oder -körben transportiert werden. Professionell agierende Diebe halten bewusst Ausschau nach diesen Gelegenheiten und haben dann leichtes Spiel.

Radfahrer übersehen

St. Martin (ots) – Ein 68 Jahre alter Autofahrer missachtete gestern Abend (23.05.2022, 18 Uhr) in der Maikammerer Straße die Vorfahrt eines 23-jährigen Radfahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam, bei dem sich der Radfahrer an der Schulter verletzte. Nachdem ihn der Rettungsdienst erstversorgt hatte, wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Fahrzeug in Flammen

Edenkoben (ots) – Am Morgen des 24.05.2022 geriet auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Landau Nord und der Raststätte Pfälzer Weinstraße Süd ein PKW in Brand. Während der Löscharbeiten musste die A65 kurzzeitig vollgesperrt werden. Durch das Feuer entstand Totalschaden am Fahrzeug. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Geschwindigkeitsmessungen in Edesheim

Edesheim (ots) – Am heutigen Dienstag (24.05.2022) wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h in Edesheim überwacht. In der Staatsstraße mussten zwischen 10:35 und 11:40 Uhr 17 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der “Spitzenreiter” wurde mit 56 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung in der Jahnstraße ergaben sich um die Mittagszeit innerhalb von 15 Minuten erfreulicherweise keine Verstöße. In diesem Bereich erfolgen in der nächsten Zeit weitere Kontrollen.

Einbruch in Grundschule

Edesheim (ots) – In der Ruprechtstraße sind Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in die Grundschule eingebrochen. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst gestern (23.05.2022) bekannt. Zunächst wurden durch die Täter zwei Bewegungsmelder abgeschlagen, bevor sie ein Fenster aufhebelten und in das Gebäude einstiegen.

Was genau entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Zahlreiche Verkehrsverstöße in der Luitpoldstraße

Edenkoben (ots) – Am Dienstagnachmittag (24.05.2022) wurden zwischen 13:35 und 14:50 Uhr in der Luitpoldstraße in Edenkoben in Höhe der Feuerwehr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden 5 Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon verbotswidrig nutzten.

Auf sie kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister zu. Einem 41-jährigen “Handysünder” droht sogar der Verlust des Führerscheins, da er eigenen Angaben nach bereits etliche Punkte gesammelt hat.

Weiterhin wurden 9 Fahrzeugführer festgestellt, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Ein Transporter fiel den Beamten auf, da die vorderen Seitenscheiben sehr dunkel waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auf den genannten Scheiben eine Tönungsfolie angebracht war. Da dies nicht erlaubt sind, erlischt hierdurch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Neben dem fälligen Verwarngeld muss der 57-jährige Fahrzeugführer auch die Folie wieder entfernen.

Seien Sie achtsam!

Maikammer (ots) – Erneut meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter bei einem Mann und täuschte diesem vor, dass unweit seiner Wohnanschrift in Maikammer eine Frau überfallen und ausgeraubt worden wäre. Nachdem der Unbekannte nach Wertgegenstände fragte, bemerkte der Mann, dass da was nicht stimmt, weshalb er das Gespräch beendete und die richtige Polizei in Kenntnis setzte.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge oder Wertgegenständen bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.