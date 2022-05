Erfolgreiche Aktionstage zur Bekämpfung mobiler Kriminalität

Mainz (ots) – Zwischen dem 17. und 19. Mai führten 15 EU-Staaten und Albanien unter dem Namen Trivium koordinierte Aktionstage durch. Im Fokus standen insbesondere europaweit agierende Tätergruppierungen. Initiator ist die EU-Kommission. Die Niederlande übernahm die Gesamtkoordination, Europol unterstützte hierbei.

Ein Hauptaugenmerk bei Trivium lag auf den Deliktsbereichen Eigentumskriminalität, Rauschgift, Urkundenfälschung, Menschen- und Waffenhandel, illegale Beschäftigung und Schleusung.

Allein in Deutschland kontrollierten die Kräfte rund 14.000 Personen, über 8.800 Fahrzeuge und verhafteten 198 Personen. Ferner stellten sie 43 Fahrzeuge, Diebesgut, illegale Substanzen und große Summen Bargeld sicher. So konnten beispielweise zwei Tatverdächtige festgenommen werden, die mit einem gestohlenen Fahrzeug auf dem Weg nach Polen waren. In Rheinland-Pfalz kontrollierte die Polizei 669 Personen und 280 Fahrzeuge und nahm 6 Personen fest.

Deutschland beteiligt sich seit dem Jahr 2018 an den Trivium-Aktionstagen. In diesem Jahr nahmen die Bundespolizei, der Zoll und Polizeidienststellen aus sieben Bundesländern teil. Neben Rheinland-Pfalz waren auch Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen mit von der Partie. Die diesjährigen Erfolge belegen, dass die europäische Zusammenarbeit der Polizeibehörden hervorragend funktioniert.

“75 Jahre Rheinland-Pfalz” – Landespolizei stellte sich vor

Mainz (ots) – Vom 20. bis zum 22. Mai feierte Rheinland-Pfalz sein 75-jähriges Bestehen mit einem Landesfest in Mainz. Die Landespolizei war unter dem Motto “Rheinland-Pfalz sicher” ebenfalls vor Ort und präsentierte sich am Konrad-Adenauer-Ufer mit mehreren Aktionen und Informationsständen.

Die Landes- und Bundespolizei, Feuerwehr sowie der Zoll führten auf einer Aktionsbühne verschiedene Shows wie Eingriffstechniken, Diensthundetraining, Interviews mit Kolleginnen und Kollegen der SWR-Nachtstreife und ein Medley des Landespolizeiorchesters vor.

Auf dem Rhein konnten die Besucherinnen und Besucher eine Wassershow der Wasserschutzpolizei, des DLRG, des THW und der Feuerwehr sowie eine spektakuläre Abseilaktion der Spezialeinheiten aus einem Polizeihubschrauber bestaunen.

An den Informationsständen stellten sich die verschiedenen Behörden wie zum Beispiel die Schutzpolizei, das Landeskriminalamt, die Hochschule der Polizei und das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik vor und standen Interessenten für Fragen zur Verfügung.

Etwa 13.000 Besucherinnen und Besucher suchten die Polizeistände auf. Hierbei wurden 5.500 Gespräche und Beratungen durchgeführt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz zeigten sich begeistert von der gut besuchten Polizeimeile und dem großen Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Polizei und ihrer Arbeit.

Der Auftritt der Landespolizei auf dem Rheinland-Pfalz-Tag wurde am Samstag, den 21. Mai, ganztägig via Livestream begleitet. Die Highlights des Streams werden in Kürze auf dem Kanal der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht: https://www.youtube.com/channel/UCNRqV4qkupamQGx0glSn00A

Mainz-Bingen

Gefahrenstelle im Verkehr

Bingen (ots) – 23.05., Stadtstraße, 16:30 Uhr bis 24.05., 19:50 Uhr – Ein 39-Jähriger fuhr in seinem LKW mit Tieflader in Fahrtrichtung B9, als ihm plötzlich in einem Kreisel die Lenkung versagte. Der LKW blieb abrupt stehen und blockierte die Fahrbahn, dabei verlor das Fahrzeug Öl aus einem defekten Schlauch.

Ein hinzugezogener Techniker brachte das Fahrzeug soweit in Gang, dass es auf den Seitenstreifen gefahren werden konnte. Von hier aus wurde es ohne Gefahr abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Brandmeldung

Bingen (ots) – 23.05., Berlinstraße, 15:52 Uhr – Die Binger Feuerwehr rückte zu einer Brandmeldung in die Berlinstraße an. Es stellte sich heraus, dass einem 26-Jährigen mit sichtbarer Rauchentwicklung das Essen auf dem Herd angebrannt war. Ein Schaden entstand nicht.