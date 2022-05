Ludwigshafen-Oppau (ots) – Eine 16-Jährige fuhr am Dienstag 23.05.2022 gegen 11:45 Uhr, mit der Straßenbahn vom Berliner Platz kommend in Richtung Oppau-Endstelle. Im vorderen Bereich der Bahn erblickte die 16-Jährige einen Mann, der sich vor ihr auszog und anfing zu onanieren.

Die 16-Jährige schrie den Mann an, was zur Beendigung seiner Handlungen führte. An der Haltestelle Oppau-Endstelle stieg der Mann schließlich aus der Bahn aus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 1,70 m groß, längerer Bart, dunkle Haare.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.