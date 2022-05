Sattelzug nach Windböe auf A 7 umgekippt: Fahrer schwer verletzt und 200.000 Euro Schaden

BAB 7/ Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis): Ein von einer Windböe erfasster Sattelzug ist am gestrigen Montagabend auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/ Efze und Malsfeld nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der 21-jährige Fahrer aus Serbien zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug verlor bei dem Unfall seine Ladung und blockierte alle drei Fahrstreifen, sodass die Autobahn wegen der aufwendigen Aufräum- und Bergungsarbeiten bis zum heutigen Dienstagmorgen voll gesperrt werden musste.

Wie die aufnehmenden Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, hatte sich der schwere Unfall gegen 21:10 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Sattelzug mit serbischer Zulassung aufgrund des starken Seitenwinds nach rechts gedrückt, kam dann von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen und kippte letztlich auf die Seite. An der Sattelzugmaschine und dem Auflieger entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich insgesamt auf rund 200.000 Euro summiert. Aufgrund der Vollsperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und mehreren Kilometern Stau. Gegen 8:30 Uhr konnten alle Fahrstreifen in Richtung Kassel wieder freigegeben werden.

Schwalmstadt-Treysa: Zwei versuchte Diebstähle aus Pkws

Versuchte Diebstähle aus zwei Pkws Tatzeit: 23.05.2022, 18:35 Uhr bis 24.05.2022, 06:50 Uhr In der vergangenen Nacht öffneten unbekannte Täter zwei geparkte Pkws und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. In der Hundsgasse öffneten die Täter einen rot/schwarzen Audi A 1 auf nicht bekannte Weise und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Ebenfalls durchsucht wurde ein roter Mercedes A-Klasse, welcher in der Bahnhofstraße abgestellt war. In beiden Fällen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet und es entstanden keine Schäden an den Fahrzeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Morschen-Neumorschen: Einbruchsversuch in Nagelstudio

Versuchter Einbruch in Nagelstudio Tatzeit: 20.05.2022, 17:00 Uhr bis 23.05.2022, 11:50 Uhr In ein Nagelstudio in der Marktstraße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Die Täter begaben sich zum Eingangsbereich des Studios und versuchten dort die Eingangstür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890