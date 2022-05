Kaiserslautern – Dieses Ergebnis hatten Andreas Schmitt, Vorsitzender des ACE-Kreisclubs Westpfalz, und Vorstandsmitglied Roland Kaiser so nicht erwartet.

Im Großen und Ganzen waren die 20 getesteten unbewirtschafteten Rastplätze an der A6, A62 und A63 im Bereich Westpfalz einigermaßen sauber, auch die Toiletten mussten nicht bemängelt werden. Ob das immer so ist, wird sich beim zweiten Check herausstellen.

Im vergangenen Jahr drehte sich beim der Clubinitiative des ACE Auto Club Europa alles um Behindertenparkplätze. Die Ehrenamtlichen hatten sich unter dem Motto „Barrierefrei besser ankommen!“ Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze angesehen, Punkte vergeben und Urkunden verteilt. In diesem Jahr trägt die Initiative den Titel „Deutschland, deine Rastplätze“. Rund 500 der bundesweit 1.500 unbewirtschafteten Rastplätze an den Autobahnen sollen bis zum 30. September je zwei Mal gecheckt werden. Ist das Gelände sauber? Gibt es ausreichend Mülltonnen? Können sich Fußgänger sicher bewegen? Wie sieht es mit den Toiletten aus? Diesen und ähnlichen Fragen – insgesamt sind es 20 Kriterien, die abgefragt werden – gehen die bundesweit rund 800 Ehrenamtlichen des ACE nach. Am Montag, 23. Mai, waren Andreas Schmitt und Roland Kaiser vom Kreisvorstand Westpfalz auf den Autobahnen rund um Kaiserslautern unterwegs, um gemeinsam mit dem Regionalbeauftragten Club für Rheinland-Pfalz, Volker Schork, die unbewirtschafteten Rastplätze in Augenschein zu nehmen.

Schmitt und Kaiser waren vor allem von den sauberen Toiletten überrasch, denn gerade die WC-Gebäude an den Autobahnen hat man dich eher als unsauber in Erinnerung. Bei einem zweiten Test in einigen Wochen an einem anderen Wochentag und zu einer anderen Tageszeit werden die Passauer ACEler erneut prüfen, wie es um die Sauberkeit der Toiletten bestellt ist. Auch das Gelände an sich war meist sauber nur die Mülleimer waren meistens überfüllt so das Abfälle rund um die Mülleimer abgelagert wurde, zudem waren einige Sitzbänke und Tische beschädigt.

„Wir werden darauf achten, ob beim zweiten Check in ein paar Wochen die Bänke repariert sind oder nicht“,

sagt Schmitt. Am Ende konnten die Tester ein positives Fazit ziehen:

„Die Rastplätze sind besser als ihr Ruf – ob das eine Momentaufnahme war oder der Dauerzustand ist, werden wir bei einem zweiten Check überprüfen.“

Am 30. September endet die diesjährige Clubinitiative, danach erfolgt die Auswertung. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ace-clubinitiative.de.