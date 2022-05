Kaiserslautern – Zwei komplett verschiedene Halbzeiten sahen die gut 120 Zuschauer beim Oberligaspiel zwischen der 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg und dem TV Offenbach.

Während sich der TuS bis zur Halbzeitpause auf Augenhöhe mit dem Tabellendritten der ORPS präsentierte und nur aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung mit 11:14 im Hintertreffen lag, lief beim Dansenberger Perspektivteam ab der 35. Minute (12:16) überhaupt nichts mehr zusammen. Offenbach dominierte nach Belieben und kam im Schongang zu einem klaren 34:19 Auswärtserfolg.

TuS-Trainer Sebastian Wächter war enttäuscht, dass seine Mannschaft im 2. Durchgang viel zu früh die Hoffnung aufgab:

„Nach holprigem Start kamen wir nach und nach besser in die Partie. Mit etwas mehr Wurfglück (drei verschossene Siebenmeter!) und dem ein oder anderen unnötigen technischen Fehler weniger, hätten wir auch durchaus mit einer Führung in die Pause gehen können. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten wir in Überzahl gute Chancen, um den Rückstand zu verkürzen, scheiterten aber immer wieder am starken Offenbacher Schlussmann. Im weiteren Verlauf nutzte Offenbach unsere Fehler dann gnadenlos aus und wir ließen uns dann, für mich unverständlich, völlig hängen, denn wir waren bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich gut im Spiel, aber 26 Fehlwürfe, davon einige 100%ige, waren dann doch zu viel.“