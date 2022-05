Mit der Entwicklung der Technologie steigt unsere Abhängigkeit von ihr, und im Gegenzug nehmen die Vorfälle im Zusammenhang mit dem Internet zu.

Dies bedeutet, dass Kriminelle jetzt wie nie zuvor auf Informationen und Daten zugreifen können. Daher ist es wichtig, dass Sie wissen, wie Sie sich vor Cyberangriffen schützen und online sicher bleiben können.

App-Berechtigungen

Achten Sie darauf, mit wem Sie Ihren Standort teilen. Eine Ortungs-App hat gute Gründe, Ihren Standort zu kennen, Spiele-Apps dagegen nicht. Lehnen Sie Anfragen von Apps nach Informationen ab, die sie nicht benötigen. Wählen Sie außerdem Anwendungen von seriösen Entwicklern und laden Sie sie nur aus offiziellen App-Stores herunter.

Antiviren-Software

Stellen Sie sicher, dass auf Ihren Geräten eine Antiviren-Software installiert ist. Wenn sie infiziert werden, kann eine solche Software helfen, die Geräte zu sichern und den Virus zu entfernen.

Sperrbildschirm

Wenn Ihr Gerät über einen Sperrbildschirm verfügt, für den Sie ein Kennwort eingeben müssen, um auf Informationen zuzugreifen, sind Ihre Daten im Falle eines Diebstahls wesentlich besser geschützt als bei einem Gerät ohne Kennwortschutz.

Zwei-Faktor-Identifizierung

Eine Zwei-Faktor-Identifizierung bei der Kontoanmeldung erschwert Kriminellen den unbefugten Zugriff auf Ihr Konto.

Gemeinsame Nutzung von Informationen

Achten Sie darauf, was Sie online teilen und mit wem Sie es teilen. Je mehr „Fremde“ und Menschen, die Sie nicht kennen, in den sozialen Medien mit Ihnen in Verbindung treten, desto größer ist das Risiko für Sie. Je mehr Informationen Sie online über sich preisgeben, desto mehr Informationen können Hacker nutzen, um sich als Sie auszugeben.

Komplexe Passwörter

Je komplexer Ihr Passwort ist, desto besser. Es wird empfohlen, dass ein Passwort zwischen 8 und 64 Zeichen lang sein sollte. Die Verwendung einer Passphrase, die sich nur Sie merken können, ist eine gute Möglichkeit, ein sicheres Passwort zu erstellen. Besuchen Sie https://www.useapassphrase.com/, um zu sehen, wie schnell ein Passwort von Hackern geknackt werden kann.

Ändern von Passwörtern

Ändern Sie regelmäßig Ihre Passwörter für alle Geräte und Online-Plattformen. Achten Sie auch darauf, dass Sie Ihre alten Passwörter nicht wiederverwenden. Durch Datenschutzverletzungen werden ständig Passwörter geknackt und in eine Datenbank mit Passwörtern aufgenommen, die für künftige Angriffe verwendet werden können.

Dringende Maßnahmen

Wenn Sie eine E-Mail erhalten oder jemand Sie kontaktiert und Sie auffordert, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, ist dies möglicherweise nicht legitim. Stellen Sie Fragen und wenden Sie sich an Personen, denen Sie vertrauen, um die Legitimität der Aufforderung zu überprüfen.

Seien Sie besonders wachsam

Vor allem bei E-Mails und SMS. Wenn etwas nicht richtig aussieht, klicken Sie auf keinen Fall auf den Inhalt, egal von wem er kommt. Phisher nähren sich von Fehlern – sie bieten den Leuten oft Informationen an, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Nutzen Sie eine andere Möglichkeit, mit der Person oder dem Unternehmen in Kontakt zu treten, um die Legitimität der Nachricht zu überprüfen.

Überprüfen Sie Website-Links

Überprüfen Sie die in E-Mails angegebenen Links. Sie lassen sich leicht fälschen und können wie seriöse Websites aussehen. Sie können überprüfen, ob der Link legitim aussieht, indem Sie mit der Maus über die URL fahren.

Private Videokonferenzen

Wenn Sie Videokonferenzen oder andere Online-Plattformen nutzen, um mit anderen in Verbindung zu bleiben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie verfolgen, wer an den Anrufen teilnimmt. Machen Sie keine Treffen öffentlich und veröffentlichen Sie keine Links zu den Teilnehmern in öffentlichen Foren.

Private Netzwerke

Die Nutzung öffentlicher Netzwerke birgt ein höheres Risiko. Wenn Sie ein öffentliches Netzwerk nutzen, sollten Sie es nicht für den Zugriff auf private und vertrauliche Informationen verwenden. Deaktivieren Sie die automatische Verbindungsherstellung auf Ihrem Gerät. Cyber-Kriminelle können Netzwerke klonen und dabei einen ähnlichen Namen wie das legitime private Netzwerk verwenden. Wenn Sie einem Gerät erlauben, sich automatisch mit einem Netzwerk zu verbinden, könnte dies jemandem einen leichten Zugang zur Infizierung Ihres Geräts ermöglichen. Wenn sie einen VPN verwenden, um den IP-Standort nach Österreich zu ändern, schützen sie sich außerdem vor Malware. Dies wird durch ein Ändern der IP Adresse erreicht.

Datensicherung

Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten und speichern Sie sie auf einem separaten Server. Dadurch wird der Zugriff auf die Daten im Falle eines Cyberangriffs erleichtert.

Schulung

Personen, die Zugang zu hochsensiblen Daten haben, sollten entsprechend geschult und für einen erhöhten Sicherheitsschutz berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte ihr digitaler Fußabdruck bewertet und überwacht werden, um es ihnen zu erschweren, ins Visier genommen zu werden, da ihr vertraulicher Zugang zu Daten im Falle eines Angriffs schwerwiegendere Folgen haben könnte.

Investieren Sie in eine Cyber-Versicherung – diese kann Ihr Unternehmen vor den Risiken eines Cyber-Angriffs schützen und den Schaden für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden begrenzen, wenn Sie von Cyber-Kriminalität betroffen sind.