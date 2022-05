Schlägerei endet mit Hundebiss

Ludwigshafen (ots) – Zwei 20-Jährige wollten am Sonntagabend 22.05.2022 gegen 20:30 Uhr, eine Kneipe in der Bürgermeister-Kutterer-Straße besuchen. Der Einlass wurde ihnen jedoch auf Grund des Mitführens zweier Hunde verwehrt. Im Anschluss fing einer der 20-Jährigen an, vor der Kneipe zu randalieren. Ein ebenfalls 20-jähriger Kneipenbesucher wollte den Randalierer zur Rede stellen.

Anschließend kam es zur körperlichen Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten, in Folge dessen der Randalierer den Kneipenbesucher mit einer Glasflasche bedrohte. Als mehrere weitere Kneipenbesucher einschritten, um die beiden zu trennen, wurde ein 21-jähriger Einschreitender von einem Hund des ursprünglich Randalierenden gebissen.

Nach Verständigung der Polizei entfernte sich der Randalierer mit seinen Hunden zunächst von der Örtlichkeit, konnte aber in der Nähe des Tatorts durch die Polizei angetroffen werden. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren, u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung. Der 21-jährige Einschreitende erlitt durch den Hundebiss lediglich leichte Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Brand in Bayreuther Straße

Ludwigshafen (ots) – Von Sonntag- auf Montagnacht gegen 03:30 Uhr geriet ein Müllcontainer in der Bayreuther Straße in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Beschädigungen an diesem und an einem Baum darüber entstanden dennoch. Vermutlich wurde der Inhalt des Containers durch unbekannte Täter angesteckt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 23.05.2022 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mannheimer Straße, bei welchem ein entlaufener Hund mit einem grauen Skoda kollidierte. Der Fahrer des Skoda erhob die Daten der Hundehalterin und verließ danach die Örtlichkeit ohne seine eigenen Personendaten zu überreichen.

Hiermit werden der Fahrer des Skoda und unabhängige Zeugen des Unfalls gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden. Entsprechende Meldungen können per E-Mail über pwoggersheim@polizei.rlp.de, oder telefonisch über die 0621-9632403, erfolgen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich am Sonntag 22.05.2022 zwischen 08:30-16:30 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maximilianstraße. Nach Stand der derzeitigen Ermittlungen wurde glücklicherweise nichts entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen der Unbekannten entstand an den Türen der Wohnung ein Schaden von ca. 300 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickbetrüger täuscht Autopanne vor

Ludwigshafen (ots) – Er spielt eine angebliche Notsituation vor. Sein Auto habe eine Panne. Er fragt nach Kleingeld oder der Nummer vom ADAC. Manchmal lässt er sich in diesem Zusammenhang auch Kleingeld wechseln. Das Ergebnis ist oft dasselbe: Den hilfsbereiten, meist lebensälteren Menschen fehlt beim späteren Blick in das Portemonnaie Geld.

Seit November 2020 wurden der Polizei bisher 9 solcher Betrugsmaschen gemeldet. Dabei entstand insgesamt ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Täterbeschreibungen lassen die Vermutung zu, dass es sich um ein und denselben Mann handelt, welcher im Bereich Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis diese Trickdiebstähle begeht.

Er soll 40-50 Jahre alt und 1,70m groß sein, eine eher schlanke Statur und eine Halbglatze haben. Das übrige schwarze Haar trägt er kurz. Seine Kleidung wirkt gepflegt und sorgsam ausgewählt: oft trägt er ein Hemd, ab und zu sogar einen Anzug.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf 110.

Trickdiebstahl in Wohnungen, aber auch auf der Straße ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung oder Vertrauen zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären.

Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf.

Geben Sie kein Geld in fremde Hände.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.