Karlsruhe – Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Samstagvormittag ein

58-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als er beim Abbiegen von einem nachfolgenden

Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 58-Jährige

gegen 07:45 Uhr die Baumeisterstraße in Richtung Rüppurrer Straße auf dem

dortigen Radfahrstreifen. Auf Höhe der Einfahrt zum Staatstheater wollte er nach

links abbiegen. Hierzu gab er Handzeichen und lenkte offenbar unmittelbar danach

zum Überqueren der Straße ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. In

der Folge kam es zur Kollision mit dem Mercedes einer hinter ihm fahrenden,

65-jährige Autofahrerin. Dabei wurde der Radfahrer zunächst auf das Auto

aufgeladen und anschließend auf die Straße geschleudert. Der 58-Jährige erlitt

hierbei schwere Kopfverletzungen. Einen Helm trug er nicht.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann

zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur intensivmedizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa

4.000 Euro.

Für die weiteren Ermittlungen wurde die Hinzuziehung eines Gutachters

angeordnet.

Bruchsal – Mehrere Autos zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter zerkratzten am Samstag zwischen 09.15 Uhr und

14.25 Uhr drei Autos auf einem Parkplatz an der Stadtgrabenstraße in Bruchsal.

Der Sachschaden wird derzeit auf 2.500 Euro geschätzt. Inwieweit ein

Zusammenhang zu vergleichbaren Vorfällen in den letzten Monaten an diesem Ort

besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bruchsal unter

der Rufnummer 07251/7260 zu wenden.

Karlsbad – Unfall mit drei Fahrzeugen – Zwei Personen verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf

der Kreisstraße 3556 zwischen Spielberg und Ittersbach. Ein Opel kollidierte an

einem Parkplatz mit einem einfahrenden Seat, wurde in den Gegenverkehr

abgewiesen und stiess dort gegen einen stehenden Dacia. Beide Insassen des Seat

wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 34-jährige Opel-Fahrer fuhr gegen 18 Uhr auf der K3556 von Spielberg kommend

Richtung Ittersbach. Im Wald wollte der Seat soeben von einem Waldparkplatz nach

links in die Straße einfahren. Offenbar war der Opel ziemlich schnell und stieß

gegen die Fahrzeugfront des Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel

in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte frontal mit einem dort stehenden

Dacia. Die Fahrerin des Dacia hatte dem Seat die Einfahrt ermöglichen wollen.

Sowohl der Opel als auch der Dacia wurden gegen Bäume geschleudert, die Airbags

lösten aus.

Offenbar wurden nur die beiden 22 und 23 Jahre alten Insassen des Seat leichter

verletzt.

Der entstandene Schaden liegt bei 30.000 Euro.

Bruchsal – Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar stark betrunkener 59-Jähriger gefährdete auf

seiner Fahrt von Bruchsal nach Heidelsheim am Samstagabend offenbar mehrere

andere Autofahrer.

Der 59-Jährige war mit seinem weißen Opel Mokka gegen 20 Uhr auf der

Paul-Gerhard-Straße unterwegs. Hier geriet er kurz vor und nach dem Kreisverkehr

offenbar in den Gegenverkehr. Andere Autofahrer mussten, um eine Kollision zu

vermeiden, vermutlich ausweichen. Beim Einbiegen auf die Bundesstraße 35

gefährdete er ebenfalls den Gegenverkehr. Diese unsichere Fahrweise setzte sich

bis nach Heidelsheim fort, wo der Opel einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2 Promille.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte, die in dieser Sache Angaben machen

können. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der

Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung setzen.

Kronau – Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Karlsruhe (ots) – Drei verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von etwa

25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend auf der

Landesstraße 555 bei Kronau.

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW war nach den derzeitigen Ermittlungen gegen

22.05 Uhr zwischen Kronau und Östringen unterwegs. An der Einmündung der

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße fuhr ein 40-Jähriger Smart-Fahrer auf die L555 auf

und achtete offenbar nicht auf die Vorfahrt des VW-Fahrers. Es kam zur

Kollision. Der VW geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem BMW

einer 30-jährigen Frau. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auch der Beifahrer der 30-Jährigen zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Beamten der Verkehrspolizei stellten bei dem ebenfalls verletzten

40-jährigen VW-Fahrer fest, dass er alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ein

Ergebnis von etwa 1,2 Promille.

Die Fahrer des VW und des Smart müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Karlsruhe – Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 16.40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz

eines Supermarktes in der Carl-Metz-Straße in Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit

anschließender Unfallflucht. Nach den derzeitigen Ermittlungen touchierte ein

weißer Transporter vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Nähe des

Getränkecenters einen Mercedes.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-3611 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Einbruch in Firma – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen offenbar in der Zeit zwischen Freitag

um 20.00 Uhr und Samstag gegen 23.00 Uhr mehrere Container auf einem

Firmengelände in der Dieselstraße in Pfinztal-Berghausen auf. Die Höhe des

Sachschadens sowie des Diebesgutes sind derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer

0721/49070 zu wenden.

Karlsruhe – 2 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Am Samstag fuhr kurz vor 20:00 Uhr ein 54-jähriger mit seinem

Pkw auf der Ettlinger Straße in Richtung Norden. Auf Höhe der Nebeniusstraße

versuchte er verbotswidrig zu wenden. Hierbei scheint er nicht auf den

Schienenverkehr geachtet und die in dieselbe Richtung fahrende Straßenbahn

übersehen zu haben. Der 38-jährige Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr

rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fahrerseite des Pkw zusammen. Nach dem

Zusammenstoß wurde das Fahrzeug noch mehrere Meter vor der Straßenbahn

hergeschoben. Der Pkw-Lenker sowie sein 57-jähriger Beifahrer wurden bei dem

Unfall schwerverletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

werden. Die beiden PKW-Insassen wurden mit einem Rettungswagen und einem

Rettungshubschrauber in unterschiedliche Klinken verbracht. Der

Straßenbahnverkehr musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für ca. 1

Stunde voll gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war mit 14

Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte einen Rettungshubschrauber,

drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro.

Karlsruhe – Bedrohungslage führt zu Einsatz der Polizei

Karlsruhe (ots) – Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Samstagvormittag in

Karlsruhe-Daxlanden. Mutmaßlich mündete ein Streit unter Brüdern in eine

Bedrohungslage bei der wohl auch eine Schreckschusswaffe zum Einsatz kam.

Nach den derzeitigen Ermittlungen war es gegen 10.20 Uhr zu Streitigkeiten unter

mehreren jungen Männern einer Familie gekommen. Eine der Personen zog dabei wohl

eine Schreckschusswaffe und feuerte in Richtung einer anderen Person. Verletzt

wurde hierbei glücklicherweise niemand. Im weiteren Verlauf gelang es den

Beteiligten, den Mann zu entwaffnen, der schließlich die Flucht ergriff. Wie

sich zwischenzeitlich verifizieren ließ, handelte es sich offenbar um eine

Schreckschusswaffe.

Nach dem geflüchteten jungen Mann wird derzeit noch unter Einsatz der

verfügbaren Polizeikräfte sowie mit Unterstützung eines Hubschraubers und einer

Drohne gefahndet.

Eggenstein-Leopoldshafen – 46-Jähriger bei Einbruch in Bauhof festgenommen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Sonntag konnte ein 46-jähriger

Tatverdächtiger auf frischer Tat bei einem Einbruch in den Bauhof Eggenstein

vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der 46-Jährige kurz nach

23:30 Uhr Zutritt zum Gelände in der Ottostraße, indem er über den Zaun

kletterte. Anschließend machte sich der Verdächtige an einem Container für

Elektrogeräte zu schaffen. Ein Zeuge konnte den 46-Jährigen hierbei beobachten

und verständigte die Polizei.

Kurz darauf konnte der Tatverdächtige noch innerhalb des Geländes von der

alarmierten Polizei vorläufig festgenommen werden. Weitere Personen konnten bei

der anschließenden Überprüfung des Bauhofs nicht angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des 46-Jährigen konnten in seinem Rucksack

Aufbruchswerkzeuge aufgefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm zudem

einen Wert von über 1,3 Promille. Der bislang strafrechtlich noch nicht in

Erscheinung getretene Verdächtige wurde im Anschluss erkennungsdienstlich

behandelt und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls

verantworten müssen.

Bruchsal – Zwei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer war die Folge eines

Zusammenstoßes am Samstag gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung der Bundestraße 35 zur

Bundesstraße 3 in Bruchsal

Nach derzeitigem Ermittlungstand nahm ein 49-Jähriger mit seinem Fahrzeug

offensichtlich das Rotlicht nicht wahr, als er auf der B35 in Richtung

Heidelsheim fuhr. Daraufhin kollidierte er mit einem auf der B3 von Bruchsal

kommenden Pkw. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden in ein

Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 14.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der

Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 zu melden.

Karlsruhe – Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 23.50 Uhr an der

Kreuzung Draisstraße zur Heldrunger Straße in Langensteinbach wurden drei

Personen leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr die Draisstraße und nahm wohl die

vorfahrtsberechtigte von links kommende 23-jährige Fahrzeuglenkerin nicht wahr.

Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden der Fahrer sowie die

Fahrerin als auch ihre Beifahrerin leicht verletzt und in der Folge in ein

Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 zu melden.

Karlsruhe – Autofahrer verletzt Radler – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter touchierte mit seinem Pkw am

Donnerstagabend in der Wilhelmstraße in der Karlsruher Südstadt einen vor ihm

fahrenden Fahrradfahrer, der hierbei leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrradfahrer am Donnerstag gegen

22.00 Uhr die Wilhelmstraße in südliche Richtung. Der unbekannte Autofahrer fuhr

mit seinem Pkw direkt hinter dem Zweiradfahrer und hupte dabei offenbar mehrfach

ohne ersichtlichen Grund. Der Fahrradfahrer hielt darauf an und wollte ihn

anscheinend zur Rede stellen. Daraufhin bremste der Pkw-Fahrer zunächst,

beschleunigte jedoch im nächsten Moment wieder und touchierte dabei wohl das

Fahrrad. Um der Situation zu entkommen, sprang der 45-Jährige von seinem Rad und

verletzte sich hierbei an seinem linken Fuß. Der PKW-Fahrer blieb kurzzeitig

stehen, verließ anschließend jedoch die Unfallörtlichkeit.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun nach dem Fahrzeugführer mit Hilfe des

bekannten Kennzeichens und bittet um Zeugenmeldungen, die beim

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 entgegengenommen werden.

Karlsruhe – Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Karlsruhe (ots) – Nur durch eine Ausweichbewegung konnte ein Polizeibeamter

seine Kollision mit einem flüchtenden Motorrollerfahrer am Weinweg am

Sonntagmorgen vermeiden. Dieser hatte sich zuvor allen Anhalteversuchen

widersetzt und war schließlich auf den Polizisten zugefahren. Der 28-jährige

Polizist wurde leicht verletzt.

Während der Streifenfahrt war den Polizisten gegen 5.40 Uhr auf der Durlacher

Allee ein unsicher fahrender Roller aufgefallen. Dieser bog vom Messplatz

kommend in die Durlacher Allee ein. Er missachtete sämtliche Anhaltezeichen

nachdem er auch noch zwei Ampelanlagen bei Rotlicht passiert hatte. Schließlich

fuhr der bislang unbekannte Rollerfahrer nach einem Wendemanöver in die

Straßenbahnhaltestelle „Am Weinweg“ ein. Einer der Polizisten verfolgte den

Rollerfahrer zu Fuß.

Der Rollerfahrer wendete sein Fahrzeug und raste gezielt auf den ihn

verfolgenden Beamten zu. Eine kurzentschlossene Ausweichbewegung verhinderte

eine Kollision zwischen dem Rollerfahrer und dem Polizisten. Dem Unbekannten

gelang dann die Flucht in Richtung Großmarkt. Der Beamte stürzte und erlitt

schmerzhafte Prellungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen

Motorrollerfahrer machen können. Er fuhr einen schwarzen 50er Roller und trug

dunkle Oberbekleidung und einen ebenfalls schwarzen Motocross-Helm. Hinweise

nimmt der Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 entgegen.

Bruchsal – Aquaplaning verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf

der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal. Eine

Autofahrerin war wohl aufgrund Aquaplaning ins Schleudern geraten und dann mit

einem anderen Fahrzeug kollidiert. Auslaufende Betriebsstoffe verursachten

starke Verkehrsbehinderungen.

Eine 52-Jährige verlor offenbar wegen Aquaplaning auf dem linken Fahrstreifen

die Kontrolle über ihren BMW und kollidierte dann mit dem auf dem mittleren

Fahrstreifen fahrenden Lkw eines 51-Jährigen. Durch den Unfall wurde der BMW auf

den rechten Fahrstreifen und in die Leitplanken abgewiesen. Der Lkw schleuderte

nach rechts und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Die Reinigung der Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe erforderte eine

Sperrung der Fahrbahn Richtung Norden bis gegen 10 Uhr.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro.

Karlsruhe – Fußgänger von Auto angefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein Fußgänger bei einem

Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Amalienstraße in Karlsruhe zu, als er

offenbar von einer Autofahrerin übersehen wurde.

Gegen 09.30 Uhr überquerte ein 77-jähriger Mann die Amalienstraße auf einem

Fußgängerüberweg. Eine 71-jährige Fahrerin eines Renault übersah wohl das

Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Fußgänger. Der 77-Jährige wurde

verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/944840 mit der

Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Chefin bezahlt Strafe für Mitarbeiter

Mannheim (ots) – Am späten Freitagabend (20. Mai) zahlte die Chefin eines

26-jährigen Deutschen dessen Strafe. Sie wendete damit die Haftstrafe ihres

Mitarbeiters ab.

Gegen 20:45 Uhr wurde der 26-jährige am Hauptbahnhof Mannheim von einer

Bundespolizeistreife einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Die Haftstrafe konnte durch

die Zahlung von 1200 Euro abgewendet werden.

Nachdem der Mann telefonisch seine Arbeitgeberin über den Sachverhalt

informierte, war diese bereit die Strafe für ihren Mitarbeiter zu begleichen.

Sie übernahm zudem auch die Verfahrenskosten und beglich damit einen

Gesamtbetrag von 1277,50 Euro.

Bei einer Durchsuchung des Mannes stießen die Beamten jedoch auf einen

verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz sowie auf Betäubungsmittel.

Den 26-jährigen erwarten nun neue Strafverfahren, unter anderem wegen des

unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.