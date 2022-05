Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte randalieren auf Spielplatz/ Mann wirft Scheibe an Straßenbahnhaltestelle ein; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

randalierten ein oder mehrere Personen im Bereich eines Spielplatzes in der

Zehntstraße und beschädigten durch ein bislang unbekanntes Werkzeug sowie durch

Knallkörper die hölzerne Sitzfläche einer dortigen Parkbank. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag verständigte dann eine aufmerksame

Passantin die Polizei, nachdem ein älterer Mann mit grauen Haaren und einem

schwarzen Kapuzenpullover zwei Glasscheiben an der Straßenbahnhaltestelle

„Bonifatiuskirche“ in der Friedrich-Ebert-Straße mit Steinen eingeworfen hatte

und anschließend mit seinem Fahrrad geflüchtet war. Auch in diesem Fall ist die

Höhe des entstandenen Sachschadens noch unbekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen in beiden

Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen,

sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: Scheibe an PKW eingeschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – In der Nacht von Freitag, 23:30 Uhr, auf Samstag,

13:00 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter an einem in der

Ludolf-Krehl-Straße geparkten Mercedes-Benz die rechte hintere Dreiecksscheibe

ein. Anschließend entriegelte der unbekannte Täter den PKW und durchwühlte

diesen. Es wurde nichts entwendet, es entstand lediglich Sachschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bittet Zeugen, die Hinweise auf den

Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in Bauwagen von Waldkindergarten – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Tatzeitraum von Freitag, gegen 14:30 Uhr, bis Samstag, gegen

09:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu

einem Bauwagen eines Kindergartens in der Strahlenburgstraße und entwendete ein

Tablet. Der Unbekannte warf eine Scheibe des Bauwagens ein und gelangte so in

das Innere. Hier durchsuchte er sämtliche Schubladen nach Wertgegenständen und

erbeutete ein „iPad“. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die

Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese sich unter der Telefonnummer

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte randalieren in Kleingartenanlage; Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten

vermutlich mehrere Personen in insgesamt vier Schrebergärten in einer

Kleingartenanlage im Promenadenweg/Ritterspornweg. Neben Blumentöpfen

beschädigten die Unbekannten auch Inventar und Vorrichtungen an den jeweiligen

Eingangstoren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand fand am Samstagabend in einem anderen

Schrebergarten eine private Feier statt. Ob die Randalierer im Zusammenhang mit

den Feierlichkeiten stehen und/oder ob es sich bei diesen womöglich um

ungebetene Gäste gehandelt hat, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Streit während der Fahrt endet mit Unfall

Mannheim (ots) – Ob der Alkoholeinfluss des Fahrers oder die Schläge der

Beifahrerin in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkehrsunfall

verursachten, ermittelt derzeit das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Ein

21-Jähriger fuhr gegen 4:20 Uhr mit seiner 17-jährigen Beifahrerin auf der

Waldhofstraße als es während der Fahrt zum Streit kam. Dabei schlug die junge

Frau dem Fahrer zweimal ins Gesicht, worauf dieser die Kontrolle über den Pkw

verloren haben soll und mit einem geparkten Auto kollidierte. Durch die Wucht

des Aufpralls wurde der geparkte Pkw zudem auf ein weiteres Auto aufgeschoben.

Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten neben Alkoholgeruch ausgehen vom

21-Jährigen auch auf Rötungen im Gesicht aufmerksam, die offenbar durch Schläge

entstanden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: der junge

Mann hatte 1,2 Promille in der Atemluft. Seine Beifahrerin, die offenbar nicht

angeschnallt war, erlitt mehrere Kopfverletzungen durch den Unfall und musste in

einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang

nicht beziffert werden. Gegen beide wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in

den Straßenverkehr ermittelt – gegen den 21-Jährigen weil er unter

Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht haben soll und gegen die 17-Jährige,

weil sie möglicherweise durch die Schläge auf den Kopf des Fahrers zum

Unfallgeschehen beitrug. Sie muss sich zudem wegen Körperverletzung

verantworten.

Mannheim-Jungbusch: Aktuelle Verkehrsbehinderungen aufgrund Straßenblockade; Fahrbahn wieder frei – Pressemeldung Nr.2

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr blockierten fünf

Personen den Luisenring stadteinwärts. Vier von ihnen klebten sich auf der

Fahrbahn fest. Dadurch konnten PKW-Fahrer sowie der öffentliche Nahverkehr nicht

mehr passieren und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Verspätungen und

Rückstau. Zeitweise reichte dieser bis auf die BAB 650, Anschlussstelle

Ludwigshafen Oggersheim-Süd/ Bruchwiesenstraße. Nachdem die Personen trotz

mehrfacher Aufforderung, die Fahrbahn zu räumen nicht nachkamen, mussten diese

durch Polizei- und Rettungskräfte von der Fahrbahn gelöst werden. Die Personen

blieben unverletzt. Gegen 09:20 Uhr war die Straße wieder frei. Da der Verdacht

des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie der Nötigung besteht, wurden

die fünf Personen zur Identitätsfeststellung zum Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt gebracht. Das Dezernat Staatsschutz der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Innenstadt: Vollbrand einer Garage im

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gegen 01:34 Uhr meldeten Anwohner einen Brand in der

Mannheimer Innenstadt. Da zuerst nicht bekannt war, ob ein Wohnhaus selbst von

dem Brand betroffen war, rückte die Feuerwehr Mannheim mit einem kompletten

Löschzug aus. Vor Ort konnte aber schnell der genaue Brandort bestimmt werden.

Hier war eine von vier freistehenden Garagen in einem Hinterhof in Brand

geraten. Ein Übergreifen auf andere Wohngebäude drohte aber nicht. Das Feuer

selbst konnte schnell gelöscht werden. Über die genaue Brandursache sowie die

Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Menschen kamen bei dem

Vorfall nicht zu Schaden.

Mannheim – Mögliche Unfallflucht auf der A 6 – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zu einem Unfall kam es am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr auf der

A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Autobahnkreuz Viernheim, als ein

PKW die dortige Leitplanke touchierte und hierbei Sachschaden in Höhe von ca.

15.000 Euro verursachte. Der Fahrer des PKW gab an, dass ein LKW vom mittleren

Fahrstreifen abrupt nach rechts zog und er daraufhin seinen PKW ruckartig nach

rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei habe er dann

die Leitplanke touchiert. Der vermeintliche Unfallverursacher habe sich dann mit

einem LKW mit weißer Fahrerkabine und roter Plane am Sattelauflieger unerlaubt

von der Unfallstelle entfernt. Ob der Unfall tatsächlich vom beschriebenen LKW

verursacht wurde oder der PKW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die

sogenannte schwarze Ausfahrt an der Örtlichkeit nutzen wollte und hierbei

verunfallte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich

mit der Autobahnpolizei Mannheim unter 0621 470930 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden – PM

Mannheim (ots) – Am Samstagvormittag, gegen 10.00 Uhr, überquerte eine

60-jährige Fahrradfahrerin nach bisherigen Erkenntnissen bei Rotlicht die

Feudenheimer Straße und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Die Fahrradfahrerin

wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde in ein nahe gelegenes

Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nur ein niedriger Sachschaden. Für die

Dauer der Unfallaufnahme wurde die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung

Feudenheim für ca. 30 Minuten gesperrt. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet

haben und sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich beim

Polizeirevier MA-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-33010 zu melden.

Heidelberg, Mannheim: „Poser“-Kontrollen im Stadtgebiet –

Bilanz der Ermittlungsgruppe Poser

Heidelberg / Mannheim (ots) – Auch am vergangenen Wochenende war die

Ermittlungsgruppe Poser wieder verstärkt in den Stadtgebieten Heidelberg und

Mannheim im Einsatz. Ziel der andauernden Maßnahme ist und bleibt es

Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen – ausgehend von auffälligen

Verkehrsteilnehmern – frühzeitig zu unterbinden, Verstöße konsequent zu ahnden

und verkehrsunsichere Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen.

Bereits ab den Nachmittagsstunden bis tief in die Nacht kontrollierten die

Verkehrsexperten der Ermittlungsgruppe von Freitag auf Samstag sowie von Samstag

auf Sonntag über 100 Fahrzeuge und mehr als 130 Personen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ergaben sich dabei sechs

Ordnungswidrigkeiten die umgehend geahndet wurden. Dabei fielen Fahrer unter

anderem wegen Lärmverstößen auf. Zudem wurden bei sechs Fahrzeugen Mängel

festgestellt, die nun von den Verantwortlichen behoben werden müssen. In

Mannheim organisierte sich die Szene zu einem Treffen auf einem Parkplatz eines

Einkaufszentrums im Stadtteil Vogelstang. Ab 22 Uhr fanden sich dort knapp 150

Personen mit 100 Fahrzeugen ein. Um mögliche Störungen ausgehend von Anwesenden

zu vermeiden, wurde durch die Beamten der Ermittlungsgruppe frühzeitig der

Kontakt vor Ort gesucht. Dabei zeigten sich die Teilnehmer kooperativ wodurch

nur wenige Verstöße geahndet werden mussten. Lediglich ein 25-Jähriger fiel

durch seine unangemessene Fahrweise in den Fokus der Beamten. Bei der

anschließenden Kontrolle mussten dessen Spurverbreiterung bemängelt werden,

sodass die Betriebserlaubnis für seinen Ford erlosch.

Von Samstag auf Sonntag wurde insbesondere zur Nachtzeit wieder ein steigendes

Aufkommen von „Posern“ in den Stadtgebieten festgestellt und konsequente

Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Neben 16 Ordnungswidrigkeiten wurden auch in

dieser Nacht 14 Fahrer auf Mängel an ihren Fahrzeugen aufmerksam gemacht, die

sie nun verpflichtet sind zu beheben. Zudem mussten insgesamt fünf auffälligen

Fahrern, die sich besonders uneinsichtig zeigten, ein Platzverweis für die

jeweiligen Stadtgebiete ausgesprochen werden um weiter Störungen durch diese zu

verhindern. Bei zehn Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis, weil Umbauten

durchgeführt wurden, die für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen

waren. Drei Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder, wurden für die weiteren

Ermittlungen sichergestellt. Diese hatten deutlich hörbare Änderungen an der

Auspuffanlage vorgenommen.

Die gezielten Kontrollen der Poser- und Eventszene werden auch zukünftig

intensiv fortgesetzt.

Mannheim-Neckarau: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld –

Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr verschafften sich

zwei bisher unbekannte Täter unter dem Vorwand, als Wasserwerker einen

Wasserschaden überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines 97-Jährigen in der

Wingertstraße. Noch während sich die beiden Unbekannten in der Wohnung befanden,

klingelte eine Pflegekraft an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses.

Hierdurch aufgeschreckt, verließen die beiden Männer die Wohnung über das

Treppenhaus. Die beiden unbekannten Täter entwendeten Bargeld im dreistelligen

Bereich, sowie Sparbücher. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Wingertstraße festgestellt

haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 83397-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: Autofahrer fährt auf Verkehrsinsel

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr fuhr ein unachtsamer

Mercedes-Fahrer auf eine Verkehrsinsel in der Dudenstraße und verursachte einen

Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Der 27-Jährige war in Richtung

Feudenheimer Straße unterwegs, als er nach links von der Fahrspur abkam und auf

die dortige Verkehrsinsel fuhr. Hier beschädigte er ein Verkehrsschild sowie das

Auto. Der Fahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste

abgeschleppt werden.

Mannheim / Walldorf / Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis:

Trickbetrüger nutzen weiterhin erfolgreich Messenger-Dienste und

erbeuten hohe Geldbeträge – Bitte beachten Sie die Warnhinweise der

Polizei

Mannheim / Walldorf / Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auch am

Wochenende täuschten bislang unbekannte Trickbetrüger wieder nichtsahnende

Mobilfunknutzer in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis und erbeuteten durch das

Versenden von betrügerischen Nachrichten über Messenger-Dienste rund 12.000

Euro.

Zunächst traf es eine über 60-Jährige aus dem Bereich Neckargemünd. Bereits am

Donnerstag erhielt sie eine dieser verdächtigen Mitteilungen, wonach der

angebliche Sohn durch einen Providerwechsel eine neue Mobilfunknummer erhalten

hätte und nun Schwierigkeiten bei einer Überweisung habe. In Wirklichkeit

steckte hinter dem Absender der Nachricht aber ein Trickbetrüger, der es auf das

Ersparte der Frau abgesehen hatte. Nichtsahnend kam die über 60-Jährige der

Aufforderung nach und transferierte einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag auf

ein Bankkonto. Erst nach einem persönlichen Gespräch mit ihrem Sohn am

Samstagmorgen bemerkte sie den dreisten Betrug.

Ähnlich erging es am Freitag gegen 19:30 Uhr auch einer 73-Jährigen aus

Mannheim. Auch bei ihr meldete sich der angebliche Sohn unter einer unbekannten

Mobilfunknummer und gab vor, dringend finanzielle Unterstützung zu benötigen.

Die hilfsbereite 73-Jährige, die glaubte tatsächlich ihrem Sohn zu helfen,

überwies nach Aufforderung ebenfalls einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag

auf ein Bankkonto.

Besonders hart getroffen hat es am Sonntag dann aber eine über 50-Jährige aus

Walldorf. Sie wurde die vergangenen Wochen gleich mehrmals von unbekannten

Trickbetrügern über einen Messenger-Dienst kontaktiert. Am 12. Mai schrieben die

Unbekannten die über 50-Jährige zum ersten Mal an und teilten ihr in einer

Nachricht mit, dass sie angeblich eine Spende in Höhe von mehreren

Hunderttausend Euro erhalten würde. Für den Erhalt der sechsstelligen

Spendengelder müsse die über 50-Jährige lediglich eine Gebühr in einer

Gesamthöhe von rund 8000 Euro bezahlen. Dieser Aufforderung kam die gutgläubige

Frau nach und überwies die geforderte Geldsumme. Nachdem die über 50-Jährige

dann am Wochenende erneut einen dreistelligen Geldbetrag überweisen sollte,

wurde die Hausbank schließlich auf die verdächtigen Transaktionen aufmerksam.

Diese stoppten die Zahlung und klärten die Frau stattdessen über den dreisten

Betrug auf.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

in allen Fällen aufgenommen und gibt folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder

sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie

bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. Die entsprechende

Dienststelle finden Sie unter: https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie

Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen

Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Mannheim-Oststadt: Auto mutwillig beschädigt – Zeugen

gesucht!

Mannheim (ots) – Am Samstag zwischen 14:10 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein

bislang unbekannter Täter mutwillig einen am Fernmeldeturm geparkten

Mercedes-Benz und flüchtete. Der Täter zerkratzte alle Seiten sowie das Dach des

Autos und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro. Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/3301-0 beim ermittelnden Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

zu melden.

Gleise im Hauptbahnhof Mannheim unerlaubt überquert

Mannheim (ots) – Freitagmorgen (20. Mai) hat ein 23-Jähriger die Gleise im

Mannheimer Hauptbahnhof unerlaubt überquert.

Gegen 07:35 Uhr wurde der junge Mann durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn beim

unbefugten Überqueren der Gleise 1 und 2 beobachtet.

Die Mitarbeitenden sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an und verbrachten

ihn zur Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des

unbefugten Betretens einer Bahnanlage.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass

Gleise nur an dafür vorgesehenen Stellen überquert werden dürfen. Insbesondere

an Hauptbahnhöfen finden sich hierfür Unterführungen und/oder Treppen.

Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Selbst bei Erkennen

einer Gefahr ist ein sofortiger Stillstand der Züge aufgrund technischer

Eigenschaften und des langen Bremsweges kaum möglich.

Nicht selten kommt es daher zu Zusammenstößen zwischen Zug und Mensch. Meistens

zieht der Mensch hierbei den Kürzeren.

Mannheim-Feudenheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr fuhr eine 62-Jährige

VW-Fahrerin aus der Innenstadt kommend auf der Feudenheimer Straße. In Höhe der

Kreuzung zum Pfeifferswörth soll eine 21-jährige Radfahrerin trotz für sie rot

zeigender Ampel die Fahrbahn gequert haben. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung

durch die VW-Fahrerin kam es zum Unfall. Hierbei stürzte die Radfahrerin zu

Boden und verletzte sich leicht. Am VW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Mannheim-Luzenberg: PKW aufgebrochen und Bargeld entwendet

Mannheim-Luzenberg (ots) – Am Samstag in der Zeit von 03:00 Uhr bis ca. 16:40

Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Laptoptasche mit Bargeld und

Damenbekleidung aus einem in der Spiegelstraße, Höhe Hausnr. 1, geparkten Opel.

Hierzu wurde die hintere Fahrzeugscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Der Diebstahls- und Sachschaden belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bittet Zeugen, die Hinweise auf den

Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 zu melden.