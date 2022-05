Mühlhausen / Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis: K4271 nach Verkehrsunfall derzeit gesperrt – Sperrung teilweise aufgehoben

Mühlhausen / Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Unfallaufnahme zwischen

Mühlhausen und Tairnbach ist beendet. Die vermutlich nur leicht verletzten

Fahrzeugführer wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Vollsperrung wurde aufgehoben. Alle Fahrbahnen sind wieder frei befahrbar.

Mühlhausen / Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis: K4271 nach Verkehrsunfall derzeit gesperrt – Sperrung teilweise aufgehoben –

Mühlhausen / Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mühlhausen / Tairnbach /

Rhein-Neckar-Kreis: K4271 nach Verkehrsunfall derzeit gesperrt – Sperrung

teilweise aufgehoben – PM Nr. 2

Die Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Tairnbach konnte teilweise wieder

aufgehoben werden. Der Verkehr wird aktuell durch Kräfte des Polizeireviers

Wiesloch im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der L631

Heddesheim (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L631 liegen den

Unfallermittlern erste Ermittlungsergebnisse vor.

Eine Autofahrerin war von Viernheim kommend in Richtung Heddesheim unterwegs,

als sie kurz nach der Einfahrt des Golfclubs aus noch unbekannter Ursache

alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit

einem Baum kollidierte.

Die Autofahrerin konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Fahrzeug

geborgen werden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

Mühlhausen / Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis: K4271 nach Verkehrsunfall derzeit gesperrt

MannheimMühlhausen / Tairnbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund eines

Verkehrsunfalls ist die K4271 zwischen Tairnbach und Mühlhausen derzeit in beide

Richtungen gesperrt. Gegen 15:00 Uhr waren zwei PKW frontal zusammengestoßen.

Polizei- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Nach ersten Informationen sind

die Fahrer der beiden PKW bereits vor Ort in ärztlicher Behandlung.

Es wird gebeten, die Strecke zwischen Mühlhausen und Tairnbach zu meiden. Die

K4271 ist aus Mühlhausen kommend ab dem Kreuzungsbereich zur Hauptstraße voll

gesperrt. Die Hauptstraße in fahrtrichtung B 39 ist befahrbar. Aus Tairnbach

kommend ist die Straße unmittelbar vor der Unfallörtlichkeit voll gesperrt.

Sinsheim: Brand eines Baucontainers

Sinsheim (ots) – Weshalb ein Baucontainer am Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr,

auf einem Firmengelände in der Hauptstraße in Brand geriet, ist nach wie vor

unklar. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000.-

Euro geschätzt. Nach den ersten Erkenntnissen soll das Feuer von einem Backofen

ausgegangen sein. Inwiefern ein technischer Defekt vorlag oder ein fahrlässiges

Verhalten beim Betrieb des Backofens, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der

Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim.

A6 / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall durch Sattelzug auf Tank- und Rastanlage

MannheimA6 / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Entgegen der ersten

Pressemitteilung wurden bei dem Verkehrsunfall auf einer Tank- und Raststätte am

Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Zudem stellt sich nach ersten

Ermittlungen der Sachverhalt wie folgt dar: Der 47-jährige Fahrer eines

Sattelzuges war aufgrund aufkommender Müdigkeit von der A6, Fahrtrichtung

Heilbronn, auf die Tank- und Rastanlage abgefahren. Im Bereich der

Durchgangsfahrbahn an den LKW-Parkplätzen schlief der Fahrer ersten

Erkenntnissen zufolge ein und das noch fahrende Fahrzeug streifte zunächst den

parkenden Sattelzug eines 37-Jährigen. Anschließend kollidierte der Sattelzug

des 47-Jährigen dann mit einem Steinquader, schob diesen vor sich her und

kollidierte dann mit einem weiteren parkenden Sattelzug eines 55-Jährigen. Der

47-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der 55-Jährige schlief zum

Zeitpunkt der Kollision in seiner Fahrerkabine und wurde durch den Aufprall aus

seiner Schlafkoje geschleudert. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß mit dem

Sattelzug des 55-Jährigen wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt. Der

Kraftstoff lief jedoch gänzlich in das Überlaufbecken, so dass keine Gefahr für

die Umwelt entstand.

Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich

liegen.

Der Verkehrsdienst ermittelt nun wegen Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs gegen den 47-Jährigen.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike entwendet

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 12:30 Uhr entwendete

ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike, welches in der

Max-Planck-Straße an einem Gartenzaun angeschlossen war. Ersten Ermittlungen

zufolge muss der Täter das Rad mittels eines Autos oder Transporters

abtransportiert haben, da sich das Rad aufgrund einer technischen Vorrichtung

nur in Verbindung mit einem Radcomputer rollen lässt. Das E-Bike hatte einen

Wert von mehr als 5.500 Euro.

Es wird wie folgt beschrieben: Typ Stromer ST2, Farbe blau

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike entwendet

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 12:30 Uhr entwendete

ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike, welches in der

Max-Planck-Straße an einem Gartenzaun angeschlossen war. Ersten Ermittlungen

zufolge muss der Täter das Rad mittels eines Autos oder Transporters

abtransportiert haben, da sich das Rad aufgrund einer technischen Vorrichtung

nur in Verbindung mit einem Radcomputer rollen lässt. Das E-Bike hatte einen

Wert von mehr als 5.500 Euro.

Es wird wie folgt beschrieben: Typ Stromer ST2, Farbe blau

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden.

A6 / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall durch Sattelzug auf Tank- und Rastanlage

A6 / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 08:10 Uhr kam

es zu einem Unfall zwischen drei Sattelzügen im Bereich der LKW-Parkplätze einer

Tank- und Rastanlage in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Süd. Der Fahrer eines

Sattelzuges war auf den Rasthof eingefahren und aus bislang noch nicht geklärter

Ursache auf einen bereits geparkten Sattelzug aufgefahren. Durch den Aufprall

wurde dieser eine Parklücke weitergeschoben und noch ein dritter Sattelzug

beschädigt. Der Tank des zweiten Sattelzuges wurde durch den Aufprall beschädigt

und die vor Ort befindliche Feuerwehr musste den Kraftstoff abpumpen um ein

Auslaufen zu verhindern. Die Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Eine Person

wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zu Beeinträchtigungen im weiteren Bereich der Tank-und Rastanlage kam es nicht.

Die Verkehrspolizei war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Krankentransportwagen – hoher Sachschaden

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen gegen 08:45 Uhr befuhr

eine 19-Jährige mit einem Krankentransportwagen, unter Inanspruchnahme des

Sondersignals, die Helmstadter Straße in Fahrtrichtung Neidensteiner Straße. Im

Kreuzungsbereich Helmstadter Straße / Epfenbacher Straße kollidierte sie

schließlich mit einem 55-jährigen Dacia-Fahrer, der nach links in die

Neidensteiner Straße abbiegen wollte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß

glücklicherweise niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hockenheim, A61, Rhein-Neckar-Kreis: Nach schwerem Unfall Zeugen gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagabend kam es auf der

A61 bei Hockenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger fuhr gegen

17:35 Uhr mit seinem Rolls Royce in Richtung Speyer wobei er aus bislang

ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und mit Leitplanke kollidierte. Der

Fahrer wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand ein

Sachschaden von mindestens 70.000 Euro. Ob der 51-Jährige möglicherweise unter

Alkoholeinfluss stand, ist derzeit Ermittlungssache. Ihm wurde noch am Abend

eine Blutprobe entnommen. Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die

Unfallermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die

das Geschehen beobachteten oder möglicherweise davon selbst betroffen waren.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06227 358260 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Weinheim (ots) – Am Sonntag gegen 18:30 Uhr kollidierten auf der Birkenauer

Talstraße zwei entgegenkommende Autos miteinander. Ein 26-jähriger Ford-Fahrer

war auf der Birkenauer Talstraße unterwegs, als er nach links auf den Parkplatz

der Stadthalle abbiegen wollte. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer im

Gegenverkehr soll dem 26-Jährigen das Queren der Fahrbahn gewährt und angehalten

haben. Währenddessen soll eine 57-jährige VW-Fahrerin den wartenden Unbekannten

rechts auf dem Fahrradweg überholt haben, wonach sie frontal mit dem abbiegenden

Ford zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren

Tausend Euro. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte,

sucht das Polizeirevier Weinheim Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen im Saukopftunnel / Tunnel aktuell gesperrt / Einsatzkräfte vor Ort

Weinheim (ots) – Am Sonntag, gg. 13:45 Uhr, kam es im Saukopftunnel (B 38) zu

einem größeren Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Sieben Personen

wurden hierbei zum Teil schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 61-jährige VW-Fahrerin die B 38

von der hessischen Seite kommend und hielt ihr Fahrzeug im Tunnel aus

unbekannten Gründen an. Hierbei stand sie etwa hälftig auf einem dort

befindlichen Gehweg. Nachdem sie von mehreren Fahrzeugen überholt worden war,

beschleunigte sie ihr Fahrzeug und überholte, etwa hälftig auf dem Gehweg

fahrend, einen 65-Jährigen mit seinem Ford, auf der rechten Seite und kollidiert

seitlich mit diesem. Der Ford-Fahrer war ebenfalls aus Richtung Hessen kommend

unterwegs. Anschließend fährt sie auf eine vor dem Ford fahrende 42-jährige

Renault-Fahrerin auf und kommt in den Gegenverkehr. Dort kollidiert sie mit

einer 61-jährigen Fahrerin eines Mini und stößt frontal mit einem hinter dem

Mini fahrenden 32-jährigen Ford-Fahrer zusammen und kommt zum Stillstand. Durch

umherfliegende Trümmerteile wird der Mazda einer 51-Jährigen beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die 61-jährige

Unfallverursacherin kurz vor dem Unfall einen medizinischen Notfall erlitten

hat. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus verbracht. Der 32-jährige Ford-Fahrer und seine Beifahrerin wurden

ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei keinem der

Schwerverletzten besteht aktuell Lebensgefahr. Der 65-jährige Ford-Fahrer und

drei Kinder (6, 10 und 13 Jahre alt), welche im Renault saßen, wurden

glücklicherweise nur leicht verletzt.

Abgesehen von dem Mazda waren die übrigen Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mind. 100.000

Euro geschätzt. Am Tunnel entstand kein Schaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Reinigungsarbeiten durch

eine Spezialfirma war der Saukopftunnel bis ca. 19:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr

wurde örtlich umgeleitet. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben hierdurch

aus. Die freiwillige Feuerwehr Weinheim war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.

Sinsheim – Brand zweier Aufenthaltscontainer

Sinsheim (ots) – Am Sonntagnachmittag gerieten gegen 15.00 Uhr in der Sinsheimer

Hauptstraße zwei Container einer Firma in Brand, die von den dortigen

Mitarbeitern als Aufenthaltsräume genutzt werden. Die Brandursache ist bislang

unklar, könnte jedoch im Bereich des Backofens einer installierten Küche zu

finden sein. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich

belaufen. Die Feuerwehr Sinsheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle

gebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten – Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen –

Hockenheim (ots) – Am Samstagabend, um 20.45 Uhr, befährt ein 22-jähriger BMW

Fahrer den mittleren von drei Fahrstreifen der Talhausstraße in Richtung

Hockenheim Stadt. In Höhe der Duttweiler Straße missachtete ein noch unbekannter

Fahrer eines schwarzen VW Golfs die Vorfahrt des 22-Jährigen. Um einen

Zusammenstoß zu verhindern musste der 22-jährige ausweichen. Dabei kollidierte

er mit einem verkehrsbedingt in der Duttweiler Straße stehenden Peugeot eines

31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderten der Peugeot und der BMW in eine

dort befindliche Baustelle. Der noch unbekannte Fahrer des VW Golfs setzte seine

Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der 22-jährige BMW Fahrer

und seine 21- und 20-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich

in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 31-jährige Lenker des Peugeot

erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen und wurde durch

einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen,

die nicht mehr fahrbereit waren, entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden

in Höhe von ca. 29 000,- Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Zeugen

und/oder Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, dem

flüchtigen Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können werden gebeten

mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel: 0621/174-4220, Kontakt aufzunehmen