Wiesloch/Heidelberg: Zunächst in Schlägereien verwickelt, dann Fahrrad gestohlen – Eigentümer gesucht

Wiesloch/Heidelberg: (ots) – Gleich drei Mal in einer Nacht hatte es das

Polizeirevier Wiesloch mit einem 25-jährigen Mann zu tun. Kurz nach 1 Uhr am

Sonntagmorgen soll er in der Schilleranlage eine Frau verprügelt haben. Als die

erste Streife dort ankam, rannten sowohl der 25-Jährige, als auch sein Opfer

davon und hielten sich im Schutz der Dunkelheit versteckt. Wie sich später

herausstellen sollte, handelte es sich bei dem Opfer um die Partnerin des

25-Jährigen. Rund eine halbe Stunde später, gegen 1.30 Uhr, erschien der

25-Jährige mit einer Schnittwunde am Arm beim Polizeirevier und erstattete

Anzeige gegen einen namentlich bekannten Verdächtigen und einen noch unbekannten

Mittäter. Die beiden sollen ihn in der Nähe des Schillerparks verprügelt haben.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Täter dem 25-Jährigen wegen des

vorherigen Schlagens seiner Partnerin, eine Abreibung erteilt. Zu Versorgung der

Wunde wurde der 25-Jährige in eine Heidelberger Klinik gebracht. Gegen 5 Uhr

wurde der 25-Jährige schließlich von einer Wieslocher Streife auf der B 3 bei

Leimen Fahrrad fahrend angetroffen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann nach

dessen Entlassung aus dem Krankenhaus kurzerhand ein Fahrrad gestohlen und

wollte damit nach Hause radeln. Zusätzlich zur Anzeige wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung bekommt der 25-Jährige nun auch noch eine Anzeige

wegen des Verdachts des Diebstahls. Der Eigentümer des sichergestellten

Fahrrades, ein weiß-grünes Bulls-Trekkingrad, das vermutlich in der Heidelberger

Weststadt entwendet wurde, ist bislang unbekannt und wird gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Zehnköpfige Gruppe schlägt zu – Wer hat etwas beobachtet?

Heidelberg (ots) – Zwei Passanten beobachteten in der Nacht von Samstag auf

Sonntag eine zehnköpfige Gruppe auf dem Bismarckplatz, die um 1.30 Uhr einen

Mitarbeiter der RNV verbal anging und die Situation zu eskalieren drohte. Als

die beiden schlichtend eingreifen wollten, entgegnete die Gruppe Jugendlicher

diesen mit Tritten und Schlägen, bevor sie flüchteten. Beide wurden dabei leicht

verletzt und noch vor Ort von Rettungskräften behandelt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach der Gruppe, die laut Aussagen aus zehn Personen im

Alter von 16 bis 18 Jahren bestehen soll, verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des

Geschehens, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich

unter 0621 174-1700 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Nach körperlicher Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Nach einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen sucht das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte nach Zeugen. Passaten sprachen gegen 4 Uhr Polizeibeamten, die

im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg in der Altstadt eingesetzt

waren, an und teilten mit, dass diese auf einen verletzten Mann in der

Hauptstraße aufmerksam wurden. Der 25-Jährige wurde kurz zuvor, auf seinem

Heimweg, von einer sechs-köpfigen Gruppe angesprochen und gleich darauf ins

Gesicht geschlagen. Ihm gelang zunächst die Flucht, wurde dann aber wenige Meter

erneut abgepasst und erneut ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten

anschließend in Richtung Bismarckplatz. In diesem Zusammenhang suchen die

Ermittler nach einem jungen Mann im Alter von ca. 20 Jahren mit lockigen Haaren

und korpulenter Statur, der als Haupttäter beschrieben wurde. Zeugen des

Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-1700 zu melden.

Heidelberg (ots) – Heidelberg-Neuenheim: Rucksäcke entwendet – Täter festgenommen

Am späten Freitagabend wurden zwei 24-Jährige auf das Fehlen ihrer beiden

Rucksäcke aufmerksam, die sie an einem Baum auf dem Neckarvorland abgelegt

hatten. Trotz ihrer Nähe zu ihren Taschen fiel den beiden zunächst nicht auf,

dass diese von zwei jungen Männern gegen 22 Uhr entwendet wurden. Mit dem

Bemerken des Diebstahls machten sich die zwei 24-Jährigen und ein Bekannter

sofort auf die Suche nach ihrem Hab und Gut – zunächst allerdings erfolglos.

Eine Ortung eines im Rucksack befindlichen Elektrogeräts führte den 24-Jährigen

und seinen Bekannten schließlich zur nahegelegenen Brückenstraße. An der

Haltestelle wurden sie auf zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren

aufmerksam, die den Rucksack des 24-Jährigen bei sich hatten. Offenbar bemerkten

die beiden Täter, dass man ihnen auf die Schliche gekommen war, woraufhin diese

den Rucksack fallen ließen und in sich in Richtung Schröderstraße entfernten.

Bei der anschließenden Verfolgung alarmierte der 24-Jährigen die Polizei, sodass

die beiden Flüchtigen kurz darauf festgenommen werden konnten. Bei der

anschließenden Durchsuchung der beiden Männer konnte weiteres vermeintlichen

Diebesgut wie Sonnenbrillen und ein Smartphone sichergestellt werden. Der

Rucksack des anderen 24-Jährigen wurde bislang nicht aufgefunden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen gegen den 19-

und den 23-Jährigen aufgenommen. Sie müssen sich nun wegen Diebstahl in mehreren

Fällen strafrechtlich verantworten.

Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Büro; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg-Weststadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen ein

oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen in der Goethestraße befindlichen

Büroraum ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufhebelten. Nach was die

Unbekannten gesucht haben, ist bislang nicht bekannt. Entwendet wurde nach

derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch

nicht bekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum hat unterdessen die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Heidelberg – Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Heidelberg (ots) – Nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen

23.40 Uhr und 04.00 Uhr im Gaiberger Weg auf dem Königstuhl mit 0,94 Promille

mit seinem Kia einen Unfall verursacht hatte, flüchtete der mutmaßliche

Verursacher zunächst von der Unfallstelle. Nachdem Zeugen auf das im Abhang

stehende Fahrzeug aufmerksam wurden und die Polizei verständigten, konnte der

21-Jährige in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er

Verletzungen im Gesichtsbereich aufwies, wurde er in einem Heidelberger

Krankenhaus untersucht. Im Anschluss musste er zunächst eine Blutprobe und

danach seinen Führerschein abgeben. Beim Unfall entstand Sachschaden am Fahrzeug

und an insgesamt drei Leitpfosten, die der Fahrer offensichtlich umgefahren

hatte. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können, dürfen sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621 174-1700 melden.

Heidelberg – Körperverletzung auf dem Nachhauseweg

Heidelberg (ots) – Opfer eines körperlichen Angriffs wurde ein 23-jähriger

Geschädigter, der sich am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr zusammen mit einem

Freund an der Straßenbahnhaltestelle SRH Campus in Heidelberg-Wieblingen auf dem

Nachhauseweg befand. Dort wurde er unvermittelt aus einer dreiköpfigen

Personengruppe heraus angegriffen und geschlagen, während sein Begleiter

versuchte, deeskalierend auf die Angreifer einzuwirken. Im Anschluss gingen die

unbekannten Täter flüchtig. Es soll sich um 3 Männer im Alter von 25-30 Jahren

gehandelt haben, die möglicherweise rumänisch oder polnisch sprachen. Das

Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.