Kreis Bergstraße

Abtsteinach: Diebstahl am Kunstwanderweg / Diebe demontieren Kupferwanne

Abtsteinach (ots) – Ein Waldkunstobjekt am Weg zum Grillplatz ist zwischen

Freitagabend (20.05.) und Samstagmorgen (21.05.) von Dieben heimgesucht worden.

Die Täter schnitten eine in einem Baumstamm eingelassene Wanne heraus und nahmen

diese mit. Die 1,20 Meter lange Kupferwanne hat einen Materialwert von etwa 1500

Euro.

Die Polizei (K 41) in Wald-Michelbach sucht nun dringend Zeugen, die am

Grillplatz, in der Nähe des örtlichen Friedhofes oder in Abtsteinach selbst

Beobachtungen gemacht haben. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich

bitte melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Rimbach/ Lauten-Weschnitz: „Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun“ / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Rimbach (ots) – Nachdem Samstagnacht (21.05.) in der Ortsstraße in

Lauten-Weschnitz ein weißer Citroen von Dieben ausgeräumt wurde, hat die Polizei

zwei Tatverdächtige kurzzeitig festgenommen.

Die jungen Männer, im Alter von 19 und 20 Jahren, wurden um kurz vor 1 Uhr von

Zeugen bemerkt, die ihre Beobachtungen umgehend der Polizei gemeldet haben. Bei

der Personenkontrolle der zwei Tatverdächtigen holten die Beamten schließlich

das gestohlene Tablet, im Wert von 500 Euro hervor. Des Weiteren hatte das Duo

noch Papiere und Autoschlüssel eines Opel Astra einstecken. Das passende Auto

stand in derselben Straße und war auch von den Männern durchsucht worden. Beide

Autos waren offensichtlich nicht abgeschlossen. Nach der Anzeigenaufnahme wegen

Diebstahls wurden die zwei jungen Männer vorerst wieder entlassen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal

nachdrücklich:

Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug auf Ihrem

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht Vergewissern Sie sich, im besten Fall händisch, ob das Auto auch

wirklich verschlossen ist

wirklich verschlossen ist Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück

Viernheim: Diebe stehlen Damenhandtasche aus Auto / Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Zwei Männer rüttelten, laut Zeugen, am Sonntag (22.05) in der

Zeit zwischen 17.00-17.30 Uhr an mehreren Autos, die Am Alten Weinheimer Weg

geparkt waren. An einem Volkswagen gelang es ihnen die Seitenscheibe

herunterzudrücken und die im Fahrzeug befindliche Damenhandtasche, in der sich

ein Smartphone, verschiedene Zahlkarten und auch mehr als 100 Euro Bargeld

befand, an sich zu nehmen. Die Täter stahlen die Handtasche und flüchteten in

unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und weitere Hinweise zu den

beiden männlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei (K42) in Viernheim unter folgender Rufnummer 06204-9377-0 in

Verbindung zu setzen.

Bensheim: Einbrecher erbeuten Baumaschinen in Höhe von mehreren Tausend Euro / Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots) – Am Wochenende (20.-22.05.) haben sich Kriminelle gewaltsam

Zutritt zu einem Baucontainer verschafft, der sich auf dem rückwärtigen

Grundstück in der Platanenallee befand. Aus dem Baucontainer wurden mehrere

Baumaschinen gestohlen. Der Wert der gestohlenen Maschinen beläuft sich auf

mehrere tausend Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder Angaben zum

Verbleib der Baumaschinen machen können, werden gebeten, sich mit dem

zuständigen Kommissariat 41 in Heppenheim unter folgender Rufnummer 06252/706-0

in Verbindung zu setzen.

Bensheim-Auerbach: Wochenendhaus im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots) – Ein Wochenendhaus in Auerbach,“Außerhalb“, Nähe des Burgweges,

war in der Zeit zwischen Montagabend (16.05.) bis Samstagmorgen (21.05.) das

Ziel von Einbrechern. Sie warfen zunächst die dortige Glasscheibe der

Wohnzimmertür ein, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Nachdem sie das Haus

oberflächlich durchsuchten, flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute in

unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Glastür beläuft sich auf circa 500

Euro Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei

der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter 06252/706-0 zu melden.

Viernheim: Unfall nach Randale bei Ex-Freundin / Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Viernheim (ots) – Ein 38 Jahre alter Mann fuhr am Samstag (21.05.) alkoholisiert

gegen ein Verkehrsschild, nachdem er zuvor vor der Tür einer Ex-Freundin in der

Straße „Am Tambourwäldchen“ randaliert hat.

Die Frau rief gegen 8.30 Uhr die Polizei, nachdem ihr Ex-Freund aus dem

Rhein-Neckar-Kreis schon seit Stunden bei ihr Sturm geklingelt hat und im

Nachgang ein Hupkonzert veranstaltete. Beim Erblicken des Streifenwagens raste

der 38-Jährige in seinem Renault los. In einer Kurve in der Lorscher Straße/

Einhardstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto und wurde durch ein

Verkehrsschild gestoppt. Der Rettungsdienst versorgte ambulant die leichte Wunde

am Kopf.

Der freiwillige Alkoholtest zeigte einen Wert von über ein Promille an. Zudem

besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Auch wurde eine Tüte mit

mutmaßlichem Rauschgift sichergestellt. Für die bevorstehenden Strafverfahren

wurde eine Blutentnahme veranlasst. Wegen der Randale bei seiner Freundin ist

zudem eine gesonderte Anzeige nach dem Gewaltschutzgesetz eingeleitet worden.

Bensheim: Ladendiebe wegen räuberischen Diebstahls angezeigt

Bensheim (ots) – Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer wurden am Samstagnachmittag

(21.05.) von Polizeistreifen vorläufig festgenommen, nachdem sie aus einem

Drogeriemarkt in der Fabrikstraße mehrere Parfümflaschen gestohlen haben sollen.

Das Duo fiel Mitarbeitern und Kunden gegen 17.30 Uhr auf, nachdem sie sich

verdächtig im Laden verhielten und in der Folge mehrere Parfümflaschen aus einem

Regal direkt in den eigenen Taschen packten. Als sie den Kassenbereich ohne zu

bezahlen passierten, stellte sich eine Mitarbeiterin in den Weg. Die Frau wurde

durch einen Schubs zur Seite geschoben, so dass einer der Männer aus dem

Geschäft flüchten konnten. Die herbeigeeilten Polizeistreifen konnten jedoch den

Flüchtigen im Nahbereich rasch festnehmen.

Die Männer werden sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen. Laut

Gesetz kommt eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr auf sie zu.

Darmstadt

Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Einbrüche in mehrere

Handyläden / Polizei nimmt sieben Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem in der Nacht zum Samstag (21.5.) in mehrere Handyläden eingebrochen

wurde, konnte die Polizei einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen.

Gegen 2.30 Uhr ging der Einbruchalarm von insgesamt drei Geschäften für unter

anderem Mobiltelefone am Ludwigsplatz und in der Ludwigstraße los. Wie sich im

Zuge der Erstmaßnahmen rausstellte, wurden knapp 50 Smartphones im Wert von über

45.000 Euro entwendet. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit

mehreren Streifen und Zivilfahndern konnten die Beamtinnen und Beamten insgesamt

sieben Tatverdächtige im Alter von 13 bis 27 Jahren vorläufig festnehmen.

Während der Festnahmen soll ein Tatverdächtiger eine Beamtin geschubst haben,

woraufhin diese leicht verletzt wurde.

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls wurden auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt am Folgetag (22.5.) drei Tatverdächtige beim

Amtsgericht in Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Gegen einen 15-jährigen

Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde im Anschluss in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Haftbefehle gegen zwei der vorgeführten

Tatverdächtigen wurden unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die sechs

verbliebenen Tatverdächtigen wurden unter anderem aufgrund ihres jungen Alters

vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Hinweis an

Medienvertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die

Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Darmstadt-Eberstadt: Unsittlich berührt / 28-Jähriger festgenommen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem ein 28-Jähriger in der Nacht zum Samstag

(21.5.) zwei Frauen unsittlich berührt haben soll, konnte die Polizei den

Tatverdächtigen im Anschluss vorläufig festnehmen.

Die drei Frauen befanden sich am Luisenplatz bei einer Haltestelle, als sich der

28-Jährige gegen 1.20 Uhr ihnen näherte. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er

zwei von ihnen, eine 17- und 20-Jährige, unsittlich unter anderem am Gesäß

berührt haben. Die jungen Frauen stiegen im Anschluss in eine Straßenbahn, die

in Richtung Eberstadt fuhr, ein. Der 28-Jährige folgte ihnen und konnte

schließlich von den Ordnungshütern in der Straßenbahn festgenommen werden. Er

zeigte sich den Beamtinnen und Beamten gegenüber aggressiv und musste im

Anschluss die restliche Nacht im Gewahrsam verbringen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen

Belästigung verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Am Montag, 23.05.2022, zwischen 05:30 Uhr und 13:15 Uhr

ereignete sich folgender Sachverhalt:

Durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher wurde ein roter Nissan Micra

beschädigt. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Schulstraße 7 in

Ober-Ramstadt, dort im Kurvenbereich, am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin oder

der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges hat auf bisher unbekannte Art und

Weise den Nissan am Frontstoßfänger, sowie am Kotflügel auf der linken Seite

beschädigt. Dabei entstanden mehrere Kratzer, sowie eine Delle. Aufgrund von

weißer Fremdfarbe am Nissan liegt die Vermutung nahe, dass der Unfallverursacher

ein weißes Fahrzeug führte. Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bzw.

zum Tatverantwortlichen bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt.

Berichterstatter: PK Jawid (Pst. Ober-Ramstadt)

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen – Führerschein beschlagnahmt

Darmstadt (ots) – Ein 31-Jähriger Fahrzeugführer kam am Montagmorgen, nach

Angaben von Zeugen, im Kreuzungsbereich Bessunger Straße / Donnersbergring mit

seinem blauen BMW auf die Gegenfahrbahn und stieß im Anschluss mit zwei weiteren

Fahrzeugen zusammen, einem grauen VW einer 58-jährigen Darmstädterin und einem

weißen Citroen einer 28-jährigen aus Modautal.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit.

Gegen den 31-Jährigen wird wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969

41210) zu melden.

Bad König / Dieburg / Michelstadt: Mehrere Beanstandungen bei zivilen Verkehrskontrollen

Odenwaldkreis (ots) – Bei Verkehrskontrollen im Odenwaldkreis am Sonntag

(22.05.) haben Zivilfahnder mehrere Beanstandungen gemacht. Gegen 11.20 Uhr

stoppten die Beamten auf der Bundesstraße 45 bei Bad König einen 22 Jahre alten

Motorradfahrer. Der Mann aus Elsenfeld war zuvor auf der Strecke mit 172 km/h

anstelle der dort erlaubten 100 km/h gemessen worden. Im drohen jetzt zwei

Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls auf ein Fahrverbot müssen sich ein 29-jähriger Autofahrer und eine 32

Jahre alte Wagenlenkerin einstellen, die gegen 13 Uhr und 15 Uhr an gleicher

Stelle 141 km/h sowie 148 km/h auf dem Tacho hatten. Neben dem Monat zu Fuß

kommen auf sie noch zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und 320 Euro Bußgeld

zu.

Weniger als 19 Meter hatte ein 43-jähriger Autofahrer bei 129 km/h auf dem Tacho

Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Die Polizisten hatten ihn gegen 17 Uhr auf

der Bundesstraße 26 bei Dieburg aufgenommen. Da der Wert weniger als drei

Zehntel des halben Tachowertes betrug, muss der Mann aus Groß-Zimmern mit einem

Monat ohne Führerschein, zwei Punkte und 160 Euro Bußgeld rechnen.

In einem Strafverfahren muss sich hingegen ein 20 Jahre alter Mann nach einer

Kontrolle in der Eulbacher Straße in Michelstadt verantworten. Die Zivilstreife

hatte den Erbacher gegen 14 Uhr gestoppt. Er konnte keinen gültigen Führerschein

vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass seine bulgarische Fahrerlaubnis

eingezogen ist. Die Fahrt war zu Ende und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen

den 20-Jährigen erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis.

Griesheim: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Nachdem mehrere Fahrzeuge am vergangenen Wochenende

(21.5.-22.5.) in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, machten sich die Unbekannten an mehreren

abgestellten Fahrzeugen, unter anderem in der Brahmsstraße, in der Luisenstraße

und in der Elisabethenstraße zu schaffen. Sie erbeuteten unter anderem aus einem

weißen Kia ein Notebook und aus einem blauen Audi persönliche Ausweisdokumente.

Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

gemacht werden. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch

geprüft werden.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut: Lassen Sie keine persönlichen

Wertgegenstände im Fahrzeug liegen.

Münster: Kriminelle erbeuten Katalysator / Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Den Katalysator eines roten Wagens, der in der Troppauer Straße

abgestellt war, erbeuteten am frühen Montagmorgen (23.5.) bislang Unbekannte.

Aufgrund lärmender Werkzeuggeräusche wachte eine Anwohnerin gegen 3.30 Uhr auf

und sah wie sich mehrere Männer an dem Wagen des Herstellers „Netherlands“ zu

schaffen machten. Als sie diese ansprach, flüchteten die beiden Männer zunächst

fußläufig in Richtung Iglauer Straße. Dort stiegen sie in einen schwarzen Wagen

ein und flüchteten mit ihrer Beute im Anschluss unerkannt. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Insgesamt werden die Schäden auf

mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Alsbach-Hähnlein: Kirche im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem eine Kirche in der Kirchstraße am vergangenen

Freitag (20.5.) im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr in das Visier Krimineller

rückte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie in die Kirche und machten sich an

der Tür zur Sakristei zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie

keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch werden die Schäden

auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in

Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310

entgegen.

Groß-Gerau

Stockstadt: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Stockstadt (ots)

Im Laufe des Wochenendes war ein Wohnhaus in der Vorderstraße in Stockstadt im Visier Krimineller. Zwischen 12 Uhr am Samstag (21.05.) und 6 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in das Anwesen ein. Im Inneren wurden die die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro ergriffen die Eindringlinge anschließend die Flucht. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Stockstadt: Zwei Fahrräder zurückgelassen – Unbekannter flüchtet Wer erkennt sein Eigentum

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat in der Nacht zum Sonntag (22.05.) zwei vermutlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Gegen 1 Uhr kam den Polizisten ein circa 20 bis 30 Jahre alter Mann auf einem Fahrrad in der Oberstraße entgegen. Er schob ein zweites Velo neben sich und missachtete zunächst die Anhaltezeichen der Streife. Schließlich warf er beide Räder weg und flüchtete über mehrere Gartengrundstücke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und ist athletisch. Bekleidet war er unter anderem mit einer grauen Kapuzenjacke und einer roten Basecap. Die beiden Rockrider Mountainbikes wurden sichergestellt. Erste Ermittlungen zu den mutmaßlichen Eigentümern brachten noch keine Erkenntnisse. Das Kommissariat 42 hofft unter der 06258/9343-0 auf Zeugenhinweise zur Herkunft der Räder sowie dem noch flüchtigen Tatverdächtigen.

Rüsselsheim: 37-Jähriger beißt Polizisten

Ein 37-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (21.05.) wegen verschiedener Vorwürfe in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 4 Uhr hatten Zeugen die Polizei verständigt und eine Auseinandersetzung in einer Bar am Löwenplatz gemeldet. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte vor dem Anwesen den späteren Tatverdächtigen antreffen, wie er zwei Männer verfolgte. Er war stark alkoholisiert und konnte auch durch das Streifenteam nicht beruhigt werden. Bei seiner Festnahme biss er einem Polizeibeamten ins Bein und wurde anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Hier musste der verletzte Polizist ebenfalls ärztlich versorgt werden. Im Anschluss kam der 37 Jahre alte Mann über Nacht ins Polizeigewahrsam. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Rüsselsheimer die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs, Bedrohung und Beleidigung erstattet.

Mörfelden-Walldorf: Sechs Autoaufbrüche in einer Nacht

Bei insgesamt sechs Autoaufbrüchen am frühen Freitagmorgen (20.05.) hatten es Kriminelle auf Lenkräder, Tachoeinheiten und Multimediasystemen abgesehen. Zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr brachen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in sechs BMW in der Berliner Straße, im Albrecht-Dürer-Ring und in der Van-Gogh-Straße ein und bauten die Fahrzeugteile im Wert von mehreren Tausend Euro aus. In vier Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Zweimal schnitten sie ein Loch in die Fahrzeugtüre. Mit dem Diebesgut suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nach dem Diebstahl eines Beamer sucht die Polizei in Mörfelden-Walldorf nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 12.30 Uhr am 7. Mai und 11 Uhr am Freitag (20.05.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gedenkstätte im Familie-Jürges-Weg. Im Inneren schraubten sie den an der Decke fest montierten Beamer ab und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach/ Michelstadt: Nach Unfall weggefahren – Bei Festnahme Widerstand geleistet

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer hat am frühen Montagmorgen (23.05.) bei einem Unfall zwei andere Autos beschädigt und ist weggefahren. Als der Unfallfahrer in seiner Wohnung in Michelstadt festgenommen wurde, leistete er Widerstand, so dass die betroffenen Beamten der Polizeistation Erbach zusätzlich Strafanzeige erstattet haben.

Der 22-Jährige wurde von Zeugen beobachtet, wie er gegen 2.20 Uhr in der Leipziger Straße in Erbach gegen zwei geparkte Autos schlug. Wie sich vor Ort herausgestellte, stieß der 22-Jährige zuvor mit seinem Audi gegen diese. Das Gesamtschaden wird auf mindestens 13.500 Euro geschätzt. Um von sich abzulenken, ist das Autokennzeichen des liegengebliebenen Audis abgeschraubt worden.

Die alarmierte Polizei nahm die Spur zum Unfallfahrer jedoch auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde kurze Zeit später die Wohnung des verdächtigen Unfallfahrers in der Friedrich-Ebert-Straße in Michelstadt durchsucht. Auf der Couch wurde der Gesuchte zunächst regungslos angetroffen. Nachdem er wach wurde, zeigte er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Neben ausgesprochenen Beleidigungen, trat er gegen eine Polizistin. Der alkoholisierte Mann wurde festgenommen. Für die bevorstehenden Strafverfahren, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wird er sich demnächst verantworten müssen.