Zweiradkontrollen des Polizeipräsidiums Osthessen am vergangenen Wochenende

Osthessen – Am vergangenen Sonntag (22.05.) führten Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen Zweiradkontrollen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis durch.

An sonnigen Tagen locken schöne, aber auch anspruchsvolle und kurvige Strecken Bikerinnen und Biker immer wieder in den Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen. Nicht selten ziehen Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern schwere Folgen nach sich und geben daher fortwährend Anlass zur Sorge. Vor diesem Hintergrund kontrollierten Beamte der Polizeistationen Rotenburg a.d. Fulda, Bad Hersfeld und Lauterbach am vergangenen Wochenende bei herrlichem „Bikerwetter“ an drei Örtlichkeiten in den zwei Landkreisen.

Drei erloschene Betriebserlaubnisse im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

26 Fahrzeuge, darunter drei Pkw, kontrollierten die Beamten zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich der Kasseler Straße in Rotenburg a.d. Fulda. Weitere 31 Fahrzeuge folgten am Nachmittag, zwischen 13.15 Uhr und 16 Uhr, in der Friedloser Straße in Ludwigsau.

Bei insgesamt drei Motorrädern stellten die Polizistinnen und Polizisten technische Veränderungen fest, die jeweils ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten und Verwarngelder nach sich zogen. Drei Fahrzeugführende – darunter zwei Pkw-Fahrer – überschritten die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten an den Kontrollorten. Bei weiteren vier Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern wurden Mängel an den Fahrzeugen festgestellt und zudem sechs Personen mündlich verwarnt.

Im Vogelsbergkreis verstießen sieben Verkehrsteilnehmende gegen die Verkehrsregeln

Auch auf dem Parkplatz Eschenrod in Schotten stellten die Einsatzkräfte von 13 Uhr bis 16.15 Uhr insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße – von fünf Pkw-Fahrenden und einem Zweiradfahrer – bei 37 kontrollierten Bikerinnen und Bikern sowie sechs Autofahrenden fest.

Polizei zieht positive Bilanz

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ziehen eine positive Bilanz: Bei insgesamt 100 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten in beiden Landkreisen 15 Verkehrsverstöße fest. Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich fast alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer an die geltenden Regeln und genossen das schöne Motorradwetter. Darüber hinaus kam es zu einem regen Austausch mit netten und rücksichtsvollen Bikerinnen und Bikern.

Verkehrsunfallflucht

Großenlüder

Am Montag, dem 23.05.2022, kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR entstand. Eine 21-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Fulda befuhr die B254 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Lauterbach. Nach der Abfahrt Großenlüder, auf Höhe des dortigen Parkplatzes, kam der 21-jährigen ein weißer LKW auf der Gegenfahrbahn entgegen. Plötzlich setzte ein dahinterfahrender schwarzer Kleinwagen zum Überholen des LKW an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 21-jährige nach rechts und touchierte hierbei mit der rechten Fahrzeugseite die Schutzplanken. Der schwarze PKW setzte sich wieder hinter den LKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dorfborn. Am Sonntag (22.05.), gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Durchgangsstraße gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkten Audi S4. Der Kradfahrer wurde anschließend schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Neben der Polizei waren ein Notarztwagen sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Es entstand insgesamt Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Sonntag (22.05.), gegen 17 Uhr, parkten ein Kradfahrer aus Rotenburg und eine Kradfahrerin aus Breitenbach am Herzberg ihre Kräder (Honda u. Kawasaki) ordnungsgemäß auf einem Tankstellengelände in der Hersfelder Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr zeitgleich ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw das Gelände und wollte rückwärts in eine Parklücke linksseitig des Gebäudes einparken. Dabei übersah er vermutlich die beiden Zweiräder und es kam zum Zusammenstoß. Beide Kräder wurden beschädigt, als auch das Rücklicht des Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Kradfahrerin trat noch vor den Pkw und wollte die Weiterfahrt verhindern. Der Fahrer gab jedoch Gas, weshalb die Zweiradfahrerin – die befürchtete vom Auto überrollt zu werden – sich durch einen Sprung zur linken Seite retten musste. Anschließend verließ der Verursacher, trotz Zurufe der Geschädigten unerlaubt das Tankstellengelände. Er kann als männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt, mit südosteuropäischem Aussehen und schwarz-grauen, etwas nach hinten gegelten Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Fahrer ein schwarzes T-Shirt. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfall

Schenklengsfeld. Am Montag (23.05.), gegen 6:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem Langholzgespann einer ansässigen Firma aus Bebra die B62 von Friedewald kommend in Richtung Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer in Höhe der Waldgemarkung „Hüttenbach“ nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer aus Heringen erkannte den Abbiegevorgang vermutlich nicht und wollte das Gespann überholen. Dabei stieß der Fahrer aus Heringen mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen die hintere Fahrzeugseite der Zugmaschine. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen – Unfallverursacher

Lauterbach. In der Zeit von Freitag (20.05.), gegen 23:30 Uhr, bis Samstag (21.05.), gegen 6:30 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die Vogelsbergstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 65 verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort befindlichen Absperrpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen BMW der 1er Reihe handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Mann wirft Fahrrad nach Bundespolizisten

Fulda – Keinen guten Eindruck hinterließ gestern Nachmittag (22.05., 16

Uhr) ein 23-jähriger Wohnsitzloser in einem ICE auf der Fahrt von Frankfurt a.M.

in Richtung Fulda.

Ohne Fahrschein unterwegs

Der 23-jährige konnte zunächst keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. Der

Zugbegleiter verständigte daraufhin die Bundespolizeiinspektion Kassel. Beim

Halt im Bahnhof Fulda sollte der 23-Jährige durch eine Streife des

Bundespolizeireviers Fulda in Empfang genommen werden. Während die

Bundespolizisten im Gespräch mit dem Zugbegleitpersonal waren, warf der Mann

sein Fahrrad unvermittelt in Richtung einer Beamtin und traf sie im Beinbereich.

Daraufhin wurden dem hochgradig aggressiven Mann Handfesseln angelegt.

Auf dem Weg zum Revier versuchte er mehrmals, die Flucht zu ergreifen. Gegen die

polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich mit Händen und Füßen und spuckte in

Richtung der Beamten. Im Revier angekommen versuchte der Mann sogar, nach einer

Rasierklinge in der Hosentasche zu greifen, um die Beamten zu verletzen.

Glücklicherweise konnte dies verhindert werden.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde entschieden, den

23-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter

vorzuführen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann u.a. ein

Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

eingeleitet.

Diebes-Duo auf Beutezug im Nachtzug

Fulda – Zu mehreren Diebstahlshandlungen kam es gestern Nacht (22.5./01:30

Uhr) im Nightjet ICE (Zugnummer: 60470) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in

Richtung Fulda. Dabei soll ein 16-Jähriger gemeinsam mit einem bislang

unbekannten Komplizen mehrere Reisende im Schlaf bestohlen haben. Die beiden

Diebe gingen von Schlafabteil zu Schlafabteil und entwendeten unter anderem ein

Macbook sowie Geldbörsen und Bargeld. Als eine 22-jährige Französin den Verlust

ihrer Wertsachen bemerkte, verständigte sie unmittelbar das Zugpersonal. Die

verständigte Bundespolizei konnte nach Ankunft in Fulda einen der beiden

Tatverdächtigen festnehmen. Von dem Komplizen fehlt weiterhin jede Spur.

Diebesgut gefunden

Bei der Absuche im Zug konnte ein Depot für Diebesgut festgestellt werden. Dabei

wurden neben Laptops auch Kleidungsstücke und andere Wertsachen aufgefunden. Bei

der Durchsuchung des 16-jährigen Tatverdächtigen konnten 300EUR Bargeld

beschlagnahmt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche seit

Tagen aus seiner Jugendeinrichtung abgängig ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige wieder einer

Jugendeinrichtung zugeführt.

Erneut auffällig

Im Verlauf des Tages wurde bekannt, dass der Jugendliche erneut aus der

Jugendeinrichtung geflohen ist und mehrere Einbruchsdelikte im Stadtgebiet Fulda

beging. Er wurde durch eine Polizeistreife erneut festgenommen und wird nun dem

Haftrichter vorgeführt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall und den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden

oder über www.bundespolizei.de.

Fahrraddiebstahl

Fulda. In der Landskroner Straße stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (19.05.) und Samstagmorgen (21.05.) ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Raymon. Das Fahrrad im Wert von circa 500 Euro stand in der Garage eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung in Kirchengebäude

Hünfeld. Unbekannte rissen zwischen Freitagmorgen (20.05.) und Samstagmorgen (21.05.) in einem Kirchengebäude in der Appelsbergstraße Blumenschmuck aus mehreren Blumentöpfen und verursachten 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag (21.05.) in eine Schule in der Buseckstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Ein Bürogebäude in der Straße „An Vierzehnheiligen“ wurde zwischen Samstagmorgen (21.05.) und Sonntagnachmittag (22.05.) Ziel unbekannter Täter. Sie schlugen eine Scheibe auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes ein, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Friseurgeschäft

Fulda. In der Nacht auf Samstag (21.05.) brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft am Gemüsemarkt ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf und verursachten dadurch 150 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sexuelle Belästigung

Kalbach. Am Samstagnachmittag (21.05.), gegen 16.45 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Gewerbestraße im Ortsteil Mittelkalbach zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen berührte ein unbekannter Mann ein im Bereich der Kasse stehendes Kind unsittlich an Rücken und Gesäß. Kurze Zeit später verließ der männliche Täter in Begleitung einer Frau den Markt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Räuberischer Diebstahl

Fulda. Drei unbekannte Täter stahlen am Samstagabend (21.05.), gegen 20.45 Uhr, mehrere Gegenstände aus einem Lebensmittelmarkt in der Pacelliallee. Ein Zeuge beobachtete die Tat und sprach einen der Diebe an. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Zeuge leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchteten alle Täter unerkannt. Der Zeuge beschreibt die Täter wie folgt: Alle Drei waren männlich, circa 180cm groß, circa 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen trug ein weißes T-Shirt mit schwarzen Applikationen, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Zigarettenautomat

Fulda. Unbekannte brachen am Samstag (21.05.) in der Rhönstraße einen Zigarettenautomat auf. Die Täter stahlen Bargeld sowie mehrere Packungen Zigaretten noch unbekannten Werts und verursachten 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das hintere amtliche Kennzeichen HEF-DS 157 eines blauen VW Polo entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.05.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „An der Warth“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Pkw zerkratzt

Bebra. Einen grauen Audi A3 zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (22.05.) auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Apothekenstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung

Rotenburg a. d. Fulda. Insgesamt drei Autos beschmierten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend (20.05.) bis Sonntagabend (22.05.) in der Brotgasse mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Hersfeld. Am 21.05.2022, gegen 15:20 Uhr lief eine 75jährige Hersfelderin durch die Grünanlage bei den Nordschulteichen, als ihr ein bislang unbekannter Radfahrer von hinten in den Rücken fuhr. Die Dame kam zu Fall und verletzte sich leicht, der Radfahrer hielt kurz an, verließ dann aber fluchtartig die Unfallstelle. Bei dem Radfahrer hat es sich lt. der Zeugin um ein Kind oder Jugendlichen gehandelt. Dieser hatte blonde Haare, eine schlanke Figur und trug ein weißes T- Shirt. Bei ihm befand sich ein weiterer Junge, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Eine nähere Beschreibung war der Zeugin nicht möglich. Mögliche Zeugenhinweise werden an die Wache der Polizeistation unter Tel. 06621- 932- 0 erbeten.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am 21.05.2022, gegen 14:55 Uhr stand eine Pkw- Fahrerin an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage der Bahnhofstr./ Ecke Friedloser Str. Um sich besser in dem Fahrstreifen einzuordnen, ließ die Pkw- Fahrerin aus Ludwigsau ihren Pkw leicht zurückrollen. Hierbei stieß sich gegen den hinter ihr wartenden Pkw eines Hersfelders. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro.

Unaufmerksamkeit zweier Radfahrer an Engstelle des Haunetalradwegs in Burghaun an der B 27 führt zur Kollision im Begegnungsverkehr

Kleine Ursache, große Wirkung:

Am Sonntag, den 22.05.2022 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Kollision zweier Radfahrer auf dem Haunetalradweg in der Ortslage in Burghaun direkt an der B 27. Eine 61-jährige Haunetalerin befuhr mit ihrer Schwägerin den Radweg von Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Haunetal. Ein 69-jähriger Hünfelder kam den beiden Damen auf dem selben Radweg entgegen. Alle Drei waren mit Pedelacs (E-Bikes) unterwegs. An einer durch einen Poller verengten Stelle des gemeinsamen Fuß- und Radweges kam es mutmaßlich durch Unachtsamkeit und Fehleinschätzung beider Radler schließlich zur Kollision. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer. Der 69-jährige Mann aus Hünfeld wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Die 61-jährige Haunetalerin hatte weniger Glück und musste mit schweren Verletzungen im Mundbereich in die Helios-Klinik in Hünfeld eingeliefert werden. An einem der beiden Pedelacs entstand leichter Sachschaden.