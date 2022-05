Drei ukrainische Autos in Heiligenbergstraße mit „Z-Symbol“ besprüht: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn: Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, in der Heiligenbergstraße in Kassel drei geparkte Autos mit dem sogenannten „Z-Symbol“ besprüht. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, wurden an den Pkw mit ukrainischer Zulassung, zwei weiße Mercedes und ein weißer Infinity, jeweils die Fahrertür oder Beifahrertür durch das Aufsprühen des Symbols in schwarzer Farbe beschädigt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Da das Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee in Bezug auf den Krieg in der Ukraine gilt, hat die Polizei Strafverfahren wegen § 140 Strafgesetzbuch (Belohnung und Billigung von Straftaten) sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden wegen des erkennbaren politischen Motivs bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Heiligenbergstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam mit berauschter Frau: Streife nimmt Fahrraddieb auf frischer Tat fest

Kassel-Bettenhausen: Dank eines aufmerksamen und schnell handelnden Zeugen hatte ein Fahrraddieb am helllichten Samstagnachmittag in der Leipziger Straße in Kassel keinen Erfolg und konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Der Passant hatte gegen 15 Uhr einen Mann auf dem Parkplatz der Einkaufspassage beobachtet, der sich an der gut einsehbaren Örtlichkeit am Schloss eines Fahrrads zu schaffen machte. Sofort alarmierte er die Polizei und gab eine Beschreibung des mutmaßlichen Diebes durch. Dabei rechnete der Täter offenbar nicht mit einer in der Nähe befindlichen Streife des Polizeireviers Ost. Diese war zwar mit einer hilflosen Frau, die zuvor im Rauschzustand in Kaufungen auf den Gleisen unterwegs war, auf dem Weg in das Kasseler Polizeigewahrsam. Da sich die Polizisten bei Aussendung der Funkfahndung aber kurz vor dem Einkaufsmarkt befanden, fuhren sie nur wenige Augenblicke nach dem Anruf des Zeugen am Tatort vor. Dort hatte der Täter inzwischen einen Poller an der Straßenbahnhaltestelle gewaltsam herausgerissen und versuchte damit vor den Augen der hinzugeeilten Beamten, das Fahrradschloss zu knacken. So klickten für den überraschten 22-Jährigen aus Nieste die Handschellen, bevor er die Streife überhaupt bemerkt hatte. Unglaubwürdig beteuerte er, das Fahrrad gehöre ihm, was sich jedoch mit dem Hinzukommen der tatsächlichen Radbesitzerin aus Niestetal schnell als Lüge herausstellte. Den Tatverdächtigen nahm eine weitere Streife mit auf die Dienststelle, während die Beamten des Reviers Ost ihre Fahrt ins Polizeigewahrsam fortsetzten.

Unbekannte berauben nachts Bewohner von Reihenhaus und erbeuten Schmuck; Kripo sucht Zeugen in Vellmar

Vellmar (Landkreis Kassel): Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag gegen 2:30 Uhr in ein Reihenhaus in der Hauffstraße in Vellmar eingebrochen und haben die beiden Bewohner beraubt. Als diese wegen Geräuschen wach geworden waren, bedrohten die Unbekannten sie mit einem Schlagwerkzeug und fesselten sie. Anschließend erbeuteten die Täter hochwertige Schmuckstücke aus einem Tresor im Wert eines fünfstelligen Betrages und ergriffen die Flucht. Den Bewohnern gelang es, sich kurze Zeit später zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern durch zahlreiche Streifen der Kasseler Polizei führte bislang nicht zum Erfolg. Die Frau und der Mann, die Opfer des schweren Raubes geworden waren, erlitten leichte Verletzungen, die glücklicherweise keiner sofortigen Behandlung bedurften.

Die beiden Täter sollen nach bisherigen Erkenntnissen mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Einer der Männer soll ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Bekleidung und Sturmhaube getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt und laufen auf Hochtouren. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen und wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Beobachtungen in der Hauffstraße oder angrenzenden Straßen in Vellmar gemacht? Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in

Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unbekannter richtet bei Einparkmanöver 4.000 Euro Schaden an: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel-Kirchditmold: Ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro an zwei Fahrzeugen ist das Ergebnis eines vermutlich gescheiterten Einparkmanövers in Kassel-Kirchditmold am vergangenen Wochenende. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte offenbar versucht, am rechten Fahrbahnrand der Schachtenstraße in eine Parklücke zwischen einem silbernen Citroen Wohnmobil und einem braunen VW Golf Plus einzufahren. Dabei verursachte der Unbekannte einen langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite des Wohnmobils und krachte darüber hinaus gegen den hinteren linken Kotflügel sowie Stoßfänger des VW. Der Verursacher stellte sein Fahrzeug angesichts der angerichteten Schäden offensichtlich nicht mehr in der Parklücke ab, sondern suchte anschließend das Weite. Die Tatzeit der Unfallflucht lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr, und Samstagmorgen, 10:30 Uhr, eingrenzen.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei betraut. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Gehweg in Karlsaue mit Hakenkreuzen besprüht: Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende einen Gehweg in der Kasseler Karlsaue, hinter einem Restaurant in der Schönen Aussicht, mit Hakenkreuzen, dem Wort Hitler und Herzen besprüht. Die Beamten des Polizeireviers Mitte waren am gestrigen Sonntagmittag von einer Passantin wegen der Graffitis in der Parkanlage gerufen worden. Wie die eingesetzte Streife berichtet, waren die 5,5 x 1,5 Meter großen Sprühereien in blauer Farbe auf dem Asphalt bereits getrocknet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag agiert. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.