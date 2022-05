Frankfurt-Innenstadt: 25-Jähriger verletzt

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 22. Mai 2022, gegen 05.35 Uhr, befand

sich ein 25-jähriger Mann in einem Lokal in der Stiftstraße. Dort geriet er in

eine Auseinandersetzung mit einem anderen Gast, welche sich schließlich vor das

Lokal verlagerte.

An der sich daraus entwickelnden Schlägerei nahmen bis zu 20 Personen teil.

Dabei erlitt der 25-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus

verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Hintergründe der

Auseinandersetzung sind zurzeit nicht bekannt und Teil der Ermittlungen.

Die Polizei Frankfurt bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche

Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551199 zu melden.

Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Schnelle Festnahme nach Diebstahl im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main – Nur etwa eine Stunde nachdem am Sonntagabend im

Frankfurter Hauptbahnhof ein 22-jähriger Reisender bestohlen wurde, konnten

Beamte der Bundespolizei den 50-jährigen Täter festnehmen und dem Opfer den

gestohlenen Rucksack wieder aushändigen. Gegen 21 Uhr hatte sich der Reisende

bei der Bundespolizei gemeldet und angegeben, dass er gerade im abfahrbereiten

ICE 1570 bestohlen wurde. Ein unbekannter Täter hatte ihm dort in einem

unbeobachteten Moment den Rucksack gestohlen, in dem sich neben einem „MacBook“

und persönlichen Gegenständen auch eine hochwertige Kamera der Marke „Canon“

befand. Aufgrund einer Beschreibung des möglichen Täters, konnte eine Streife

den Mann nur eine Stunde später in der Nähe des Hauptbahnhofes erkennen und

festnehmen. Den gestohlenen Rucksack, den der Mann noch bei sich hatte, konnten

die Beamten sicherstellen. Der Täter gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahls eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt: „Polizei für Kinderrechte“ – Veranstaltung am 02.06.2022 im Polizeipräsidium Frankfurt

Frankfurt – (dr) Anlässlich der Kinderrechtekampagne „Stadt der Kinder“

des Kinderbüros Frankfurt am Main findet am Donnerstag, den 02. Juni 2022, eine

gemeinsame Info-Veranstaltung des Netzwerkes gegen Gewalt – Regionale

Geschäftsstelle Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

statt.

Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen der schulischen und außerschulischen Kinder-

und Jugendarbeit sowie alle weiteren Interessierten sind herzlich dazu

eingeladen, sich an diesem Tag im Polizeipräsidium kostenlos über Kinderrechte

zu informieren.

Wann?

02.06.2022, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Wo?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Adickesallee 70, 60322

Frankfurt am Main

Nach einer Begrüßung durch den Polizeivizepräsidenten Björn Gutzeit wird Frau

Miriam Zeleke, die Hessische Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte, die

Geschichte der Kinderrechte sowie deren Bedeutsamkeit vorstellen.

Für alle Teilnehmenden besteht zudem im Anschluss die Möglichkeit, sich mit

verschiedenen lokalen Akteuren auf dem Innenhof des Polizeipräsidiums

auszutauschen, u.a. mit dem Team des Kinder- und Jugendschutzes der Stadt

Frankfurt am Main, dem Kinderbüro der Stadt Frankfurt am Main und der

Jugendkoordination des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Interessierte werden gebeten, sich für die Veranstaltung online unter dem

nachfolgenden Link anzumelden:

https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/anmeldeformular-veranstaltung-polizei-f%

C3%BCr-kinderrechte

Nähere Informationen zur Kampagne erhalten Sie unter:

https://frankfurt-mein-zuhause.de/

„Kinder haben Kinderrechte. Sie sind in der UN-Kinderrechtskonvention, die in

Deutschland ein Bundesgesetz ist, verbindlich verankert. Stadt der Kinder ist

die Kinderrechtskampagne der Stadt Frankfurt. Jedes Jahr zum 1. Juni feiern wir

gemeinsam in der Innenstadt und in den Stadtteilen den Tag des Kindes und die

Kinderrechte. Ziel ist, dass alle Kinder wissen, dass sie Kinderrechte haben und

an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. In jedem Jahr stehen

andere Artikel der UN-Kinderrechtskonvention im Mittelpunkt der Stadt der

Kinder. In diesem Jahr sind es die Artikel 22 und 38 – die Rechte von Kindern im

Krieg und auf der Flucht. Die Stadt der Kinder wird durch das Frankfurter

Kinderbüro gestaltet. Das Frankfurter Kinderbüro wahrt die Interessen der Kinder

und setzt sich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ein.“ – Stadt der

Kinder