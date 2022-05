Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt- Lindheim: Portmonee geraubt – Zeugen gesucht

Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, sprach ein unbekannter Mann am Samstag, 21. Mai, einen 62-Jährigen auf dem Aldi-Parkplatz in der Altenstädter Straße an. Als der aus Dreieich kommende Mann daraufhin gegen 17.40 Uhr sein Portmonee hervorholte, riss der Unbekannte es ihm aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung der Unterführung. Der 62-Jährige stolperte im Zuge des Wegreißens und zog sich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Mann wird als etwa 30 Jahre alt und 180 bis 185cm groß beschrieben. Er hat eine athletische Figur, sprach akzentfrei Deutsch und hat dunkle Haare. Er trug eine dunkle Basecap, eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung, eine dunkle Sonnenbrille und einen grauen Baumwoll-Jogginganzug. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wer hat den Sachverhalt beobachtet und kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Wem ist der beschriebene Mann in der Nähe aufgefallen? Wer kann die Fluchtrichtung oder die Personenbeschreibung ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Nauheim: Erdbeerstand besprüht

Mehrere Schriftzüge und auch ein Hakenkreuz sprühten Unbekannte auf den Erdbeerstand in der Schwalheimer Straße. Dadurch entstand zwischen 18.15 Uhr am Samstag, 21. Mai, und 8.30 Uhr am Sonntag ein Schaden von etwa 400 Euro. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Rosbach- Nieder-Rosbach: Haus durchwühlt

Durch vermutlich ein gekipptes Fenster gelangten Diebe zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag. 19. Mai, und 10.05 Uhr am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße und durchsuchten es. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten sie mit wenigen Münzen einer Sammlung, deren Wert etwa 48 Euro beträgt. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Auf dem P+R Parkplatz in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten schwarzen BMW ein. Der Schaden beträgt etwa 550 Euro und entstand am Sonntag, 22. Mai, zwischen 1 und 9 Uhr. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06031/6010).

Karben- Klein-Karben: Reifen zerstochen

100 Euro hoch ist der Schaden, der durch das Zerstechen eines Reifens an einem geparkten PKW entstand. Der schwarze VW Arteon stand zwischen 17 Uhr am Freitag, 20. Mai, und 13 Uhr am Samstag in der Robert-Koch-Straße, wo Unbekannte sich an dem Reifen zu schaffen machten. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Günstigen Moment genutzt

Ersten Ermittlungen zufolge nutzte ein Dieb am Sonntag, 22. Mai, die günstige Gelegenheit und stieg über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Stiftstraße ein. Dort schnappte er sich gegen 11 Uhr die Handtasche der anwesenden Bewohnerin und machte sich ungesehen aus dem Staub. Die Seniorin bemerkte erst später das Fehlen der Tasche, in der sich neben Schlüsseln und Ausweisen noch etwa 20 Euro Bargeld befanden. Die Kripo in Friedberg bittet um Zeugenhinweise: Wem ist am Sonntagvormittag in der Stiftstraße eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Unfallfluchten

Altenstadt- Waldsiedlung: Außenspiegel touchiert

Den Außenspiegel eines geparkten blauen Skoda touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Hermstraße und verursachte damit zwischen 7.05 Uhr am Donnerstag, 19. Mai, und 11 Uhr am Freitag einen Schaden von etwa 250 Euro. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher, der unerlaubt flüchtete (Telefonnummer 06042/96480).

Büdingen- Düdelsheim: Megane angefahren

5000 Euro hoch sind die Schäden, die ein Unbekannter an einem parkenden roten Renault hinterließ. Auf dem Netto-Parkplatz in der Straße Elsegrund kollidierte der Unbekannte am Freitag, 20. Mai, zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr mit dem Megane und beschädigte die rechte Fahrzeugseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, die Polizei in Büdingen sucht Unfallzeugen (Telefonnummer 06042/96480).

Büdingen- Büches: 2.000 Euro Schaden am Grundstück

Ein Zaunpfosten, zwei Zaunteile und einen Busch erwischte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 20. Mai, in der Straße Am Riedberg. Auf bislang unbekannte Weise verursachte ein Fahrzeug zwischen 7.15 Uhr und 11 Uhr die etwa 2.000 Euro hohen Schäden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim- Steinfurth: Vordere Stoßstange zerkratzt

Kratzer an der vorderen Stoßstange des silberfarbenen BMW stellte eine Halterin fest, als sie am Samstag, 21. Mai, gegen 16.15 Uhr zum ihrem PKW zurückkehrte. Den hatte sie am Tag zuvor gegen 16.30 Uhr in der Straße Im Steckgarten geparkt. Vermutlich verursachte ein Unbekannter die etwa 300 Euro hohen Schäden beim Ein- oder Ausparken. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Smart angefahren

An einem schwarzen geparkten Smart verursachte ein unbekannter Autofahrer Schäden von etwa 1.000 Euro. Zwischen 16 Uhr und 18.20 Uhr am Sonntag, 22. Mai, kollidierte der Unbekannte in der Mörler Straße mit dem linken hinteren Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Weißer PKW flüchtet nach Kollision

Eine abgerissene Stoßstange und ein beschädigter Kotflügel am einem schwarzen BMW sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntag, 22. Mai, in der Fauerbacher Straße passierte. Gegen 0.50 Uhr touchierte ein PKW-Fahrer den entgegenkommenden BMW. Anstatt sich um den 800 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte Richtung Gebrüder-Lang-Straße weg. Die Beamten der Polizeistation Friedberg bitten um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).