Neustadt: Straßensperrungen am Demokratiefest

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der Veranstaltung „1832 – Das Fest der Demokratie“, das von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Mai 2022, auf dem Marktplatz, auf dem Weg zum Schlossberg und auf dem Hambacher Schloss gefeiert wird, sind am Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr diverse Straßensperrungen erforderlich.

Einzelne Straßen zwischen Innenstadt und Hambacher Schloss dienen als Lauf- und Wanderstrecke und werden somit zu Veranstaltungsflächen. Nur durch Sperrungen kann die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden.

Der „Freiheitsweg“, der am Samstag und Sonntag in beide Richtungen gewandert wird, führt vom Marktplatz über die Hauptstraße, Zwockelsbrücke, Alter Viehberg bzw. Hambacher Treppenweg, Waldstraße und Frühlingstraße zum ersten Veranstaltungspunkt an der Pauluskirche. Von dort aus geht es weiter über die Dr.-Wirth-Straße, Limburgstraße, Erschigweg, Am Häuselberg, Römerweg und Weinstraße zum zweiten Veranstaltungspunkt an der Kirche St. Jakobus. Von hier wird durch die Freiheitstraße, den Kirchbergweg und die Schlossstraße zum Hambacher Schloss gelaufen.

Dies bedeutet, dass die Zwockelsbrücke halbseitig (stadteinwärts) gesperrt ist. Im Gegensatz zu den anderen genannten Bereichen, die sich nur auf die Wanderzeiten (Samstag: 10 bis 19 Uhr; Sonntag: 10 bis 17 Uhr) beziehen, bleibt die Durchfahrt von der Karolinenstraße (ab Bergstraße) zur Zwockelsbrücke von Samstag bis Sonntag durchgängig gesperrt. Für die Anwohner im Bereich Wittelsbacher-, Berg- und Karolinenstraße bedeutet diese Sperrung, dass sie nicht über die Zwockelsbrücke fahren können, sondern nur über die Saarlandstraße zur Talstraße gelangen.

Die Waldstraße ist zu den Wanderzeiten zwischen Hambacher-/Pfalzgrafenstraße und Frühlingstraße gesperrt. Die Veranstaltungsfläche vor der Pauluskirche ist ebenfalls gesperrt, genauso wie der Erschigweg und die Straße Am Häuselberg ab der Einmündung Erschigweg bis zum Römerweg. Die Weinstraße ab Enggasse bis zur Freiheitstraße, sowie die Freiheitstraße bis zum Kirchbergweg sind ebenfalls für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Weiterhin ist die Schlossstraße ab dem Kirchbergweg bis zum Hambacher Schloss für Fahrzeuge nicht nutzbar.

In der Waldstraße wird in Höhe Wittelsbacher- und Dochnahlstraße eine Querungsmöglichkeit geschaffen. Hier werden je nach Wanderer-Andrang Durchfahrten ermöglicht. Ebenso wird dies der Fall sein für das Teilstück der Waldstraße zum Kastanienweg, wo die Anwohner dann über die Wittelsbacherstraße oder die Dochnahlstraße abgeleitet werden.

Für die Anwohner in der Dr.-Hepp-Straße, Dochnahlstraße, Robert-Schuman-Straße, Hermann-Ehlers-Straße, Maxburgstraße, Madenburgstraße und Mühlweg ist die Zufahrt nur bis zur Wanderstrecke möglich.

Abweichend von den Zeiten in den anderen Bereichen ist in den Straßen Seminargarten, Enggasse und in diesem Bereich die Weinstraße durchgängig von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, jeweils nur bis zur Wanderstrecke befahrbar.

Die Einbahnstraßenregelung in der Weinstraße zwischen Horstweg und Freiheitstraße wird aufgehoben.

Im unteren Teil des Römerwegs, zwischen Einmündung Am Häuselberg und Weinstraße, wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampel geregelt.

Örtliche Umleitungen sind eingerichtet.

Da es sich um die erste Veranstaltung in diesem Format handelt, kann es verschiedentlich zu nicht eingeplanten Einschränkungen kommen. Es wird aber versucht, diese so gering wie möglich zu halten und den Anliegern so weit wie möglich entgegenzukommen.

Mehr Infos zum Demokratiefest unter www.neustadt.eu/1832dasfest.