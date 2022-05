Pkw zerkratzt

Kapellen-Drusweiler (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21./22.05.2022, wurde in der Ludwig-Kröber-Straße ein Pkw VW Tiguan zerkratzt und ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

23-jähriger Radfahrer verletzt

Maikammer (ots) – Kurz vor 17 Uhr kam Sonntag 22.05.2022 ein 23-jähriger Radfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Kalmithöhenstraße zu Fall. Der Fahrer war bergab in Richtung Maikammer unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und auf den Boden schleuderte. Hierbei zog er sich Schürfwunden und ein HWS-Syndrom zu, weshalb er in ein Krankenhaus kam.

Radfahrerin gestürzt

Völkersweiler (ots) – Am Sonntag 22.05.22 gegen 14:15 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Völkersweiler und Lug zum Sturz einer Radfahrerin. Die 61-jährige Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr den abschüssigen Radweg und stürzte beim Abbremsen über den Lenker.

Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad wurde an der vorderen Bremse ein Defekt festgestellt, welcher für den Unfall ursächlich gewesen sein könnte.