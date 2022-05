Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Stadecken-Elsheim (ots) – Ein Nachbarschaftsstreit am Sonntag 22.05.2022 endete mit Verletzungen und gleich 2 Polizeieinsätzen. Zunächst gingen gegen kurz nach 14:00 Uhr mehrere Notrufe bei der Mainzer Polizei ein, dass es im Rheinhessischen Stadecken-Elsheim zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen sei, bei der eine Person mit einem Baseballschlager bewaffnet wäre.

Als die alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 an der gemeldeten Örtlichkeit eintrafen, hatten sich die Gemüter bereits weitestgehend beruhigt. Bereits längere Zeit andauernde Streitigkeiten zwischen einer 32-jährigen und ihrer 27-jährigen Nachbarin, hatten sich derart zugespitzt, dass die 32-jährige zunächst die 27-jährige geschlagen und zusätzlich mit einem Baseballschläger bewaffnet, ein Fenster der Nachbarin eingeschlagen hatte.

Neben der Aufnahme einer Strafanzeige, wurde von den eingesetzten Polizeibeamten der Baseballschläger sichergestellt und mit beiden Streitparteien ein schlichtendes Gespräch geführt, bei dem zur Ruhe ermahnt und mögliche weitere rechtliche Konsequenzen aufgezeigt wurden.

Gegen 17:00 Uhr gingen dann abermals mehrere Notrufe bei der Zentrale des Polizeipräsidiums ein. Nun war die 27-jährige in Begleitung zweier Männer an der Wohnung der 32-jährigen erschienen und hatte mehrfach gegen deren Türe geschlagen. Die 32-jährige öffnete die Tür zunächst mit einer Holzlatte bewaffnet und schlug die Tür ihrerseits wieder zu.

Da die 27-jährige aber zu diesem Zeitpunkt noch im Eingangsbereich stand, wurde sie von einem Glaselement der Tür getroffen welches daraufhin zersprang. Hierbei wurde die 27-jährige verletzt. Einer der männlichen Begleiter der 27-jährigen, schlug darauf der 32-jährigen mit der Faust ins Gesicht, die hierdurch ebenfalls leicht verletzt wurde.

Im Anschluss musste die 27-jährige vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und diverse Strafanzeigen gefertigt.

Private Feier endet im Polizeigewahrsam

Ockenheim (ots) – In Folge einer privaten Feier am Freitagabend in Ockenheim kam es zu einer Streitigkeit in dessen Verlauf ein 56 jähriger Mann aus Weiler das Fahrzeug seiner Frau verließ und nach Hause laufen wollte. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Mann dann auf der BAB 60 laufend aufgegriffen und nach Hause verbracht.

Bei ihm konnte ein verbotenes Messer aufgefunden werden, im späteren Verlauf kam es an seiner Wohnanschrift zu erneuten Streitigkeiten, woraufhin er zwecks Blutprobe und Verhinderung weiterer Straftaten in den Gewahrsam der Polizei Bingen verbracht werden musste.

Diebstahl

Bingen (ots) – 22.05., Kapuzinerstraße, 20:10 Uhr – Ein Jugendlicher verwickelte einen Gleichaltrigen in ein Gespräch und riss ihm kurzerhand dessen neuwertige Fischer-Mütze von Adidas vom Kopf. Geistesgegenwärtig nahm der Geschädigte dem Dieb die Mütze wieder ab und fuhr auf seinem Tretroller davon.

Der Dieb nahm allerdings die Verfolgung auf, so dass der Tretroller-Fahrer Schutz bei einem Erwachsenen suchte. Dieser informierte die Polizei. Der Täter stritt die Tat erst ab, nach einer Belehrung gab er die Tat schließlich zu.

Betrug an den Zapfsäulen

Gensingen (ots) – Am Kieselberg, 18:45 Uhr – Ein etwa Mitte 30-jähriger, südländisch aussehender Mann, sprach eine 27-Jährige an den Zapfsäulen an. Er gab an, keine EC-Karte mit sich zu führen und versprach, ihr den Betrag der Füllung (50 Euro) in bar zu geben.

Nach dem Tankvorgang, der in einen Kanister erfolgte, erklärte er, doch kein Geld zu haben. Dann verließ er das Gelände. Die Polizei bittet um weitere Täter-Hinweise.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Langenlonsheim/Gensingen (ots) – 22.05.2022 Königsberger Straße, 18:43-19:22 Uhr – Über Notruf wurde ein schlangenlinien fahrendes Fahrzeug in Langenlonsheim gemeldet. Da das Fahrzeug Richtung Gensingen fuhr, forderte die Polizeidienststelle Bad Kreuznach Unterstützung aus Bingen an.

Die Mitteilerin, die dem Auto gefolgt war, konnte die Polizei schließlich zu der alkoholisierten Fahrerin lotsen. Im Auto waren außerdem noch kleinere Kinder mitgefahren. Auf der Dienststelle wurde der 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Alkoholtest einen Wert von 1,95 Promille aufwies.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Oberdiebach (ots) – Schulstraße, 20.05.2022, 12:15 Uhr bis 23.05.2022, 09:30 Uhr – Ein Mann meldete das beschädigte Auto seines Nachbarn. Die Scheibe an der Fahrerseite war an dessen hellblauen Seat Ibiza mit MZ-Kennung eingeschlagen worden.

Gestohlen wurde nichts. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.