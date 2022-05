PKW überschlägt sich – Drei Personen verletzt (siehe Foto)

Worms-Abenheim (ots) – Eine 19-jährige Frau aus Osthofen befährt am 22.05.22 die Kreisstraße 12 von Osthofen nach Worms-Abenheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verliert sie nach einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen und kommt von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlägt sich und kommt schließlich auf dem Fahrzeugdach zum liegen.

Alle 3 Insassen im Alter zwischen 17-19 Jahren sind in der Lage, das Fahrzeug selbständig zu verlassen und werden nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Glücklicherweise waren alle Insassen im Augenblick des Unfalls angeschnallt, was schwerwiegendere Verletzungen verhindert haben dürfte. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden vollgesperrt werden.

Mit 2,58 Promille auf parkendes Fahrzeug aufgefahren.

Worms (ots) – Eine aufmerksame Zeugin konnte beobachten, wie eine 50-jährige Wormserin die Paternusstraße in Worms-Pfeddersheim mit ihrem Auto in starken Schlangenlinien befuhr. Vermutlich aufgrund ihres Alkoholkonsums übersah die 50-jährige Fahrzeugführerin die am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf das parkende Fahrzeug eines 40-jährigen Wormsers auf.

Die Zeugin nahm den Fahrzeugschlüssel der augenscheinlich alkoholisierten 50-jährigen Wormserin an sich und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest der Fahrzeugführerin ergab 2,58 Promille. Der 50-jährige Wormserin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Strafverfahrens wurde eingeleitet. Sachschaden entstand erstaunlicherweise an keinem der beiden Fahrzeuge, wie der 40-jährige Fahrzeughalter vor Ort bestätigen konnte.

Neun Fahrzeuge zerkratzt

Worms (ots) – Am 22.05.2022 zwischen 01-10.30 Uhr kommt es in der Kapuzinerstr. in Worms zu insgesamt 9 Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Die Autos standen längst zur Fahrbahn am Fahrbahnrand und wurden von mindestens einem unbekannten Täter mithilfe eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Wenn Sie verdächtige Personen oder Tathandlungen im genannten Zeitraum bei den Fahrzeugen beobachten konnten oder auch Ihr Fahrzeug betroffen sein, melden Sie sich bitte unter PIWorms@polizei.rlp.de oder der 06241/852-0 bei hiesiger Dienststelle.

Kreis Alzey-Worms

Roller in Straßengraben gefunden

Monsheim (ots) – Am Samstag den 21.05.2022 gegen 10.00 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass außerorts auf der Wormser Straße zwischen Monsheim und Pfeddersheim ein gelber Roller im Straßengraben liegen würde. Durch die Streifenwagen Besatzung kann der augenscheinlich durch einen Verkehrsunfall stark beschädigte Roller sowie ein beschädigter Baum aufgefunden werden.

Bei der Absuche des Nahbereiches können zwar Teile (Visier) des Helmes, jedoch nicht der Fahrer aufgefunden werden. Von dem Roller wurde das Kennzeichen offensichtlich nach dem Unfall entfernt.

Demnach hat sich der Unfallfahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall oder Hinweise auf den Besitzer des Roller machen kann, möchte sich bei der Polizei Worms melden. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Gartenhaus

Wörrstadt (ots) – Am Samstag stellte ein Wörrstadter Bürger fest, dass ein unbekannter Täter sein Gartengrundstück unerlaubt betreten und dann die Tür der Gartenlaube aufgebrochen hatte. Das anschließend entwendete Diebesgut bestand aus einem 6er Pack “Stilles Wasser” im Wert von circa 4 Euro.

Der entstandene Schaden wird dagegen auf rund 100 Euro geschätzt. In diesem Falle passt tatsächlich die Redewendung: Da ist die Brühe teuer als die Brocken.

Alkoholisierter Mofafahrer durch Unfall verletzt

Bechtheim (ots) – Ein 24-jähriger Rheinhesse befuhr mit seinem Mofa in der Nacht zum Samstag die Landesstraße von Westhofen in Richtung Dittelsheim-Heßloch. Derweil beabsichtigte ein 49-jähriger Mainzer mit seinem PKW an der Einmündung von Bechtheim-West in Richtung Westhofen abzubiegen.

Der Autofahrer übersah den motorisierten Zweiradfahrer und stieß mit ihm zusammen, wobei der Mofafahrer stürzte und sich leicht verletzte. Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mofafahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Aber auch gegen den PKW-Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet wegen fahrlässiger Körperverletzung.