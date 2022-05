Scheunenbrand Birkenhof – 10 Tiere verendet

Simmertal (ots) – Am 21:05.22 gegen 21:44 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Scheune in Simmertal. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die im Innern des landwirtschaftlichen Nutzgebäudes gelagerten ca. 250 Heuballen in Vollbrand. Ersthelfer waren dabei die Tiere zu retten. Die Feuerwehr konnte durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten ein Ausbreiten des Feuers auf das Wohngebäude in der Nähe verhindern.

Etwa 40 Rinder wurden auf eine Weide getrieben. 10 Tiere verendeten an den Folgen des Brandes vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird bisher auf 750.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren aus den Verbandgemeinden Kirner-Land sowie Nahe-Glan dauern derzeit noch an, weshalb zur Brandursache noch keine Erkenntnisse vorliegen.

Mit falschen Kennzeichen Fahrzeug überführt

A 61/Daxweiler (ots) – Um einen gekauften PKW von Wuppertal an seinen Wohnort überführen zu können, hatte ein 33-Jähriger kurzerhand die Kennzeichen vom PKW seiner Schwester abgeschraubt und an seiner Neuerwerbung befestigt. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim kontrollierte den PKW am 22.056.2022 gegen 11:30 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West.

Dabei fiel auf, dass das Kennzeichen nicht zum PKW passte, sondern zu einem anderen PKW gehörte. Der 33-Jährige räumte alles ein und zeigte sich reumütig. Er muss dennoch mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz rechnen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ramsen (ots) – Auf der L396 zwischen Ramsen und Göllheim kam es am 21.05.2022 gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 59-jährige Motorradfahrer kommt, vermutlich aufgrund einer Ölspur, in einer Kurve kurz hinter Ramsen ins Schlingern und stürzt. Der Motorradfahrer rutscht in die angrenzende Grünfläche und bleibt verletzt liegen.

Er wird zunächst medizinisch erstversorgt und danach mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht um schwerere Verletzungen auszuschließen. Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt. Nach Reinigung der Straße kann diese wieder gefahrlos befahren werden.

Nägel vor Feuerwehrzufahrt

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 18.05.2022 gegen 19.50 Uhr teilt der Zugführer der Feuerwehr Bad Kreuznach-Süd mit, dass mehrere Nägel vor der Feuerwehrzufahrt in der Gustav-Pfarrius-Straße liegen würden. Da die Nägel lediglich vor der Zufahrt lagen, muss davon ausgegangen werden, dass sie dort absichtlich hingelegt wurden.

Diese Handlung stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Es wurde eine Anzeige gefertigt.

Wer in dem Zeitraum, 18.05.2022, zwischen 18.15-19.50 Uhr in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Einbruch in das Parkhotel Schillerhain

Kirchheimbolanden (ots) – Am Samstag 21.05.2022 fällt Mitarbeitern des Parkhotels Schillerhain auf, dass in mehrere Räume des Hotels eingebrochen wurde. Der oder die Täter drangen über eine aufgehebelte Terassentür in die Räumlichkeiten ein und öffneten gewaltsam mehrere Räume im Erdgeschoss und Keller.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.