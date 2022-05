Streit gesucht – 18-Jährigen attackiert

Kaiserslautern (ots) – Eine Körperverletzung hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Sonntag 22.05.2022 bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des 18-Jährigen war er gegen 0.30 Uhr im Hilgardring von 3 Männern zu Boden gestoßen und mehrfach getreten worden.

Die Täter hätten ihn zuvor schon auf dem Kerwegelände am Messeplatz angesprochen und zu einer Schlägerei aufgefordert. Er habe dies jedoch ignoriert und sei weitergelaufen. Auf dem Weg zu seinem geparkten Auto wurde er dann von dem Trio attackiert.

Leider meldete der 18-Jährige den Vorfall erst eineinhalb Stunden nach der Tat, so dass vor Ort nicht mehr nach den Männern gesucht werden konnte. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Nach Fußballspiel von Großvater getrennt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht nach dem Fußballspiel haben Einsatzkräfte der Polizei einen 9-Jährigen aufgenommen, der ohne Begleitung um das Stadion irrte. Der Junge gab an, nach dem Spiel von seinem Großvater getrennt worden zu sein und nun nicht mehr nach Hause zu finden.

Auf der Dienststelle konnten die Beamten herausfinde, dass der Bub aus Baden-Württemberg angereist war. Mit Hilfe der dortigen Kollegen konnte die Telefonnummer des Opas ermittelt werden und dieser kontaktiert werden. Er konnte daraufhin seinen Enkel bei der Polizei in Empfang nehmen.

Fairer Fußballabend endet mit Verkehrsproblemen

Kaiserslautern (ots) – Im Hinspiel der Relegationsrunde um den Aufstieg in die 2. Liga wurde am Freitagabend auf dem Betzenberg das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden ausgetragen. Mehr als 46.000 Tickets waren im Vorverkauf weggegangen, das Fritz-Walter-Stadion war somit ausverkauft. Aus Sachsen reisten rund 4.000 Fans in die Westpfalz.

Für die Polizei gab es bei diesem Einsatz zwei Schwerpunkte: In erster Linie die Trennung der Heim- und Gästefans sowie parallel die Regelung des An- und Abreiseverkehrs. Schwierigkeiten zeigten sich hier fast ausschließlich nach dem Spiel: Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere weil der Park & Ride-Verkehr nicht reibungslos lief, um die Fans zum Parkplatz “Schweinsdell” zu bringen.

Die Infrastruktur rund um den Betzenberg, der fehlende Parkraum und die hohe Besucherzahl ließen die Abreise nach Spielende zum “Nadelöhr” werden. Vor allem in der Kantstraße wurde es “eng”, weil sich so viele Fans im Wendehammer gesammelt hatten, dass die Busse nicht durchkamen. Das sorgte wegen der langen Wartezeiten für viel Unmut. Erst nachdem der Wendehammer geräumt und parallel für die FCK-Fans eine alternative Einstiegsstation in der Bremerstraße ermöglicht wurde, kam die Abreise besser ins Rollen.

Einsatzleiter Ralf Klein: “Die Verkehrsprobleme und insbesondere das Shuttle-Konzept wird mit den verantwortlichen Organisationen intensiv nachbereitet werden. Wir müssen uns bei den Fans bedanken, dass sie die langen Wartezeiten so geduldig ausgehalten haben.”

Der positive Aspekt des Abends: Trotz des hohen Besucheraufkommens in der Stadt und im Stadion gab es für die Einsatzkräfte verhältnismäßig wenig Anlässe, um einzuschreiten.

Unter anderem kam es im Stadionbereich zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Dabei wurden die sanitären Anlagen im Gästebereich des Fritz-Walter-Stadions zerstört. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Vor, während und nach dem Spiel wurden pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Einige der Verantwortlichen konnten ermittelt werden. Sie müssen mit Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. In einem Fall leistete ein Fan Widerstand, als er nach dem Abbrennen von Pyrotechnik festgenommen werden sollte. Er erhält deshalb zusätzlich eine Anzeige wegen Widerstands.

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen weiteren Fan. Er hatte vor dem Spiel versucht, an einem Auto einen Fan-Schal an sich zu reißen.

Darüber hinaus wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Ein noch unbekannter Fußballanhänger hatte am St.-Martins-Platz Reporter eines Fernsehteams angegriffen und nach ihnen getreten.

Ermittlungen laufen auch noch gegen einige Fans der Gastmannschaft. Sie stehen im Verdacht, auf ihrem Weg in Richtung Kaiserslautern bei Zwischenstopps auf Rastplätzen Mülleimer beschädigt zu haben. Mindestens ein Verantwortlicher konnte anhand des übermittelten Fahrzeugkennzeichens ausfindig gemacht und bei seiner Ankunft in Kaiserslautern gestoppt werden. Der Mann muss ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen.

Aus sportlicher Sicht verlief der Abend sozusagen “ohne besondere Vorkommnisse”. Die Roten Teufel konnten gegen die Gäste aus Dresden keine Tore erzielen. Das Spiel endete mit einem 0:0 unentschieden. Welche Mannschaft in der nächsten Saison in der 2. Liga spielt, wird sich also erst beim Relegationsrückspiel am kommenden Dienstag in Dresden entscheiden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Besuchern für ihre Geduld und ihr faires Verhalten im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Anwohner rund um den Betzenberg. Und last but not least ein dickes Dankeschön auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen ein angenehmes Wochenende. |cri

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen einem Mann in der Innenstadt die Autoschlüssel und den Führerschein abgenommen. Der 52-Jährige war der Streife kurz nach 6 Uhr in der Martin-Luther-Straße aufgefallen, wo er auf einem Parkplatz in seinem Pkw saß. Den Motor hatte er noch nicht gestartet.

Als die Beamten den Mann kontrollierten, schlug ihnen dessen Alkoholfahne entgegen. Sie baten den 52-Jährigen zu einem Atemtest – dieser bescheinigte dem Mann einen Pegel von 1,19 Promille. Der 52-Jährige musste sich daraufhin eine andere Möglichkeit suchen, nach Hause zu kommen. |cri

Hohe Bordsteinkante als Hindernis für E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Mit ihren E-Scootern haben zwei junge Männer am Sonntagvormittag in der Zollamtstraße einen Unfall gebaut. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer fuhren gegen 10 Uhr mit ihren Elektrorollern in Richtung Pfaffenbergstraße und wollten offenbar von der Fahrbahn auf den Gehweg wechsel.

Die hohe Bordsteinkante erwies sich jedoch als zu großes Hindernis. Beide stürzten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu.

Nachdem sie zunächst zu Fuß nach Hause gelaufen waren, ließen sich die Männer 4 Stunden später aber doch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen. Dadurch wurde der Unfall dann auch bei der Polizei bekannt. |cri

Beim Abbiegen mit Radler kollidiert

Kaiserslautern (ots) – Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Sonntag in der Zollamtstraße einen Fahrradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam die 24-jährige Frau gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw aus dem Kreisverkehr, fuhr in Richtung Trippstadter Straße und wollte in Höhe des Parkhauses am Bahnhof nach links auf ein Grundstück abbiegen.

Dabei übersah die Fahrerin aber den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 71-jährige Radler Verletzungen zuzog. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde sichergestellt. |cri

Spielautomat in Kneipe geknackt

Kaiserslautern (ots) – Ein Lokal in der Steinstraße hatte in der Nacht zu Sonntag ungebetene Besucher. Am Sonntagvormittag stellten Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt haben und in die Kneipe eingestiegen sind. Im Lokal selbst knackten die Eindringlinge einen Spielautomaten und stahlen daraus die Geldkassette samt Inhalt.

Wieviel Bargeld sich darin befand, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die zwischen 5.30 und 11 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Kaiserslautern (ots) – Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Schneiderstraße haben sich Einbrecher am Sonntag als Ziel ausgesucht. Am Abend wurde der Polizei gemeldet, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Keller des Hauses verschafft und diverse Gegenstände mitgenommen haben.

Es fehlen: ein Receiver, ein mobiles Klimagerät und ein Drucker. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631/369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Motorrad-Koffer aufgebrochen, Inhalt geklaut

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Wochenende am Rittersberg an einem Motorrad zu schaffen gemacht. Wie der Besitzer am Sonntag 22.05.2022 bei der Polizei anzeigte, wurde der an der Maschine befestigte Koffer aufgebrochen und daraus sowohl ein Navi-Gerät als auch ein Motorradhelm, eine Regenhose sowie Werkzeug gestohlen.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 17-21 Uhr. Zeugen, die gesehen haben, wer an dem Motorrad hantierte, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Dieb auf frischer Tat gestellt

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Innenstadt bediente sich ein 19-jähriger Mann aus unverschlossenen Fahrzeugen und ergatterte so Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro. Nachdem einer der Geschädigten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Durcheinander in seinem Fahrzeug fest. Auf der Suche nach seinen Sachen durchsuchte er nun das Parkhaus und traf dabei auf den Beschuldigten aus dem Landkreis.

Dieser trug dessen Kopfhörer gut sichtbar um den Hals. Auf Ansprache wollte sich der Täter entfernen, wurde aber umgehend eingeholt. Nun zog der Dieb ein Messer aus seiner Gesäßtasche. Noch bevor er dies jedoch aufklappen konnte, wurde er überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Sämtliches Diebesgut konnte beim dem Mann nun aufgefunden und im Anschluss an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Der junge Mann muss sich nun auf ein Strafverfahren gefasst machen.

E-Scooter ausgewichen und gegen Haustreppe geprallt

Kaiserslautern (ots) – Ein PKW-Fahrer ist am Freitagnachmittag mit einer Hausfassade kollidiert. Der 68-jährige Autofahrer war mit seinem Wagen auf der Bismarckstraße stadtauswärts unterwegs, als in Höhe der Wilhelmstraße ein E-Scooter die Straße bei roter Fußgängerampel überquerte.

Der Autofahrer wich dem Rollerfahrer aus, kollidierte dabei aber mit der Außentreppe eines Imbiss an der Straßenecke. Weder der Autofahrer noch der 17-jährige Scooterfahrer wurden bei dem Unfall verletzt, an dem Unfallfahrzeug und der Fassade entstand Sachschaden.