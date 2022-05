Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 22.05.2022 gegen 12:30 Uhr, wurden zwei 9-jährige Kinder in der Schlesierstraße auf einen Mann aufmerksam, der in einem Gebüsch saß und sich ihnen gegenüber in schamverletzender Weise entblößte. Die Kinder flüchteten von der Örtlichkeit und informierten einen Passanten.

Bei Eintreffen der Polizei konnte der Mann bereits nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 18 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, ohne auffälligen Dialekt, schwarze Haare mit Gel in Richtung Hinterkopf gekämmt, bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit weißer, unbekannter Aufschrift und dunklen Shorts.

Die Polizei Ludwigshafen sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.