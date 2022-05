Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Pkw überschlägt sich, Fahrer flüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 22.05.2022 gegen 17:05 Uhr kam es auf der Mannheimer Straße zwischen Bad Dürkheim und der B 37, in Höhe des dortigen Bahnübergangs, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines 3er BMW die Mannheimer Straße aus Richtung B 37 kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und kam in Höhe des dortigen Bahnübergangs vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß hierbei gegen ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Augenzeugen konnten beobachten, wie sich der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer fußläufig in einen angrenzenden Wingert entfernte. Dieser hätte im Bereich der Arme leicht geblutet. Da eine hilflose Lage des Fahrers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde nach diesem im Bereich zwischen Bad Dürkheim, Friedelsheim und Gönnheim mit starken Kräften gefahndet. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 1,80m groß, südländisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, Glatze, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weiß-grünen oder weiß-grauen T-Shirt. Die Gesamtschadenshöhe an dem verunfallten Pkw und dem beschädigten Verkehrszeichen wird auf ca. 15000,-EUR geschätzt. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Unfallverursacher dauern an. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem in Erfahrung gebracht werden, dass unmittelbar vor dem verunfallten Pkw ein dunkler VW aus dem Zulassungsbezirk Mannheim gefahren wäre. In diesem Pkw hätten sich zwei Männer befunden, welche nach dem Unfall angehalten und mit dem Verursacher gesprochen hätten.

Insbesondere die beiden Männer in dem genannten dunklen VW sowie weitere Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322-963-0 oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch, Deidesheim: Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Haßloch / Deidesheim (ots) – Bei der Polizeiinspektion Haßloch wurden über das Wochenende zwei Unfallfluchten angezeigt.

Zum einen wurde in der Zeit von 19.05.22, 17:30 Uhr bis 20.05.22, 09:00 Uhr, ein schwarzer PKW (Mercedes-Benz) im linken Heckbereich beschädigt, während das Fahrzeug in Haßloch, Maxburgstraße abgestellt war. Der am geschädigten Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Des weiteren wurde zwischen dem 20.05.2022, 10:30 Uhr und 21.05.2022, 11:00 Uhr ein in Deidesheim, Königsgartenstraße, in einer Parkbucht abgestellter PKW (BMW, Farbe: schwarz) im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. In diesem Fall dürfte der entstandene Sachschaden ca. 1500,- Euro betragen.

In beiden Fällen konnten die jeweiligen Verursacher bislang noch nicht ermittelt werden. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Haßloch: Dreister Paketdiebstahl

Haßloch (ots) – Zu einem dreisten Fall eines Paketdiebstahls kam es am Freitag, 20.05.2022, gegen 12:50 Uhr, in der Ohliggasse. Zu dieser Zeit lieferte dort eine Postbedienstete mit ihrem Postfahrzeug Post aus. Nachdem sie ausgestiegen war, sah sie plötzlich einen ca. 10-jährigen Jungen (Beschreibung: kurze, blonde Haare, weißes T-Shirt, blaue Hose) ohne Fremdbeteiligung von seinem Fahrrad stürzen. Als sie sich um ihn kümmern wollte, hörte sie plötzlich einen anderen Jungen im Hintergrund rufen „Auf, jetzt“. Sie habe dann nur noch mitbekommen, wie 3 Jungs ein Paket aus dem Postfahrzeug entwendet hätten. Der Junge, der gestürzt war, sei dann plötzlich wieder auf sein Fahrrad gestiegen und zusammen mit den anderen Jungs mitsamt Paket davon gefahren. Offensichtlich sei der Sturz nur vorgetäuscht worden, um sie abzulenken. Etwa zwei Stunden später habe dann eine Frau das entwendete Paket während der weiteren Postauslieferung in unversehrtem Zustand zurückgebracht und der Postbediensteten zurückgegeben. Die Frau habe angegeben, dass die Mutter des Jungen, welcher das Paket entnommen hatte, Bescheid wisse. Namen wurden nicht benannt oder erfragt, so dass diese noch nachermittelt werden müssen. Zeugen/-innen (insbesondere die Frau, welche das Paket der Postbediensteten zurückbrachte) werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Hettenleidelheim: Suche nach hilfloser Person

Hettenleidelheim (ots) – Am Sonntag, 22.05.2022 gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über eine hilflose Person im Bereich Hettenleidelheim / Wattenheim in Kenntnis gesetzt. Die männliche Person ist vermutlich zu Fuß in diesem Bereich unterwegs und wahrscheinlich orientierungslos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 66 Jahre, ca. 188cm, normale Statur, er trage ein helles T-Shirt, eine braune kurze Hose, Socken und Sandalen sowie graue Haare. Er ist außerdem schlecht zu Fuß. Die Suche nach der Person wurde durch starke Kräfte der Feuerwehr Leiningerland unterstützt, welche außerdem Personenspürhunde sowie Drohnen einsetzten. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, sollte eine Person gesichtet werden, auf welche die Personenbeschreibung zutrifft.

Wattenheim: Hausfriedensbruch

Wattenheim (ots) – Bislang unbekannte Personen feierten an der Waldfesthütte des Verschönerungsvereins Wattenheim unberechtigterweise eine Party. Sie hinterließen leere Flaschen und anderen Müll. Zudem wurde ein Lagerfeuer direkt neben der Hütte angezündet, glücklicherweise wurde hierdurch nichts beschädigt. Es wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Flucht

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 20.05.22, gegen 20:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gemeldet, dass es zu einer Verkehrsunfallflucht in Grünstadt, auf dem Parkplatz des Gemeindehauses „Alte Lateinschule“ gekommen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Fahrzeugführer beim Rangieren gegen eine auf dem Parkplatz befindliche Straßenlaterne gefahren sein. Diese brauch hierdurch aus ihrer Bodenverankerung und fiel um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

Obrigheim: Sachbeschädigung an PKW und Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am Samstag, 21.05.22, gegen 11:00 Uhr meldete ein Anwohner, dass in der Mühlheimer Hauptstraße ein beschädigter PKW stehen würde. Vor Ort bestätigte sich dies; unbekannte Täter hatten in unmittelbarer Nähe zum geschädigten PKW einen Gullydeckel ausgehoben und damit die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an PKW und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

Obrigheim: Hühnerdiebstahl

Obrigheim (Pfalz) (ots) – In der Nacht von Freitag, 20.05.22 auf Samstag, 21.05.22 entwendeten unbekannte Täter zwei Brahma-Hühner aus einem Gehege in der Colgensteiner Bahnhofstraße. Beide Hühner wurden von ihrer Besitzerin am Abend in einen unverschlossenen Hühnerstall, der in dem Gehege steht, hineingesetzt. Durch den Diebstahl ist der Geschädigten ein Schaden von ca. 60 Euro entstandenen. Hinweise zu den Hühnerdieben werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

Carlsberg: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung

Carlsberg (ots) – Am Samstag, 21.05.22, gegen 16:20 Uhr erhielt die Polizei Grünstadt die Mitteilung, dass ein PKW mit quietschenden Reifen durch Carlsberg fahren würde. Das Fahrzeug wurde vor Ort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen sowie Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum erlangen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der 42-jährige Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihm genutzte PKW war zudem nicht zugelassen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme teilte ein Anwohner den Beamten mit, er habe den Fahrer auf dessen Fehlverhalten angesprochen, woraufhin ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern entstand in dessen Verlauf der Fahrer den Anwohner verbal mit dem Leben bedrohte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen; gegen ihn wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen Bedrohung eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):