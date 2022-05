Polizeiliche Einsatzmaßnahmen – 2 Versammlungen

Ludwigshafen/Frankenthal (ots) – Am Samstag (21.05.2021) fanden am Nachmittag 2 Versammlungen der “Neue Stärke Partei”, in Ludwigshafen (Berliner Platz) / anschließend in Frankenthal (Hauptbahnhof) mit 15 Teilnehmenden statt. Bei den Gegenaufzügen versammelten sich in Ludwigshafen rund 60 und in Frankenthal rund 70 Menschen.

Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Bis auf eine Sachbeschädigung einer Fahne durch einen 26-Jährigen in Ludwigshafen wurden keine weiteren Straftaten bekannt.

Unfallflucht in der Bexbacherstraße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstagnachmittag des 21.05.2022 kam es zwischen 14:30 und 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bexbacherstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim. Hierbei wurde das geparkte Fahrzeug eines 23-jährigen durch einen Streifschaden am Fahrzeugheck beschädigt.

Der Unfallgegner meldete den Schaden nicht, sondern entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntagmorgen 22.05.2022 wurde der 18-jährige Fahrer eines PKW in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.