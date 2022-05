Widerstand nach Sachbeschädigung und Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Samstag 21.05.2022 gegen 08.30 Uhr wird die Polizei Speyer über eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Hotel in Speyer informiert. Der 43-jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Beschuldigte befand sich zunächst vor dem dortigen Seiteneingang, um eine Zigarette zu rauchen, als ein weiterer Hotelgast nach draußen kam. Der Beschuldigte schlug dem 49-jährigen Geschädigten unvermittelt mehrfach gegen den Kopf.

Weiterhin hatte er den Fernseher in seinem genutzten Hotelzimmer, in welchem auch mitgeführte Betäubungsmittel aufgefunden wurden, beschädigt. Als die Identität des Beschuldigten festgestellt werden sollte, trat er nach einem Polizeibeamten, versuchte ihn außerdem zu schlagen und ihm in den Schritt zu greifen.

Verletzt wurde der Beamte nicht. Da sich der Beschuldigte weiterhin aggressiv verhielt und die eingesetzten Beamten bedrohte und beleidigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Vollsperrung der B9 in beide Richtungen

Speyer (ots) – Am Samstag 21.05.2022, zwischen 16:15-17:50 Uhr kam es auf der B9 zu 2 Unfällen mit zum Teil schwer verletzten Personen. Zunächst befuhr ein Motorradfahrer die B9 von Germersheim kommend in Richtung Ludwigshafen. In Höhe der Abfahrt Speyer-Süd kam es aufgrund noch ungeklärte Ursache zu einer Berührung mit einem in gleiche Richtung fahrenden BMW. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich im Kopf-und Schulterbereich.

Er wurde durch Ersthelfer erstversorgt und anschließend durch den Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Die B9 musste für die komplette Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt

Noch während der Unfallaufnahme kam es in der Gegenrichtung kurz nach der Abfahrt Römerberg zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein Mercedes Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke und stieß anschließend gegen einen vorbeifahrenden Peugeot Transporter. Hierbei wurden die drei Insassen des Peugeot und der Mercedesfahrer selbst leicht verletzt. Alle wurden zwecks weiterer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Auch hier musste die Fahrbahn diesmal in Richtung Süden kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Mercedes erlitt durch den Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Versuchter PKW Aufbruch

Speyer (ots) – Am 21.05. um 03:39 Uhr wurde an einem geparkten BMW, im Rotkehlchenweg in Speyer, die Alarmanlage ausgelöst. Der Fahrzeughalter konnte vor Ort lediglich noch die eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Die Scheibe wurde zuvor mit mehreren Streifen Klebeband abgeklebt, was einige Zeit in Anspruch genommen haben müsste. Der/die Täter konnten nicht beobachtet werden, der Schaden wurde auf 200 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Unfall auf dem Domplatz

Speyer (ots) – Am 20.05.2022 um 12:25 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Domplatte in Speyer. Beim Einfahren in die Große Himmelgasse stieß ein LKW mit einem der Poller, mit einer solchen Wucht zusammen, dass der Lkw aufgrund der erheblichen Beschädigung am Rad nicht mehr fahrbereit war. Der Aufprall war als lauter Knall wahrnehmbar und sorgte für erhöhte Aufmerksamkeit der Passanten. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden wurde auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

Diebstahl an PKW

Speyer (ots) – Im Zeitraum 19.05., 22 Uhr bis 20.05., 8 Uhr wurde auf dem Festplatz in Speyer an einem hochwertigen Mercedes alle vier Reifen, samt Felgen entwendet. Die unbekannten Täter bockten hierzu das Fahrzeug auf Backsteine auf. Der Schaden wurde auf etwa 6.000 EUR geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)