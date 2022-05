Verbotenes Kraftfahrzeugrennen unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) – Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei Frankenthal in der Nacht vom 21.05.2022 auf den 22.05.2022, dass in Bobenheim-Roxheim ein Kraftfahrzeugrennen stattfinden würde. Nachdem durch die Polizei zwei Fahrzeuge festgestellt werden konnten, welche mit quietschenden Reifen den Südring befuhren, konnten diese einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei den jeweiligen Fahrern der PKW konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bei den 18-jährigen Fahrzeugführern ergab jeweils einen Wert von 0,71 Promille, sowie 0,77 Promille. Den beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, die Führerscheine sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Diebstahl von Fahrrad – Zeugen und Eigentümer gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 21.05.2022, gegen 22:10 Uhr, versuchten zwei männliche Personen offensichtlich ein Fahrrad im Bereich der Kantstraße zu entwenden. Nach einer Ansprache durch eine Zeugin ließen die Männer das Rad vor Ort zurück und rannten in Richtung Berliner Straße davon.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den 25- bis 40-jährigen Männern, machen können, sowie der Eigentümer des Mc-Kenzie-Rades, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW mit schwer Verletzten

Römerberg (ots) – Am Sonntag 22.05.2022 um 02:16 Uhr kam es auf der Heiligensteiner Straße in Römerberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Dabei befuhr das Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war, die Heiligensteiner (L507) Straße aus Richtung Lingenfeld kommend in Richtung Speyer.

Der PKW, der ebenfalls mit 2 Personen besetzt war, befuhr die Viehtriftstraße in Römerberg aus Richtung Berghausen kommend und wollte nach links in Richtung Germersheim abbiegen. Im Kreuzungsbereich Viehtriftstraße/Heiligensteiner Straße kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer und Sozius durch den Aufprall vom Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt wurden. Beide verletzten Unfallbeteiligten wurden in verschiedene Kliniken nach Ludwigshafen und Neustadt verbracht.

Die beiden PKW-Insassen wurden nicht verletzt. Die Unfallstelle war bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Ein Gutachter kam vor Ort.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 EUR.