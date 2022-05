Reifenplatzer mit Folgen

A65 (ots) – Am Freitag, 20.05.2022 platzte einem bulgarischen Sattelzugfahrer gegen 07:43 Uhr auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der AS Landau-Süd ein Reifen am Auflieger. Der Fahrer konnte sein Gespann auf dem Verzögerungsstreifen der AS Landau-Süd zum Halten bringen und verständigte für den Reifenwechsel einen Pannendienst. Der Sattelzug wurde zunächst durch eine Streife der Polizei Edenkoben abgesichert.

Bei Inaugenscheinnahme der Bereifung des Aufliegers stellte sich heraus, dass sowohl der geplatzte wie auch die restlichen 3 Reifen des Aufliegers die Abfahrgrenze von 1,6 mm erreicht und kein ausreichendes Profil mehr hatten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis der Reifendienst alle Reifen am Auflieger gewechselt hatte. Zudem wurde vom Fahrer eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Zwei Weinschorle zuviel…

Kleinfischlingen (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der L507 in Höhe Kleinfischlingen wurde am Samstag, 21.05.2022 um 23:55 Uhr bei einem 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Karlsruhe Alkoholgeruch festgestellt. Laut dem Fahrer habe dieser den ganzen Abend über lediglich zwei Weinschorle konsumiert.

Ein Alkoholtest auf der Dienststelle ergab 0,94 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500EUR und 2 Punkte in Flensburg.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sankt Martin (ots) – Ein 62-jähriger Mann aus Maikammer wollte am Sonntagmorgen 22.05.2022 gegen 01:15 Uhr nach einem Besuch in einer Kneipe in Sankt Martin den Heimweg mit seinem Roller antreten. Bereits nach wenigen Metern stürzte der Mann mit dem Roller und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein Alkoholtest ergab 2,17 Promille. Dem Mann wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf die Beschlagnahme des Führerscheins konnten die Beamten verzichten, diesen hatte der Mann bereits im Jahr 2016 gerichtlich entzogen bekommen. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren – die Trunkenheit im Straßenverkehr und das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mountainbikefahrer durch Sturz schwer verletzt

Maikammer (ots) – Am Samstag 21.05.2022 stürzte ein 61-jähriger Mountainbikefahrer aus Karlsruhe um 13:45 Uhr bei einer Downhill-Abfahrt im Bereich der Kalmit und rutschte in den Böschungsbereich. Die Bergung erfolgte durch die Feuerwehr Maikammer und Einsatzkräfte des DRK.

Der Mann erlitt beim Sturz schwere Verletzungen im Rückenbereich und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik in Ludwigshafen geflogen. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Dreister Diebstahl auf dem LIDL-Parkplatz

Edenkoben (ots) – Am Freitag 20.05.2022 um 10:30 Uhr lud eine 78-jährige Frau aus Edenkoben ihre Einkäufe auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in den Kofferraum ihres Pkw. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus, der sich unbemerkt dem Pkw der Frau genähert hatte und ihren im Kofferraum abgelegten Geldbeutel entwendete.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de.

Unwetterschäden

Edenkoben/Maikammer (ots) – Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger Mann aus Edenkoben, der seinen Pkw in der Rappenstraße unter einem Baum abgestellt hatte. Durch das Unwetter löste sich am Freitag 20.05.2022 gegen 20:30 Uhr ein ca. 4 m langer Ast aus der Baumkrone und fiel auf den Pkw. Ein Schaden entstand dabei jedoch nicht. Die Feuerwehr Edenkoben kümmerte sich um die Beseitigung des Astes.

Zur gleichen Zeit wurde in Maikammer ein durch den Sturm umgestürztes Verkehrszeichen, dass auf dem Gehweg in der Weinstraße Süd abgestellt war, auf einen parkenden Pkw Audi einer 23-jährigen aus Maikammer geweht und stürzte auf diesen. Dabei entstand am Pkw ein Schaden von ca. 1.000 EUR.

Unfallflucht in der Luitpoldstraße

Edesheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Freitag, 20.05.2022 zwischen 12:00 und 15:00 Uhr einen in der Luitpoldstraße in Edesheim am Fahrbahnrand parkenden Pkw Daimler-Benz einer 56-jährigen aus dem Kreis SÜW.

Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall durch herabgefallene Ladung

A65/Haßloch (ots) – Am Freitag 20.05.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Bergstraße die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Haßloch.

Da seine Ladung nicht entsprechend gesichert war, verlor der Fahrer ein größeres Metallteil, welches auf den Pkw eines 35-jährigen Neustadters fiel. Dabei entstand Sachschaden. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR und ein Punkt in Flensburg.

Verkehrsunfallflucht durch Lkw – Haus beschädigt und weitergefahren

Edesheim (ots) – Am Freitag 20.05.2022 gegen 12:40 Uhr streifte ein weißer Lkw beim Vorbeifahren ein Einfamilienhaus in der Hochgasse in Edesheim. Dabei entstand ein Schaden am Dach und an einer Hausecke in Höhe von 200 EUR. Der Hausbesitzer konnte den Unfallverursacher noch beim Wegfahren beobachten, als Kennzeichen jedoch nur die Ortskennung KA richtig erkennen.

Ein Strafverfahren gegen den Fahrer des Lkw wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte telefonisch unter 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de.

Brennende Wiese am Kirchbergplatz

Edenkoben (ots) – Am Freitag 20.05.2022 gegen 12:30 Uhr wurde der Polizei Edenkoben eine brennende Wiese am Kirchbergplatz unweit der Bismarckstraße in Edenkoben gemeldet. Vor Ort war eine Fläche von ca. 2 m² betroffen, die durch die Feuerwehr Edenkoben gelöscht werden konnte. Ursächlich für den Brand könnte ein unachtsam weggeworfener Zigarettenstummel eines bislang unbekannten Passanten gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte telefonisch unter 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de bei der zuständigen Polizeiinspektion in Edenkoben.

Unfallflucht

Gossersweiler-Stein (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 21.5.22, in der Zeit von 12.00-18:00 Uhr einen in der Straße Am Kaiserbach abgestellten PKW der Marke Hyundai, Typ i20. Hierbei wurde bei der Vorbeifahrt der Spiegel der Fahrerseite beschädigt, Schaden ca. 100 EUR.

Motorradfahrer leicht verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Ein 72-jähriger PKW Fahrer wollte am Samstag 21.5.22 gg. 09:45 Uhr von der Gartenstraße auf die Weinstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Weinstraße in Richtung Oberotterbach fahrenden 65-jährigen Krad-Fahrer.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Hierbei verletzte sich der Krad Fahrer leicht. Ins Krankenhaus musste er nicht. Weiterhin entstand ein Sachschaden von rund 3.000 EUR an beiden Fahrzeugen.