Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall auf einem Flohmarktgelände am Opelkreisel sorgte am Sonntagmorgen 22.05.2022 für Aufsehen. Auf dem Parkplatzgelände eines Möbelhauses kam ein 24-jähriger Autofahrer gegen 11:45 Uhr von der Fahrspur zwischen den Parkreihen ab und fuhr in einen Flohmarktstand. Dabei wurden die unmittelbar dahinterstehenden Personen und ein geparkter Pkw getroffen.

Die 3 angefahrenen Personen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine weitere Person stand unter Schock.

Der 24-Jährige hatte aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. |pvd