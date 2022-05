Rheingau-Taunus

Ruderboot kentert – 2 Personen stürzen in den Rhein

Rüdesheim (ots) – Die Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurde Sonntag 22.05.2022 zwischen 11.15-13.15 Uhr, zu 2 Unfällen gerufen. Die Leitstelle der Feuerwehr Mainz medete ein gekentertes Ruderboot in Höhe Assmannshausen. 2 Personen stürzten in den Rhein und das Ruderboot trieb weiter in Richtung Lorch. Vor Ort wurden 2 Personen aufgefunden, welche sich mit letzter Kraft auf eine Aue retten konnten.

Ersten Aufklärungen zufolge stießen die Personen in ihrem Ruderboot mit einer Fahrwassertonne zusammen und sind anschließend gekentert. Eine weibliche Person zog sich bei der Selbstrettung eine leichte Verletzung an der Hand zu. Die verunglückten Personen sowie das treibende Ruderboot wurden ans Ufer verbracht. Sowohl mehrere Boote der Feuerwehren Trechtingshausen, Rüdesheim und Lorch, zwei Boote der DLRG Bingen sowie ein Boot der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim waren vor Ort.

Ein weiterer Einsatz erfolgte wegen einem Sportboot bei Rhein-Kilometer 527 (Rüdesheim). Das Boot hatte mit seinem Antrieb Grundberührung und trieb nun manövrierunfähig in der Fahrrinne der Berufsschifffahrt. Der Bootsführer des Sportbootes erkannte gegen 11.15 Uhr den schweren Antriebsschaden und konnte letztlich in Höhe der Fährlinie, außerhalb der Fahrrinne zwischen Rüdesheim und Bingen, ankern. Die 5 Besatzungsmitglieder wurden durch ein vorbeifahrendes Sportboot in den Binger Hafen geschleppt und blieben unverletzt. Betriebsmittel sind nicht ausgetreten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

Diese Vorfälle zeigen deutlich, dass es bei der Ausübung von verschiedenen Wassersportarten auf dem Rhein schnell zu Gefahren kommen kann. Mithilfe einer ausgeprägten Revier- und Sachkunde lassen sich viele Gefahren erkennen und somit Unfälle vermeiden.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Brandstiftung in Schrebergärten

Geisenheim, Samstag, 21.05.2022, 23:04 Uhr

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde durch den 38-jährigen Täter in einer Gartenparzelle in Geisenheim ein Brand ausgelöst, der von Anliegern sofort bemerkt wurde. Der Brand wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht. Der Täter brüstete sich im Anschluss lautstark mit seiner Tat. Die ebenfalls sofort alarmierte Polizei konnte den Täter vor Ort festnehmen. Nach einer Blutentnahme wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Insgesamt wurden drei Gartenparzellen in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen zum Ablauf und zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim persönlich oder telefonisch unter der Nummer 06722 91120 in Verbindung zu setzen.

Festivalbesucher belästigt und im Anschluss Widerstand geleistet

Geisenheim, Am Rheinufer, Samstag 21.05.2022 um 23:30 Uhr

Im Rahmen eines Musikfestivals in Geisenheim wurde die Polizei durch den dortigen Sicherheitsdienst über eine Person in Kenntnis gesetzt, die Festivalbesucher belästigte. Als die Polizeibeamten den 40-Jährigen antrafen und einer Kontrolle unterziehen wollen, versuchte der Taunussteiner, nach den Beamten zu schlagen, zu treten und zu spucken.

Nach Festnahme und Blutentnahme wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten auf übelste Art und Weise. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Grundlos zugeschlagen

Geisenheim, Uferstraße Unterführung B 42, Sonntag, 22.05.2022, 02:45 Uhr

Der 29-Jährige Geschädigte gab an, unvermittelt vom Täter mit der Faust geschlagen worden zu sein. Durch den Schlag erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte ein Tatverdächtiger durch die Polizei identifiziert werden. Dem 38-jährigen Geisenheimer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Körperverletzung durch Kinnhaken

Geisenheim, Am Rheinufer, Samstag, 21.05.2022, 21:00 Uhr

Im Rahmen eines Musikfestivals in Geisenheim wurden die dort eingesetzten Polizeibeamten auf eine Auseinandersetzung im Bereich eines Jugendzentrums aufmerksam gemacht. Vor Ort konnten sowohl der 24-jährige Tatverdächtige sowie der 64-jährige Geschädigte durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Der Geschädigte soll auf dem Weg zum Festival grundlos durch den Geisenheimer einen Schlag auf das Kinn bekommen haben.

Der Tatverdächtige bestreitet die Tat. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich persönlich oder telefonisch unter der Nummer 06722 91120 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Handtasche nicht im Blick, Geldbörse weg

Geisenheim, Rheinuferstraße Höhe Fliegerdenkmal

Die kurze Unaufmerksamkeit einer 17-jährigen Festivalbesucherin am Samstagabend 21.05.2022 in Geisenheim, machte sich ein unbekannter Täter zu Nutze. Die junge Frau gab an, ihre Handtasche kurzzeitig unbeobachtet abgelegt zu haben und musste einem Augenblick später schließlich feststellen, dass ihre Geldbörse mitsamt Bargeld fehlte. Hinweise möglicher Zeugen an die Polizeistation Rüdesheim unter 06722 91120.

Die Polizei rät: Lassen Sie ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt! Diebe nutzen jede Gelegenheit und jeden Moment der Unachtsamkeit, um sich an Ihren Wertgegenständen zu bereichern. Tragen Sie, insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, Ihre Taschen bei sich und Ihre Geldbörse am Körper!

Dieb nutzt offenstehendes PKW-Fenster

Geisenheim, Wiesenstraße, Freitag, 20.05.2022, 19:30 bis 21:30 Uhr

Eine 61-Jährige aus Oestrich-Winkel zeigte im Laufe des vergangenen Samstags an, dass aus ihrem PKW durch einen unbekannten Dieb eine Mappe mit Schlüsseln entwendet worden war. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Rüdesheim telefonisch unter 06722 91120 entgegen.

Unfallflucht

Taunusstein, Philipp-Reis-Straße, Freitag den 20.05.2022, 20.30 Uhr bis Samstag den 21.05.2022, 10.00 Uhr Ein ordnungsgemäß geparkter Kia wurde beim Ausparken durch die Fahrerin eines Skoda beschädigt. Die 61-jährige Fahrerin des Skoda entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Kurioserweise wohnen die Unfallverursacherin und der Geschädigte Besitzer des Kia zusammen in einem Mehrparteien-Wohnhaus.

Sachbeschädigungen

In der Nacht von Freitag 20.05.2022 auf Samstag 21.05.2022 wurden mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Polizeistation Idstein gemeldet. Am frühen Samstagmorgen wurde durch einen Berechtigten der Hochschule Fresenius in der Limburger Straße in Idstein eine beschädigte Eingangstür der Hochschule festgestellt. Bislang unbekannte Täter warfen einen Gegenstand gegen die Scheibe, sodass diese beschädigte wurde. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 EUR.

Am Samstagabend wurde in der Langgasse in Idstein-Heftrich an einem geparkten Smart das Glasdach auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

In der Nacht zu Samstag wurde ein in der Oberseelbacher Straße in Idstein-Dasbach geparkter Pkw entlang der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 EUR.

Die Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/93940 in Verbindung zu setzen.

Wiesbaden

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße, Freitag 20.05.2022, 22:40 Uhr

(ds) Am Freitagabend beschädigte ein offenbar betrunkener Fahrer eines schwarzen Audi Q7 ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 52-Jährige befuhr gegen 22:40 Uhr die Wenzel-Jaksch-Straße aus Richtung Schönbergstraße in Richtung Lahnstraße und stieß beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Hyundai Tucson. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge, der mit seinem Fahrzeug in gleicher Richtung fuhr, bemerkte das beschädigte, geparkte Fahrzeug und beobachtete wenig später den Fahrer eines Geländewagens, wie sich dieser die Unfallschäden an seinem Fahrzeug ansah. Das Autokennzeichen des Unfallwagens hatte der Zeuge sich gemerkt. Die Polizei schickte daraufhin eine Funkstreife an die Halteranschrift des Verursachers nach Idstein. Hier konnte der Audi samt Fahrer unmittelbar vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser stand offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss. Die rechte Seite des Audi war so stark beschädigt, so dass die Beifahrertür sich nicht öffnen ließ und der noch im Fahrzeug sitzende Beifahrer über die Mittelkonsole klettern musste, um auszusteigen. Der unfallbeschädigte Audi wurde anschließend sichergestellt. Der Beschuldigte wurde auf die Polizeiwache verbracht; hier musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 21.000,- Euro geschätzt.

Brand in ehemaligen Schulgebäude

Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Str. 1, Sonntag 22.05.2022, 00:40 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Personen in ein leerstehendes Schulgebäude ein und legten dort Feuer.

Unbekannte Täter verschafften sich gegen 00:40 Uhr Zutritt zu einem nicht mehr genutzten Schulgebäude in der Ernst-von-Harnack-Straße. Dort zerstörte man mehrere Glastüren und setzte das Mobiliar in einem Klassenzimmer in Brand. Dadurch entstand auch Schaden an den Wänden und am Boden. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Betrunkener leistet Widerstand

Wiesbaden, Rathausstraße Sonntag 22.05.2022, 06:00 Uhr

(am) Am Sonntagmorgen wurden zwei Polizeibeamte bei der Festnahme eines alkoholisierten Mannes leicht verletzt. Dieser hatte zuvor versucht in ein Geschäft einzudringen.

Gegen 06:00 Uhr versuchte ein 23 Jahre alter und alkoholisierter Mann in ein Geschäft in der Biebricher Rathausstraße einzudringen. Dieser war wohl irrig der Meinung, dort wohnhaft zu sein. Als dieser flüchten wollte und in Richtung Straße lief, stolperte der Mann und fiel zu Boden. Gegen die anschließende Festnahme wehrte er sich, so dass beide eingesetzten Kollegen leicht verletzt wurden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Fahrzeug angegangen

Wiesbaden, Breitenbachstraße Samstag 21.05.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag 22.05.2022, 01:00 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten es Diebe auf einen Pkw abgesehen und hieraus mehrere Gegenstände entwendet.

In der Breitenbachstraße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw Mercedes ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs. Hier baute man das Lenkrad mit Airbag und das Navigationssystem aus der Mittelkonsole heraus. Außerdem wurde noch ein Mobiltelefon aus dem Innenraum entwendet. Der entstandene Schaden beträgt ca. 800,- EUR. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Linienbus beschädigt

Wiesbaden, Hellkundweg, Freitag 20.05.2022, 22:10 Uhr

(ds) Unbekannte Täter beschädigten am Freitagabend die Heckscheibe und eine hintere Seitenscheibe eines Linienbusses. Nach Angaben des Busfahrers sei eine Gruppe von fünf jungen Männern gegen 22:10 Uhr mit dem Bus bis zur Endhaltestelle Nordfriedhof gefahren. Die Jugendliche stiegen hier aus und hielten sich dann im Heckbereich des stehenden Linienbusses auf. Im Anschluss nahm der Fahrer ein Scheibenklirren wahr. Die Jugendlichen liefen daraufhin in Richtung Innenstadt davon. Bei der Nachschau stellte der Busfahrer ein Loch in der Heckscheibe und ein weiteres faustgroßes Loch in einer hinteren Seitenscheibe fest. Die jungen Männer sollen im Alter von 16 – 18 Jahren gewesen sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2540 zu melden.

Mehrere Autos zerkratzt

Wiesbaden, Adlerstraße und Philippsbergstraße Donnertag 19.05.2022, 19:00 Uhr bis Freitag 20.05.2022, 14:45 Uhr sowie zwischen Samstag 21.05.2022, 14:00 Uhr und Sonntag 22.05.2022, 07:30 Uhr

(ds/am) Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag wurden mehrere Autos beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten erneut im Innenstadtbereich geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand. Bei sechs Fahrzeugen, die in der Adlerstraße abgestellt waren, wurden tiefe Kratzer an der Fahrzeugseite festgestellt. Der Schaden wird auf 12.000,- Euro geschätzt. Von Samstag auf Sonntag wurden dann 20 Fahrzeuge in der Philippsbergstraße beschädigt. Auch hier wurden, überwiegend auf der Beifahrerseite, der Lack zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000,- EUR.

Das 1. Polizeirevier führt die Ermittlungen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag 21.05.2020, 05:00 Uhr

(ds) Am frühen Samstagmorgen kam es zu seiner Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von drei Männern und einem 24-Jährigen in Begleitung seiner 25 Jahre alten Freundin. Der Geschädigte und seine Freundin waren zu Fuß in der Kirchgasse unterwegs, als die Täter auf sie zukamen und anfingen, seine Freundin und ihn zu beleidigen. Der Streit endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Der Geschädigte wurde geschlagen und getreten. Ebenso wurde der 25-jährigen Frau ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt Richtung Hautbahnhof. Nach Angaben des Geschädigten wurde im Anschluss an die Schlägerei noch seine Umhängetasche mit mehr als 200,- Euro Bargeld entwendet. Einer der Täter soll ca. 180cm groß mit dunkelblonden Haaren gewesen sein. Er hatte eine krumme Nase und trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Der zweite Täter soll ca. 160cm groß gewesen und dunkel gekleidet gewesen sein. Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

Auseinandersetzung in Diskothek

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Str., Sonntag 22.05.2022, 02:45 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Diskothek in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Anschließend wurde der Streit auf dem Parkplatz fortgesetzt. Gegen 02:45 Uhr gerieten zwei Personengruppen in einer Diskothek im Gewerbegebiet Mainz-Kastel in Streit.

Nachdem dieser Streit zunächst verbal ausgetragen wurde, soll schließlich ein 41 Jahre alter Mann aus Mainz eine Flasche genommen und diese in Richtung eines 19-jährigen Mannes aus Bad Kreuznach geworfen, diesen jedoch verfehlt haben. Anschließend soll dieser noch nach dem Opfer getreten und das heruntergefallene Handy des Kontrahenten zerstört haben. Zu einer Verletzung durch den Tritt kam es nicht.

Anschließend begaben sich die Beteiligten vor die Diskothek, wo der Mainzer ein Messer vorgezeigt haben soll. Dessen Begleiter, ebenfalls 41 Jahre alt und aus Mainz, soll mit einem Schlagring nach den Freunden des Bad Kreuznachers geschlagen haben, die sich auf ein geparktes Fahrzeug geflüchtet hatten. Diese wurden nicht getroffen, jedoch wurde dabei der Pkw beschädigt.

Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, die Gruppen zu trennen und die beiden Täter festzunehmen. Diese erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Schläge ausgeteilt,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag 21.05.2022, 04.50 Uhr und 05.20 Uhr

(akl) Ein 21 Jahre alter Mann aus Wiesbaden ist am frühen Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr vor einer Diskothek in der Wilhelmstraße mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Er hatte dort versucht, verbale Streitigkeiten zwischen zwei Männern zu schlichten. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte der Geschlagene den Aggressor der Polizei hinreichend beschreiben.

Kurz darauf kam es zu einem erneuten Polizeieinsatz in Höhe der Burgstraße. Hier wurde ein 26-jähriger Mann angetroffen, der der ersten Tat verdächtigt wurde. Dieser gab nun seinerseits an, von dem 21-Jährigen geschlagen worden zu sein. Gegen Beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrraddiebstahl – Besitzer gesucht

Wiesbaden, Dotzheimer Straße Freitag 20.05.2022, 22:20 Uhr

(ds) Am späten Freitagabend wurde in der Dotzheimer Straße ein Fahrrad gestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 22:20 Uhr, wie sich drei unbekannte Männer auffällig für ein Fahrrad interessierten. Das Rad war mit einem Schloss an einer Metallstange befestigt. Das Schloss wurde dann mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Als der Zeuge sich dem Ort näherte, flüchtete einer der Männer mit dem Fahrrad, die beiden anderen liefen zu Fuß weg. Der Zeuge konnte einem Mann folgen. Dieser wurde anschließend durch eine Polizeistreife festgenommen. Das Tatwerkzeug wurde bei dem 35-Jährigen aufgefunden. Der Mann wurde auf ein Wiesbadener Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die beiden flüchtigen Täter sollen eine korpulente Statur gehabt haben. Über das entwendete Rad ist bisher nur bekannt, dass es sich um ein rotes Fahrrad gehandelt haben soll. Der Besitzer des Fahrrades sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 zu melden.

Mini-Fußballtor entwendet,

Mainz-Kastel, In der Witz, Freitag 20.05.2022, 21.30 Uhr bis Samstag 21.05.2022, 06:45

(ds) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mini-Fußballtor auf einem Sportplatz in Mainz-Kastel Ziel der Begierde von Dieben. Unbekannte Täter überkletterten das Eingangstor und nahmen zwei dort abgestellte Mini-Fußballtore an sich. Eines der Fußballtore stellten sie zunächst vor dem Eingangstor zum Platz ab. Das andere Mini-Fußballtor wurde entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Kind angefahren,

Wiesbaden, Im Rad, Samstag 21.05.2022, 12.10 Uhr

(akl) Am Samstagmittag hat ein 28 Jahre alter Fahrzeugführer aus Isenbüttel beim Einfahren auf die Straße “Im Rad” ein auf dem Gehweg fahrendes Kind übersehen. Obwohl er sich vorsichtig mit seinem weißen Skoda aus einer Grundstücksausfahrt heraustastete, konnte das 10-jährige Mädchen auf ihrem Roller nicht mehr ausweichen. Nach dem Zusammenstoß stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich leicht. Es wurde durch den Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik zur ambulanten Versorgung gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

