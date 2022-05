Ludwigshafen-Nord (ots) – Am Freitag 20.05.2022 gegen 12:00 Uhr gerieten 3 Jugendliche in einem Bus der Buslinie 75 miteinander in Streit. Eine 49-Jährige sowie eine weitere, bislang unbekannte Begleitperson, mischten sich in diesen Streit ein und begannen die Jugendlichen zu beleidigen. Im weiteren Verlauf kam zu einem Handgemenge zwischen den Beteiligten.

Dabei wurden 2 Jugendliche durch die bislang unbekannte Person getreten und geschubst. Die Person entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Sofern Sie sich zum genannten Zeitpunkt in besagtem Bus befunden haben und Angaben zur Sache machen können, melden Sie sich bitte unter der Tel: 0621 963-2222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de.