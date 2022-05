A65/Kandel (ots) – Eine tote und eine schwer verletzte Person sind das traurige Ergebnis einer Geisterfahrt auf der A65. Am Samstag 21.05.22 gegen 21:50 Uhr, fuhr eine 84-jährige Frau mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Kandel-Süd auf der Fahrspur in Richtung Karlsruhe in die Gegenrichtung nach Ludwigshafen auf.

In Folge dessen kam es dann kurz vor der Anschlussstelle Kandel-Mitte zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.

Dabei wurde die 84-jährige Frau tödlich verletzt. Die Fahrerin des anderen Pkw kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist stabil.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn war bis 04:25 Uhr gesperrt.