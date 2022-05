Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Sittlichkeitsdelikt am Bad Dürkheimer Busbahnhof – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Dürkheim (ots) – Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Dienstag, 17. Mai 2022, gegen 09:15 Uhr, von einem unbekannten Mann am Busbahnhof in Bad Dürkheim angesprochen und nach Name und Alter gefragt. Der Mann, der in Begleitung eines Bekannten war, zeigte dem Mädchen einen Kartentrick, streichelte sie danach im Bauchbereich unterhalb ihres Crop-Tops und anschließend an Hüfte, Oberschenkel und im Schambereich. Eine ca. 13 bis 15 Jahre alte Zeugin, die den Vorfall beobachtete und die vor Schockstarre handlungsunfähige junge Dame konstatierte, zog die 13-Jährige weg und begleitete sie in den Bus Richtung Schule. Da die Zeugin jedoch in Richtung Grünstadt wollte, verließ sie den Bus wieder. Der Mann stieg ebenfalls in den Bus Richtung Schulzentrum, worauf hin die Geschädigte an der nächsten Haltestelle den Bus verlassen hat.

Der Täter wurde als

ca. 20-50 Jahre alt

bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Lederjacke und grauer Hose

sprach kein deutsch sondern französisch,

trug einen grauen, spitz zulaufenden Bart

beschrieben.

Die Polizei Neustadt/Wstr. nimmt sachdienliche Hinweise unter 06321/854-0 entgegen. Die namentlich unbekannte Zeugin, die die Geschädigte aus der Situation rettete, wird ebenfalls gebeten, sich mit dem Fachkommissariat 2 der Kripo NW in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 18.05.2022 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde ein in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den abgerissenen Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Brand in Wingertszeile

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.05.2022 gegen 18:40 Uhr wurde ein Brand in einer Wingertszeile im Nussriegel in Bad Dürkheim gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 1-2qm. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Geschädigte Eigentümer konnte ermittelt werden und kam vor Ort. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.05.2022 gegen 03:00 Uhr konnte durch eine Streifenbesatzung, auf dem Grünstreifen neben der B37 in Bad Dürkheim, ein abgestellter BMW festgestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer noch hinter dem Steuer saß und in aller Ruhe schlief. Der Motor und das Autoradio liefen noch. Nachdem er von den Polizeibeamten geweckt wurde, konnten die Polizeibeamten während der Kontrolle des 41-Jährigen, Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Hecke beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 17.05.2022 18:30 Uhr bis 18.05.2022, 07:00 Uhr wurde eine auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Eichenplatz in Bad Dürkheim befindliche Hecke beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken die Hecke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Rollerfahrer auf dem Prüfstand

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 19.05.2022, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Zeitraum von 10:45 bis 13:50 Uhr eine Kontrollstelle auf dem Wurstmarktparkplatz errichtet. Der Schwerpunkt der Verkehrskontrollen lag auf dem motorisierten Zweiradverkehr. Hierzu wurde ein geeichter Rollenprüfstand aufgebaut, mit welchem die maximale Höchstgeschwindigkeit von Zweirädern gerichtsverwertbar gemessen werden kann. Im genannten Zeitraum konnten insgesamt 14 Krafträder einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der größte Anteil dieser Verkehrsteilnehmer hielt sich erfreulicherweise an die Verkehrsvorschriften. Bei einem Roller konnte jedoch mit Hilfe des Rollenprüfstandes ermittelt werden, dass die zulässige eingetragene Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten wurde. Der Fahrer des Rollers hätte deswegen eine höhere Fahrerlaubnisklasse besitzen müssen. Zudem ist dadurch die Betriebserlaubnis für sein Fahrzeug erloschen. Eine weitere Roller-Fahrerin konnte ebenfalls keine entsprechende Fahrerlaubnis für ihr Kraftrad vorzeigen. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Neben den Zweirädern wurden auch insgesamt sieben Autos kontrolliert, da die (Mit-)Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten oder als Fahrer mit ihrem Handy telefonierten. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Freinsheim: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 14.05.2022 00:00 Uhr 08:00 Uhr wurde ein, auf einem Privatgrundstück in der Denkmalstraße in Freinsheim, abgestelltes hochwertiges Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloß. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Rad der Marke Ghost, Modell Hibride SL AMR. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Durchfahrtskontrollen

Friedelsheim (ots) – Am 18.05.2022 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde in Friedelsheim, aufgrund der aktuellen Sperrung der Hauptstraße in Richtung Gönnheim, in der Verlängerung der Waltershöhe, das dortige Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt 4 Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig den Weg und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Ellerstadt: Mountainbike gestohlen

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 12.05.2022 06:00 Uhr 17:00 Uhr wurde ein, an der Bahnhaltestelle Ellerstadt Ost, abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Spiral-Kabelschloß. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Rad der Marke Carver, Modell Strict. Es entstand Sachschaden in Höhe von 470 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Verursacher flüchten; Polizei sucht Zeugen

Haßloch (ots) – Erst war es die Besitzerin eines Audi A3, die am Donnerstag (19. Mai) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Zwerchgraben gegen 13:30 Uhr einen Schaden an der Beifahrerseite feststellte. Offenbar schlug jemand die Tür gegen den Audi und kümmerte sich nicht um den Schaden, den die Polizei auf 500,- Euro schätzte. Auf rund 1.000,- Euro sitzen bleibt der Halter eines Tesla, der in der Böhler Straße nahe der Turnhalle parkte. Gegen 19 Uhr löste der Fahrzeugalarm aus. Der 29-Jährige bemerkte vorne links einen Streifschaden. Auch hier flüchtete der Verursacher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Grünstadt: Verkehrsunfall durch wegrollendes Fahrzeug

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am 19.05.2022, 11:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall durch einen wegrollenden PKW. Der 57-jährige Fahrzeugführer parkte seinen PKW in der Weinbietstraße in Sausenheim. Offensichtlich war keine Gang eingelegt und die Feststellbremse nicht betätigt. Der PKW rollte infolgedessen über die leicht abschüssige Straße gegen ein geparktes Fahrzeug. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Grünstadt: Ohne Führerschein Fahrzeug geführt

Grünstadt (ots) – Am 20.05.2022, 03:00 Uhr wurde am Mittfahrerparkplatz in Grünstadt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer eines PKW konnte keinen Führerschein vorzeigen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerlaubnis seit 2016 von der Fahrerlaubnisbehörde entzogen wurde. Das Fahrzeug wurde auf dem Mitfahrerparkplatz abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Grünstadt: Diebstahl von Rüttelplatte

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum vom 13.05.-18.05.2022, 07:00 Uhr wurde vom Gelände der Lebenshilfe in Grünstadt, In der Haarschnur 35 eine Rüttelplatte des Herstellers Lumag entwendet. Die Rüttelplatte hat ein Gewicht von ca. 200 kg. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter die Maschine mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon: 06359/93120 oder E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Sichergestelltes Fahrrad konnte zugeordnet werden

Grünstadt (ots) – Das Mountainbike, welches, wie wir am 17.05.22 berichteten, im Rahmen einer Personenkontrolle am Montag, 16.05.2022, sichergestellt wurde, konnte zwischenzeitlich einem Eigentümer zugeordnet werden. Diesem wurde das Fahrrad im März dieses Jahres entwendet, eine entsprechende Strafanzeige lag vor.

Carlsberg: Lagerfeuer mit starker Rauchentwicklung

Carlsberg (ots) – Am 18.05.2022, 20:38 Uhr wurde mitgeteilt, dass im Bereich des Selighofs in Carlsberg ein größeres Lagerfeuer brennen würde. Es wäre eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Durch die freiwilligen Feuerwehren Carlsberg und Altleiningen konnte die Feuerstelle schnell lokalisiert werden. Offenbar hatten Kinder auf dem elterlichen Grundstück ein Lagerfeuer entzündet. Das Feuer wurde gelöscht ohne das ein Schaden entstand. Gerade bei den derzeitigen hohen Temperaturen und großer Trockenheit besteht eine erhöhte Gefahr von Bränden. Bitte achten Sie auf einen sorgsamen Umgang mit offenem Feuer.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):