Zwei schwere Motorradunfälle sorgen für längere Staus auf der A5

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei schwere Motorradunfälle, die sich kurz hintereinander auf der Autobahn A5 auf Höhe Karlsruhe-Durlach ereigneten, haben am Donnerstagnachmittag 19.05.2022 für kilometerlange Staus gesorgt. Eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer erlitten bei den Unfällen schwere Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wollte zunächst ein 55-jähriger Motorradfahrer gegen 15:45 Uhr von der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach kommend auf die A5 in Richtung Süden auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen übersah er offenbar einen dort bereits fahrenden Pkw, wodurch es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 55-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Keine halbe Stunde nach diesem ersten Unfall ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein weiterer schwerer Motorradunfall. Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 49-jährige Motorradfahrerin den linken Fahrstreifen der A5 in Richtung Norden. Etwa auf Höhe des ersten Unfalls stockte der Verkehr, weshalb ein vorausfahrender BMW abbremsen musste. Dies nahm die 49-Jährige mutmaßlich zu spät wahr, weshalb sie mit ihrer Yamaha offenbar nahezu ungebremst auf den BMW auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorradfahrerin auf den BMW geschleudert und stürzte über die Motorhaube hinweg auf den Asphalt. Hierbei erlitt die Frau schwere, aber wohl keine lebensgefährlichen Verletzungen. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Infolge der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten bei beiden Unfällen Fahrstreifen zum Teil für längere Zeit gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen.

Leicht verletzte Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Freitag 20.05.2022 gegen 11.25 Uhr bei einem Zusammenstoß an der Einmündung Nuitstraße zur Rheinstraße mit einer Straßenbahn leicht verletzt. Offensichtlich wollte die Fahrerin die Rheinstraße von der Nuitstraße kommend überqueren.

Trotz stockenden Verkehrs fuhr sie wohl bei Grün in die Rheinstraße ein und musste vor den Bahngleisen anhalten. Vor Überqueren der Bahnlinie nahm sie mutmaßlich die aus Richtung Stadtmitte kommende Straßenbahn anscheinend nicht wahr und es kam in Folge zum Zusammenstoß.

Der Bahnverkehr musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 30.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.

Brandstiftung an Porsche

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter versuchte am Freitag zwischen 03.00 – 03.25 Uhr einen Porsche in der Maximilianstraße nahe der Stabelstraße in Brand zu setzen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte unterhalb des in Mühlburg geparkten Fahrzeugs Feuer festgestellt. Die alarmierte Polizeistreife des Reviers Karlsruhe-Marktplatz konnte die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers umgehend bekämpfen und somit Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr blieb schließlich die Nachsorge.

Erste Ermittlungen am Tatort ergaben offensichtliche Hinweise auf eine Brandstiftung. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

Leicht verletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit Lkw

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 51-jähriger Radfahrer in der Neureuter Straße in Karlsruhe bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw.

Der 54-jährige Fahrer eines Lkws übersah offenbar gegen 14:20 Uhr beim Hinausfahren aus einem Parkplatz den entgegen der Fahrtrichtung auf einem Radweg fahrenden 51-jährigen Fahrradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Beteiligten, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Er konnte seinen Weg in der Folge trotz seiner Blessuren zu Fuß fortsetzen. Eine Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht von Nöten. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 300.00 Euro, der Lkw war nur geringfügig beschädigt.

Suche nach älterem Herrn in Durlach – Hubschrauber über dem Turmberg

Karlsruhe (ots) – Auf der Suche nach einem älteren vermissten Herrn in Durlach kreiste am Donnerstagabend ein Hubschrauber über Durlach und Grötzingen. Die Suche mit dem Hubschrauber war zwar erfolglos, der Mann konnte aber etwas später durch aufmerksame Passanten aufgegriffen und in die Obhut seiner Angehörigen gegeben werden.

Der 75-Jährige hatte gegen 10.30 Uhr das Haus in Durlach verlassen und war am späten Nachmittag noch nicht zurück. Weil er auf medikamentöse Versorgung angewiesen ist, verständigten die Angehörigen die Polizei. Eine Suche durch Polizeibeamte in der näheren Umgebung verlief negativ.

Der Polizeihubschrauber flog das Gebiet um Durlach zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr ab, da nicht auszuschließen war, dass sich der Herr in einer hilflosen Lage befindet. Gegen 21.50 Uhr wurde der Senior durch Passanten aufgegriffen und konnte an Angehörige übergeben werden. Dem Mann ging es gesundheitlich soweit gut, er musste sich aber nach dem langen Tag erholen.

Kreis Karlsruhe

Gravierende Mängel an Sattelzug festgestellt

Forst (ots) – Beamte der Kontrollgruppe Schwerlastverkehr haben am Donnerstag 19.05.2022 auf der Autobahn 5 an der Tank- und Rastanlage Bruchsal wegen gravierender Mängel einen bulgarischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen.

Zur Begutachtung musste ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der im Wesentlichen am Sattelauflieger durchgerostete Querträger und Hilfsrahmen sowie an den drei Achsen einige nicht funktionierende Bremsen feststellte.

Die Weiterfahrt musste daher untersagt werden und es ergeht nach weiterer Prüfung möglicherweise ein Antrag auf Stilllegung an das zuständige Landratsamt.

Nahezu täglich stellen die speziell darauf geschulten Beamten zumindest ein Lastfahrzeug mit erheblichen Mängeln fest. Tendenziell sind die Zahlen steigend und hauptsächlich bei Schwerfahrzeugen aus dem osteuropäischen Raum festzustellen, weshalb die polizeilichen Überwachungsmaßnahmen dahingehend noch intensiviert werden.

Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Bruchsal (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen brach am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße in Bruchsal ein Feuer aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über.

Der Dachstuhlbrand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Bruchsal die Ermittlungen übernommen. Die Kriminaltechnik sicherte am Brandort Spuren.

Schwer verletzter nach Fahrradunfall – Beteiligter flüchtet – Zeugen gesucht

Ubstadt-Weiher (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Kronauer Allee in Weiher wurde ein 65-Jähriger schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 65-Jährige den Feldweg “Kronauer Allee”, als aus einem Waldspielplatz unvermittelt ein bislang unbekannter Fahrradfahrer kam. Aufgrund der Kollision stürzte der 65-Jährige und verletzte sich schwer.

Der Unbekannte sicherte zunächst zu, den Verletzten nach Hause zu begleiten. Während der Fahrt entfernte sich dieser allerdings den Aussagen zufolge, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 65-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem zweiten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.