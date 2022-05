Zeugenaufruf nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Nacht

Mainz-Finthen (ots) – Gleich 5 Diebstähle aus Fahrzeugen wurden der Polizei am gestrigen Donnerstag gemeldet. Die Täter hatten es hierbei scheinbar insbesondere auf die Lenkräder und Navigationsgeräte der hochwertigen PKWs abgesehen.

Im Laufe der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu insgesamt fünf Fahrzeugen. Diese waren allesamt in Mainz-Finthen im Bereich der Straßen Asternweg, Katzenberg sowie An den Lehmgruben abgestellt. Im Anschluss entwendeten die Täter hierbei u.a. die Lenkräder sowie fest eingebaute Navigationsgeräte.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und in diesem Rahmen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus bittet sie um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Feststellungen im oben genannten Bereich gemacht und/oder verfügt möglicherweise über Videoaufzeichnungen, welche Rückschlüsse auf die bislang unbekannten Täter geben könnten? Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Dorn-Dürkheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 19.05.2022, gegen 12:00 Uhr auf der L 438 bei Dorn-Dürkheim wurden 5 Personen verletzt, 3 davon schwer. Ein 73-jähriger befuhr mit seinem VW Transporter einen geteerten Wirtschaftsweg und bog schließlich nach rechts auf die L 438 in Richtung Dorn-Dürkheim ab. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 61-jährige, die mit ihrem Opel Zafira die L438 aus Fahrtrichtung Alsheim in Fahrtrichtung Dorn-Dürkheim befuhr.

Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der Opel Zafira kam erst nach ca. 30 Meter auf der linken Fahrbahn, in Richtung Dorn-Dürkheim, zum Stehen. Der 73-jährige Fahrer hingegen kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Weinberg.

Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt, zwei davon schwer. Der Rettungshubschrauber, sowie ein Notarzt waren im Einsatz.

Die L438 musste für ca. 1 Stunde vollgesperrt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 13 000 Euro. Am Weinberg wurden zusätzlich diverse Rebstöcke beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Fahrt ohne Versicherungsschutz, dafür unter BTM-Einfluss

Bingen (ots) – Durch das Ordnungsamt der Stadt Bingen wurde am 19.05.2022 um 15:40 Uhr beobachtet, wie ein PKW mit entstempelten Kennzeichen auf das Tankstellengelände in Bingerbrück auffuhr. Durch die sofort hinzugerufene Streife der PI Bingen konnte im Anschluss festgestellt werden, dass die Kennzeichen wegen fehlendem Versicherungsschutz durch die Zulassungsstelle entwertet wurden.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Bei der Durchführung eines Urin-Drogenschnelltests versuchte der Fahrer die Streife mit Wasser zu täuschen. Als der Täuschungsversuch aufflog, räumte dieser einen regelmäßigen Marihuana-Konsum ein. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugkennzeichen wurden vernichtet.

Brand auf dem Acker

Gensingen Horrweiler (ots) – 20.05., 07:21 Uhr – Die Feuerwehr Gensingen meldete einen brennenden Acker, welchen sie innerhalb von 15 Minuten gelöscht hatte. Es waren insgesamt 4 qm Fläche verbrannt. Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.