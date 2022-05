Feuerwehr und Polizei nach Brandausbruch in Gebäude

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Stand 16:30 Uhr: Die Warnmeldung, wonach Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollten, ist aufgehoben – Nachdem am Freitag 20.05.2022 gegen 13:15 Uhr in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Speyerer Straße/Ecke Langer Anger ein Feuer ausgebrochen war, hatten die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer im Erdgeschoss des Bürogebäudes ausgebrochen sein und sich anschließend weiter in die oberen Stockwerke verteilt haben. Durch die Hitzeentwicklung kam es vereinzelt zu kleineren Detonationen von im Gebäude befindlichen Propangasflaschen.

Ein Baugerüst, welches den Komplex vollständig umgibt, wurde durch die Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Sachverständiger ist vor Ort und prüft derzeit die Statik der Konstruktion.

Die Nachlöscharbeiten einzelner Glutnester dauern derzeit weiter an. Auch die umfangreichen Verkehrssperrungen rund um die Speyerer Straße werden bis auf Weiteres aufrechterhalten. Zur besseren Übersicht wurde zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Gebäude wurde beschlagnahmt. Eine Begehung des Komplexes ist für die kommenden Tage geplant. Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Neben rund 60 Polizeikräften waren rund 150 Feuerwehrleute, bestehend aus der Berufsfeuerwehr Heidelberg, allen Freiwilligen Feuerwehren Heidelberg sowie Wiesloch, Walldorf, Schwetzingen und Leimen im Einsatz.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Anwohner werden weiterhin angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

19-Jähriger in U-Haft – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl gegen einen 19-jährigen albanischen Staatsangehörigen erlassen. Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, am Donnerstag 18.05.2022 gegen 17 Uhr in Heidelberg-Bergheim in der Nähe der Stadtbücherei in der Poststraße einen faustgroßen Stein aufgehoben und gegen den Kopf eines 23-jährigen Mannes geworfen zu haben.

Dieser wurde dadurch erheblich am Kopf verletzt und musste in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Von dort konnte er zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Dem Vorfall ging nach derzeitigem Ermittlungsstand unmittelbar zuvor eine Auseinandersetzung im Bereich der Straßenbahnhaltestelle “Stadtbücherei” in der Kurfürsten-Anlage voraus. Dort soll der Verdächtige mit mehreren Personen aus der Gruppe des später mit dem Stein Verletzten in Streit geraten sein und einem 20-Jährigen einen Schlag mit der Faust gegen die linke Gesichtshälfte versetzt haben.

Noch am selben Tag wurde der 19-jährige Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung (mittels des Steins), der weiteren vorsätzlichen Körperverletzung (durch den Faustschlag) und der Beleidigung, auf Grund bestehender Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die Polizei sucht insbesondere eine Zeugin, die zu Beginn der Auseinandersetzungen an der Straßenbahnhaltestelle “Stadtbücherei” versucht haben soll, zwischen den Kontrahenten zu vermitteln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Glimmende Zigarette löst Brand aus – 69-jähriger Bewohner in Klinik verstorben

Heidelberg-Bergheim (ots) – Folgemeldung 3 – Der 69-jährige Mann, der am Donnerstagabend 19.05.222 durch den Brand in seiner Wohnung in der Blücherstraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Freitagmorgen 20.05.2022 in der Klinik verstorben.

Ersten Erkenntnissen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zufolge dürfte eine glimmende Zigarette, mit der der 69-jährige Bewohner eingeschlafen ist, das Feuer am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr, in einer Wohnung in der Blücherstraße im Stadtteil Bergheim ausgelöst haben.

Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort kam der Mann mit dem Verdacht, schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten zu haben, mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo er intensivmedizinisch behandelt wird.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile Neuenheim, Altstadt und Kirchheim waren mit rund 40 Mann im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen.

Kurz nach Bekanntwerden des Brandes wurden die anwesenden Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert und vor Ort von der über die Integrierten Leitstelle verständigten “Schnelle Einsatzgruppe” mit 20 Kräften betreut. Die RNV stellte zur Unterbringung der Menschen einen Linienbus zu Verfügung. Die etwas mehr als 50 Evakuierten konnten gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwei Notärzte und fünf Rettungswagenteams waren vor Ort, um mögliche Verletzte zu versorgen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro, weitere Verletzte gab es nicht. Gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik werden die Brandexperten der Kripo im Laufe des Freitages die Ermittlungen in der Brandwohnung fortsetzen.

Unbekannte beschädigten Zaun und Blumenbeet auf Schulgelände

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Mittwochabend 18.05.2022 gegen 18:45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Zaunelement auf einem Schulgelände in der Berliner Straße in Brand gesetzt hatten. Das Feuer griff in der Folge auf einen Blumenkübel und ein angrenzendes Blumenbeet über.

Während des Einsatzes wies eine aufmerksame Zeugin die Polizeikräfte auf eine mögliche zweite Brandausbruchsstelle im Bereich eines Gartenhäuschens hin. Dort stellten die Einsatzkräfte dann tatsächlich einen Brandfleck am Gebäude fest sowie eine beschädigte Spraydose. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brandausbruch steht, ist bislang noch unklar. Die Dose wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord und der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.