23-jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in psychiatrischem Krankenhaus

Wiesloch (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ordnete die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg die einstweilige Unterbringung eines 23-jährigen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch 18.05.2022 gegen 19:45 Uhr in Wiesloch einen 32-jährigen Mann aus noch ungeklärten Gründen von dessen Fahrrad gezogen und zu Boden geworfen zu haben. Als der 32-Jährige aufstehen und vor dem Angreifer flüchten wollte, schlug ihm der 23-Jährige mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Anschließend versetzte der Täter dem Geschädigten mehrere Schläge mit der Faust.

Der Geschädigte erlitt erhebliche Verletzungen, welche ärztlich versorgt werden mussten.

Aufgrund der psychischen Verfassung des 23-Jährigen sprechen dringende Gründe für die Annahme, dass er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Zumal der Mann bereits mehrfach wegen erheblicher rechtswidriger Taten auffällig geworden war, ordnete der Ermittlungsrichter die einstweilige Unterbringung an. Anschließend wurde der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Glasscherben auf Kinderspielplätzen – Versuchte gefährliche Körperverletzung

St. Leon-Rot (ots) – Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten St. Leon-Rot gegen einen bislang unbekannten Täter. Der oder die Unbekannte soll beginnend mit Montag 16. Mai in bislang 4 Fällen, letztmals in der Nacht auf Donnerstag 19. Mai, auf den Kinderspielplätzen im Veilchenweg, im Parkring und in der Rosenstraße im Ortsteil Rot Glasscherben absichtlich an einer Rutsche, an einem Klettergerüst und auf dem Sitz eines Kleinkindertisches so deponiert haben, dass sich insbesondere Kleinkinder Schnittverletzungen zufügen können.

Derzeit werden in Abstimmung mit der Gemeinde St. Leon-Rot morgendliche Kontrollen der Bauhofmitarbeiter durchgeführt. Begleitend hierzu wurden alle Kindergärten hinsichtlich der Problematik sensibilisiert. Ein Elternbrief soll noch im Laufe des Freitages verfasst und verteilt werden.

Das Polizeirevier Wiesloch wird darüber hinaus im Rahmen ihrer Streifentätigkeit alle Kinderspielplätze mit Beginn der Dämmerung und in den Nachtstunden regelmäßig überwachen.

Zeugen, die Hinweise zu dem/der Unbekannten geben können, bzw. denen verdächtige Personen in den Abend- und Nachtstunden an den betroffenen Kinderspielplätzen auffielen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten St. Leon-Rot, Tel.: 06227/88160-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Via WhatsApp betrogen – Vorsicht bei Chatnachrichten!

Ketsch (ots) – Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 63-Jährige via WhatsApp eine Nachricht die angeblich ihre Tochter unter einer “neuen Handynummer” verschickt haben soll. Letztlich gelang es den Betrügern die fürsorgliche Mutter derart zu täuschen, sodass diese annahm mit ihrer Tochter zu chatten. Im Glauben dieser zu helfen, überwies sie schließlich mehr als 1.200 Euro.

Als die Frau kurz darauf misstrauisch wurde, kontaktierte sie ihre Tochter unter der gewohnten Rufnummer wonach der Betrug schnell erkannt wurde. Die Kriminalpolizeidirektion hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

In jüngster Vergangenheit kommt es vermehrt zu solchen Betrugsstraftaten über Messengerdiensten, wobei die Täter den Betroffenen suggerieren Angehörige oder Verwandte zu sein, deren Mobiltelefon nicht mehr funktioniere und diese sich deshalb unter einer “neuen” Rufnummer melden.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

Unfallverursacher geflüchtet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Flößerstraße, Höhe Hausnummer 3, geparkten schwarzen Kia und entfernte sich im Anschluss, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Als der Kia-Fahrer am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel und an der Stoßstange. Er verständigte sofort die Polizei. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel.: 0621 441125 zu melden.

Nach Unfallaufnahme auf der BAB 659, Höhe Ausfahrt Viernheim-Ost – Verzögerungsstreifen wieder frei

BAB 659/Weinheim (ots) – Am Freitag 20.05.2022 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Ford-Fahrer die BAB 659 in Fahrtrichtung Weinheim, als er in Höhe der Ausfahrt Viernheim-Ost von der Fahrbahn abkam. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein medizinischer Notfall ursächlich gewesen sein. Der PKW kam nach rund 700 Metern an einer dortigen Böschung zum Stehen.

Der verletzte Fahrer wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Verzögerungsfahrstreifen zum Teil blockiert. Dieser konnte nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort, gegen 13:45 Uhr, wieder freigegeben werden.

Präsenz-und Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Konzeption “Sicher in Sinsheim”

Sinsheim (ots) – Dass die Konzeption “Sicher in Sinsheim” nicht nur das Stadtgebiet Sinsheim im Blick hat, sondern auch die aktuellen Entwicklungen in den umliegenden Städten und Gemeinden berücksichtigt, zeigen erneut die aktuellen Präsenz- und Kontrollmaßnahmen des Polizeireviers Sinsheim.

Im Zeitraum von Mittwoch, 18.05.2022, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 19.05.2022, 04:00 Uhr waren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz als Unterstützungskräfte des Polizeireviers im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Sinsheim unterwegs. Ein besonderes Augenmerk wurde dieses Mal auch auf den Bereich Helmstadt-Bargen gelegt. Aus der dortigen Bevölkerung gingen in den vergangenen Wochen vermehrt Hinweise über störendes Verhalten einzelner Personen ein.

Konkret ging es dabei um junge Heranwachsende, die sich offenbar bewusst nach dem Schulbetrieb auf dem Gelände einer Gemeinschaftsschule getroffen haben sollen, um dort Betäubungsmittel zu konsumieren. Auch Hinweise zu einem möglichen Verkauf des Rauschgifts waren dabei. “Wir nehmen diese Meldungen sehr ernst”, erklärt Adrian Harz. “Für mich als Revierleiter ist es besonders wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Sinsheim von der Konzeption profitieren und sich sicher fühlen. Daher war sofort klar, dass wir der Sache schnellstmöglich auf den Grund gehen müssen”, so Harz weiter.

Am Mittwochabend wurde der besagte Schulhof der Bildungseinrichtung in Helmstadt dann genauer unter die Lupe genommen. Gegen 18:15 Uhr stellten die eingesetzten Polizeikräfte auf dem Gelände zwei junge Männer fest, die sich auffallend nervös verhielten. Sie wurden daraufhin kontrolliert. Im Weiteren fanden die Einsatzkräfte auf dem Schulgelände eine Tasche, in welcher sich über 800 Gramm Marihuana befanden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Ob die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer, die aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Landkreis Heilbronn stammen etwas mit der Tasche und deren Inhalt zu tun haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Insgesamt waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag neun zusätzliche Polizeikräfte im Einsatz, die am Ende 20 Personen und 14 Fahrzeuge im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Sinsheim kontrollierten. Neben der Festnahme zweier junger Männer in Helmstadt wurden auch mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

Erneut wurde deutlich, dass vor allem der ganzheitliche Konzeptionsansatz zielführend ist. Bürgernahe Kommunikation sowie eine zeitnahe Reaktion auf die Meldungen der Bevölkerung sind dabei unerlässlich für ein erfolgreiches “Sicher in Sinsheim”. Das Polizeirevier Sinsheim wird auch weiterhin die Lageentwicklungen in und rund um Sinsheim genau im Blick haben und Maßnahmen entsprechend lageangepasst umsetzen sowie Kräfte zielgerichtet und konzeptionsbezogen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Sinsheim einsetzen.

Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Rauenberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag 19.05.2022 gegen kurz nach 16.00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der beiden Kreisstraßen 4166 und 4169, kurz nach dem Ortsausgang von Malschenberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem 2 Personen leicht verletzt wurden. Die 35-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Hyundai zunächst die K4166 von Malschenberg kommend in Richtung der B3.

Im Einmündungsbereich zur K4169 wollte sich nach rechts abbiegen. Hierbei geriet sie in der Rechtskurve, vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis, mit ihrer gesamten Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn. Dies hatte zur Folge, dass sie mit einem aus Richtung Rauenberg kommenden, 52-jährigen Motorradfahrer, frontal zusammenstieß.

Der 52-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube und das Dach aufgeladen und durch die Bremswirkung des Pkw in der Folge nach vorne abgeladen. Letztlich kam er neben der Fahrbahn in einem angrenzenden Grünstreifen zur Endlage. Glücklicherweise zog sich der Motorradfahrer hierbei nur Verletzungen leichterer Art zu. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 35-jährige Pkw-Lenkerin wurde ebenfalls nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren kollisionsbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 6.000 Euro. An der BMW R1100 GS entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Die beiden Kreisstraßen waren von ca. 16.30-18.30 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Trickbetrüger kontaktierten ihr Opfer gleich mehrmals

Weinheim (ots) – Gleich mehrmals wurde eine über 65-jährige Frau diese Woche von bislang unbekannten Trickbetrügern kontaktiert. Die Täter nutzten für die Kontaktaufnahme einen Messenger-Dienst und täuschten durch das Versenden von betrügerischen Nachrichten die nichtsahnende Mobilfunknutzerin.

Am Montag, den 16.05.2022 erhielt die Frau die erste dieser verdächtigen Mitteilungen. Mit “Hallo Mama” und der Bitte um Unterstützung bei einer Geldüberweisung forderten die Trickbetrüger ihr Opfer dazu auf, rund 4.000 Euro zu transferieren. Fest im Glauben tatsächlich einem Familienmitglied zu helfen, kam die über 65-Jährige der Aufforderung nach.

Auch nachdem die Trickbetrüger sich rund 2 Tage später erneut meldeten, ahnte die Frau noch nichts Böses. Erneut forderten die Unbekannten einen 4-stelligen Geldbetrag. Auch dieser Aufforderung kam die Frau nach.

Erst nachdem die Täter sich am Donnerstag, den 19.05.2022 erneut meldeten und wieder Geld verlangten, wurde die über 65-Jährige misstrauisch. Sie verweigerte daraufhin weitere Überweisungen und kontaktierte stattdessen die örtliche Polizeidienststelle. Dort wurde sie schließlich über den dreisten Betrug aufgeklärt.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und gibt folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft – 3 Jugendliche ermittelt

Sinsheim (ots) – In er Nacht von Donnerstag auf Freitag 20.05.2022 brachen zunächst unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrichstraße ein. Sie hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen; lediglich eine geringe Summe Wechselgeld fiel ihnen in die Hände.

Bereits in der Nacht richteten sich die ersten Ermittlungen gegen ein jugendliches Trio im Alter von 14, 15 und 17 Jahren. Ein Teilgeständnis einer der Verdächtigen liegt den Ermittlern bereits vor. Die Ermittlungen werden von Jugendsachbearbeitern des Polizeireviers Sinsheim fortgeführt.