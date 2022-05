In der Nacht Baum gefällt – Polizei schreitet ein

Mannheim (ots) – Gleich mehrere Anwohner wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 20.05.2022 auf Kettensägegeräusche in der Kleinfeldstraße aufmerksam und alarmierten um 01.15 Uhr die Polizei. Ein 45-Jähriger fällte auf dem Parkplatz eines ansässigen Supermarkts mit einer Kettensäge einen Baum und zersägte diesen noch, als die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einschritten.

Der Mann, der sein Handeln auf Ansprache der Beamte umgehend stoppte, war mit mehr als 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft deutlich alkoholisiert und konnte sein Handeln nicht erklären. Die Kettensäge wurde in Verwahrung genommen.

Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der 45-Jährige noch in der Nacht einer Psychiatrischen Klinik überstellt. Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen auf einen jungen Rollerfahrer in der Marienburger Straße aufmerksam – als sie diesen einer Verkehrskontrollen unterziehen wollten, flüchtete er. Die anschließende Hinterherfahrt endete nur wenig entfernt in der Kattowitzer Zeile, wo der 16-Jährige um 18.30 Uhr festgesetzt werden konnte.

Grund seiner Flucht, bei der er mit der Höchstgeschwindigkeit des Rollers von 50 Km/h fuhr, dürfte wohl die nicht vorweisbare Fahrerlaubnis und der Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrantritt gewesen sein. Auch waren an dem Motorroller keine Kennzeichen angebracht. Ob dieser möglicherweise gar nicht dem jungen Mann gehört, ist derzeit Ermittlungssache.

Der 16-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten.