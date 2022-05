Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss – Mehrere Verfahren eingeleitet (siehe Foto)

Worms (ots) – In gleich mehreren Ermittlungsverfahren muss sich ein 21-jähriger Wormser wegen seinem Drogenkonsum nun verantworten. Am Donnerstag 19.05.2022 gegen 14:25 Uhr erhielt die Wormser Polizei den Hinweis über einen auf dem Dach liegenden PKW auf einem parallel zur A61 verlaufenden Acker im Bereich des Rastplatzes Kurzgewann. Vor Ort war von dem Fahrer oder möglichen Insassen jedoch keine Spur.

Im Innenraum fanden die Beamten einen Joint, womit eine Drogenbeeinflussung als Unfallursache in Betracht kam. Nach erster Einschätzung befuhr der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrzeugführer den parallel zur A61 verlaufenden Landwirtschaftsweg in Richtung Süden. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links vom befestigten Weg ab.

Noch während den laufenden Ermittlungen meldete sich der 21-jährige Wormser telefonisch und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Daran anschließend fuhr er mit einem anderen PKW zur Polizeiinspektion Worms. Nach eigenen Angaben habe der 21-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verloren. Zudem gestand er den Konsum eines Joints vor dem Verkehrsunfall.

Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Weil der PKW nicht zugelassen war, wurden darüber hinaus Verfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. Abschließend muss sich der 21-Jährige in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen seiner Fahrt zur Polizeiinspektion Worms ebenfalls unter Drogeneinfluss verantworten.

2 angebliche Europol-Anrufe gescheitert

Worms (ots) – Am Donnerstag 19.05.2022 kam es erneut zu 2 betrügerischen Anrufen, angeblich ausgehend von der europäischen Polizeibehörde Europol. In beiden Fällen begann das Gespräch zunächst mit einer automatischen Bandansage. Die beiden 22- und 59-jährigen Wormserinnen erkannten die Betrugsmasche und legten unmittelbar auf.

Bei Europol handelt es sich um eine Polizeibehörde der Europäischen Union, die zur Förderung des Informationsaustausches zwischen den nationalen Polizeibehörden dient. Wir möchten darüber informieren, dass durch Europol keine eigenständigen Ermittlungen durchgeführt werden und keine Anrufe bei Bürgern und Bürgerinnen und insbesondere keine Geldforderungen erfolgen.

Daher weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, keine persönlichen oder finanziellen Daten preiszugeben oder auf Forderungen der Anrufer einzugehen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Telefonat umgehend und setzen Sie sich mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung.

Eine Meldung des Landeskriminalamtes mit weiteren Verhaltensanweisungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5180093

Kreis Alzey-Worms

Ziegen auf der Fahrbahn

Rommersheim/K17 (ots) – Kurz nach 22:00 Uhr am Donnerstag 19.05.2022, teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass auf der K 17 am Ortsausgang von Rommersheim in Richtung L401 mehrere Ziegen auf und neben der Fahrbahn wären. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war der Tierhalter bereits dabei, die Ziegen wieder in ihren durch einen Elektrozaun abgesteckten Bereich zurückzubringen.

Vermutlich durch den Starkregen kam es zu einem Funktionsausfall des Elektroweidezaunes, so dass die Ziegen ihren gesicherten Bereich verlassen konnten.

Leicht verletzte Pkw-Fahrerin durch umstürzenden Baum

L438/Gau-Odernheim/Hillesheim (ots) – Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, die L438 von Gau-Odernheim kommend in Richtung Hillesheim. Durch unwetterartige Wetterverhältnisse stürzte ein am linken Fahrbahnrand stehender Baum auf die Fahrbahn und beschädigte das Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront sowie die Windschutzscheibe.

Durch Glassplitter wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Räumung der Fahrbahn kam die Feuerwehr zum Einsatz.