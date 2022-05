Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Germersheim

Germersheim (ots) – Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Germersheim, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Becker, nach fast 44 Jahren Polizeidienst von Polizeipräsident Georg Litz in den Ruhestand verabschiedet.

Der 62-Jährige wurde 1978 beim damaligen Bundesgrenzschutz in Alsfeld eingestellt. 1991 wechselte Uwe Becker zur rheinland-pfälzischen Polizei. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei erfolgte 1999 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst und ab 2000 die anschließende Verwendung bei der Polizeiinspektion Germersheim als Sachbearbeiter Einsatz. 2013 wechselte er nach Ludwigshafen, wo er bei der Pressestelle und anschließend als persönlicher Mitarbeiter des damaligen Polizeipräsidenten Jürgen Schmitt eingesetzt wurde. 2015 übertrug man ihm zunächst die stellvertretende Leitung und im August 2020 die Leitung der Polizeiinspektion Germersheim. Mit Ablauf des 31.05.2022 wird er nun in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir Uwe Becker alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Germersheim, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Müller, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt der 56-Jährige, der bisher stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Speyer war, offiziell zum 01.06.2022.

Stefan Müller, der im Landkreis Südliche Weinstraße wohnt, wurde 1983 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach dem Abschluss des Studiums und dem damit verbundenen Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahre 1998 verrichtete Stefan Müller seinen Dienst zunächst als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Edenkoben und ab 2012 mit gleichem Aufgabenbereich bei der Polizeiinspektion Wörth. 2014 wechselte er als Sachbearbeiter Einsatz nach Germersheim zur dortigen Polizeidienststelle, wodurch ihm die Polizeidirektion Landau und der Kreis Germersheim bestens bekannt sind.

2018 und 2019 absolvierte Stefan Müller Stationen einer Förderverwendung in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Ludwigshafen und in der Leitung der Polizeiinspektion Speyer, bei der er anschließend 2019 die stellvertretende Leitung der Dienststelle übernahm.

Pandemiebedingt fand der Amtswechsel in kleinem Kreis statt. Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Uwe Becker für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Stefan Müller viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Germersheim ist neben der Stadt Germersheim für die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Rülzheim zuständig.

Drogen am Steuer

Wörth am Rhein (ots) – Am Donnerstag, dem 19.05.2022, um 02.30 Uhr, wurde in der Richard-Wagner-Straße eine 23-jährige Autofahrerin kontrolliert, die offenbar unter Drogeneinwirkung stand. Ein Test ergab den Hinweis auf den Konsum von Cannabisprodukten, woraufhin die junge Frau zugab einen Joint geraucht zu haben. Zu Beweiszwecken wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein vorübergehend sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Wörth am Rhein (ots) – Zwei Männer, 27 und 42 Jahre alt, wurden am Donnerstag 19.05.2022 um 23.55 Uhr, Bier trinkend neben ihren Autos auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße festgestellt.

Bei beiden wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der im Fall des jüngeren Mannes 0,57 Promille und im Fall des älteren Mannes 0,25 Promille ergaben. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel des 27-Jährigen sichergestellt.

Bienwald B 9 nach Lkw-Unfall gesperrt

Kandel (ots) – Heute um 07.30 Uhr kam der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs auf der Bundesstraße 9 im Bienwald in Fahrtrichtung Frankreich beim Langenberg nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte das Führerhaus eines entgegenkommenden Sattelzugs, dessen 40-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Die beiden Lastkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer selbst wurden, ebenso wie die 44-jährige Fahrerin eines Autos, das dem Unfallverursacher begegnete und durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt wurde, leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle ist wegen auslaufender Betriebsstoffe und der Bergungsarbeiten bis etwa 13.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrswarnfunk gibt die Aufhebung der Sperrung bekannt. Die Umleitungsstrecke wurde durch Straßenmeisterei Kandel und die Autobahn AG beschildert.