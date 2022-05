Stark betrunkener Mann spielt mit Laserpointer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 19.05.2022 um 22:16 Uhr leuchtete ein 59-Jähriger in der Spaldinger Straße mit einem Laserpointer in den fahrenden PKW eines 23-Jährigen, ohne hierbei die Augenpartie gezielt anzuleuchten. Der 23-Jährige wurde glücklicherweise nicht geblendet.

Die hinzugerufene Polizeistreife stellte den alkoholisierten, torkelnden 59-Jährigen vor Ort fest und stellte bei der Durchsuchung seiner Person den mutmaßlich genutzten Laserpointer sicher.

Der 59-Jährige war nicht zur Durchführung eines Atemalkoholtests im Stande. Da er infolge seiner Alkoholisierung nicht mehr wegefähig war, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Randalierer in Tankstelle beleidigt Polizei

Speyer (ots) – Am Donnerstag 19.05.2022 um 11:35 Uhr verhielt sich ein alkoholisierter 48-Jähriger in einer Tankstelle in der Lindenstraße provokativ und störend gegenüber den Beschäftigten und Kunden. Anschliessen machte er Anstalten, auf seinem Fahrrad alkoholisiert wegzufahren.

Bevor er wegfuhr, traf die Polizeistreife ein und stellte das Fahrrad des Mannes zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt und aufgrund bestehender Eigentumszweifel sicher. Der 48-Jährige reagierte sehr aggressiv und beleidigte die Beamten auf unterstem Niveau. Außerdem bedrohte er sie mit dem Tode, ballte seine Fäuste und forderte sie zum Kampf auf. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach.

Die Polizeibeamten nahmen den 48-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Dabei leistete er keinen Widerstand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,63 Promille.

Versuchte Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 17.05.2022, 21 Uhr bis zum 19.05.2022, 15 Uhr, setzten unbekannte Täter ein Hebelwerkzeug am Fenster des Mehrgenerationenhauses im Weißdornweg an und versuchten, auf diese Weise ins Gebäudeinnere einzudringen. Die Öffnung des Fensters misslang jedoch. Es entstand Schaden am Fenster in Höhe von ca. 100 Euro.

Im Zeitraum vom 18.05.2022, 21 Uhr, bis zum 19.05.2022, 10 Uhr, setzten unbekannte Täter mehrfach ein Hebelwerkzeug an der Seitentür eines Fahrradgeschäfts in der Tullastraße an und hebelten daran. Auch hier gelang es der Täterschaft nicht, ins Gebäudeinnere vorzudringen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Verkehrskontrollen am Donnerstag

Speyer (ots) – Am 19.05.2022 um 07:10 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 31-Jährigen in der Wormser Landstraße fest, der auf einem sogenannten “OneWheel” oder “Monowheel” fuhr. Dabei handelt es sich um ein Skateboard mit Elektromotor. An dem kuriosen Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Mangels Betriebserlaubnis können solche Gefährte in rechtlicher Hinsicht nicht im öffentlichen Verkehrsraum betrieben werden.

Das Gefährt erreichte eine Geschwindigkeit von ca. 20 km/h. Die Polizeibeamten stellten es sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Um 10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-jährigen Fahrer eines Mofas an der Gedächtniskirche. Er verfügte lediglich über eine Prüfbescheinigung für Mofas bis 25 km/h. Da sein Gefährt allerdings eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 35 km/h erreichte, stellten die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.