Relegationseuphorie – Vorsicht bei Käufen im Internet

Edenkoben (ots) – Ein 21-jähriger Mann hatte 4 Karten auf einer Internetplattform für das Relegationsspiel FCK gegen Dynamo Dresden erworben. Voller Euphorie überwies er den Geldbetrag. Bis heute hat er keine Karten erhalten. Nun muss er das Spiel im Fernsehen ansehen.

Anzeige wegen Erpressung

Edenkoben (ots) – Seine sexuellen Handlungen vor dem PC, will ein Unbekannter im Netz sowie in seinen sozialen Kontakten veröffentlichen, wenn der 62-jährige Anzeigenerstatter keine 1.700 Euro auf eine Bitcoin-Adresse überweist. Der Mann hatte zwei E-Mails erhalten, in der er zur Zahlung aufgefordert wurde.

Vermutlich ist der 62-Jährige einem Hacker zum Opfer gefallen, der ihm einen Trojaner auf den Rechner spielte. Nun laufen die Ermittlungen wegen Erpressung.

Die Polizei warnt:

Achten Sie auf den Schutz Ihrer Daten und seien Sie vorsichtig, wenn Sie Details zu Ihrer Person bekanntgeben. Übermitteln Sie keine Fotos oder Videos von sich selbst. Denken Sie daran, dass alles, was Sie vor der Webcam machen, vom Gegenüber aufgezeichnet werden kann.

Aggressor beleidigt Frau und Polizeibeamten

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 19.05.2022 kam es gegen 10:30 Uhr, in der Herzog-Wolfgang-Straße, zu einem Polizeieinsatz. Ein 28-jähriger Mann hatte im Bereich einer Arztpraxis herumgeschrien und eine 50-jährige Frau beleidigt.

Die verständigten Polizeibeamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er nur unter verbalem Protest nachkam. Im Gespräch wurde ein 46-jähriger Polizeibeamter von dem Aggressor auch als Hampelmann betitelt. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Beleidigung in zwei Fällen ermittelt.

Die Polizei appelliert:

Schützen Sie sich und verwenden Sie ausschließlich sichere Zahlungsmethoden. Wenn Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind, sollten Sie umgehend Ihre Bank auffordern, die erfolgte Zahlung rückgängig zu machen. Wenige Stunden nach einer Onlinebestellung ist dies meist noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten, wie dem Lastschriftverfahren, bis zu 8 Wochen nach Einzug. Erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

Mountainbike aufgefunden

Annweiler (ots) – In Annweiler, An den Bächen wurde ein gelbes Herren Mountainbike, Marke Trek, aufgefunden. Der Eigentümer möchte sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619 melden.

Überladung

Maikammer (ots) – Einen Bußgeldbescheid von 60 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei handelte sich am Mittwoch 18.05.2022, 13.40 Uhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer auf der L 516 ein, weil seine Ladung mit Schüttgut über die Bordwände ragte und diese zudem nicht ausreichend mit der vorhandenen Sicherheitsfolie abgesichert war. Er durfte erst weiterfahren, nachdem er seine Ladung entsprechend nachgesichert hatte.