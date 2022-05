Klangstation im Wald beschädigt

Wald-Michelbach (ots) – Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, nachdem die im Rahmen des Europaobjekts installierte Klangstation, in der Verlängerung des Forsthausweges in Siedelsbrunn, beschädigt und Teile des Europaprojektes gestohlen wurden.

Die Tatzeit war nach derzeitigem Kenntnisstand am ersten Maiwochenende, zwischen dem 7. Mai und 9. Mai 2022. Die Täter entwendeten von einer hölzernen Klanginstallation die 20 Meter lange Drahtseilaufhängung und Montageteile. Die Klangkörper wurden im Wald verstreut. Zudem nahmen sie von anderen Projekten einen Metallhammer und zwei Holzschlägel mit.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro beziffert. Wer in diesem Zusammenhang im Tatzeitraum an dem Wanderweg in Richtung Sender Hardberg Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizeistation Wald-Michelbach (K 41) melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Zwei Autos stoßen frontal zusammen – Zwei Personen schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Biblis (ots) – Am Freitag 20.5.2022 ereignete sich gegen 14 Uhr ein schwerer Unfall auf der Landstraße 3261, zwischen der Einmündung Berliner Straße und dem Bibliser Ortsteil Wattenheim. Nach ersten Erkenntnissen stießen dort 2 Autos frontal zusammen, wobei sich beide Insassen schwer Verletzten.

Beide Personen, ein 20-jähriger Mann aus Mörfelden-Walldorf und ein 23-jähriger aus Worms kamen ins Krankenhaus. In diesem Zusammenhang kam der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 3261 im Bereich der Einmündung Berliner Straße bis Biblis-Wattenheim gesperrt.

Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ein Sachverständiger beauftragt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Hergang haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Rufnummer 06206/9440-0) zu melden.

Kontrollen in zwei Shisha-Bars

Viernheim (ots) – Am späten Donnerstagabend 19.05.2022 haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim mit einem Diensthund sowie mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Viernheim zwei Shisha-Bars in der Innenstadt kontrolliert.

Vier Geldspielautomaten entsprachen nicht den gesetzlichen Anforderungen, so dass diese außer Betrieb gesetzt wurden. Dazugehörige Spielerkarten wurden direkt in amtlicher Verwahrung genommen. Weiterhin wurde rund ein Kilogramm Tabak, in acht Dosen verteilt, sichergestellt.

Weil in einem Lokal eine sicherheitsrelevante Einrichtung nicht vorhanden ist, wurde die Nutzung von Wasserpfeifen untersagt. Auf die Betreiber kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots) – Am Freitag 06.05.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Zwingenberg, Abfahrt BAB 5, bei dem ein PKW FORD die Vorfahrt missachtete und einen erheblichen Fremdschaden an einem Mercedes verursachte. Dieser flüchtige silberfarbene FORD Focus konnte mittlerweile aufgefunden werden.

An diesem Rechtslenker waren vorne britische weiße Kennzeichen und hinten schottische gelbe angebracht.

Wer kennt die Fahrer, Nutzer oder den Eigentümer dieses rechts gelenkten silberfarbenen FORD Focus mit auffälligen ausländischen Kennzeichen? Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

Hohe Nachfrage – Fahrradcodierung am 20.06.2022

Lampertheim (ots) – Aufgrund der hohen Nachfrage nach Terminen für die bevorstehende Fahrradcodierung am 20.06.2022 auf dem Europaplatz, sind jetzt alle Plätze vergeben.

Darmstadt

Brand an einer Lagerhalle

Darmstadt (ots) – Der Brand an einer Lagerhalle in der Gräfenhäuser Straße rief am Donnerstagmittag (19.5.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 15.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte zunächst ein Holzstapel. Die Flammen griffen im Anschluss unter anderem auf einen daneben befindlichen Transporter über.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Dennoch werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei lädt im Juni zur Fahrradcodierung ein

Weiterstadt (ots) – Das 3. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Samstag 11.06.2022 von 14-18 Uhr im Rahmen des Riedbahnfestes zur kostenlosen Fahrradcodierung ein. Das Fest und die Codierung finden in der Sandstraße 19 in Weiterstadt-Riedbahn im dortigen “Riedbahntreff” statt.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei um Voranmeldung. Diese werden im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag (1.6.-3.6.) unter der Telefonnummer 06151/969-41390 jeweils von 8 bis 12 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht gesucht

Erbach (ots) – In der Nacht zum Freitag (20.05.) ereignete sich gegen 00:35 Uhr in der Bahnstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der unfallverursachende Fahrzeugführer, welcher laut Augenzeugen mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, mit insgesamt drei parkenden PKW. An den beschädigten PKW entstand z.T. erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 12.000 EUR.

Anstatt seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei in Erbach bittet daher um Mithilfe in der Bevölkerung. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und/oder Angaben zur Sache machen können, werden daher gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Erbach in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.

Detektiv stoppt Ladendieb

Michelstadt (ots) – Der Diebstahl von 8 Flaschen Schnaps blieb am Donnerstag (19.05.) einem Ladendetektiv nicht verborgen. Der Ladendieb wurde von dem Mitarbeiter gestoppt, als er ohne zu bezahlen die Kasse passieren wollte. Der 44 Jahre alte Mann betrat gegen 13.20 Uhr mit einer Begleitperson den Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße.

Nachdem er die Spirituosenflaschen im Wert von rund 340 Euro aus dem Regal nahm, wollte er den Laden unverzüglich verlassen. Die verständigte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

