Nach Beinaheunfall an Bahnübergang geflüchtet

Friedensdorf (ots) – Ein 83-jähriger Mann aus Dautphetal befuhr mit seinem PKW einen unbeschrankten Bahnübergang im Ortsteil Friedensdorf, trotz einer sich unmittelbar herannahenden Regionalbahn. Der Lokführer musste bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Schnellbremsung einleiten und konnte dadurch einen Zusammenprall verhindern.

Der 83-Jährige setzt anschließend seine Fahrt fort und entfernte sich vom Bahnübergang. Jedoch konnte der Lokführer das PKW-Kennzeichen erkennen und der verständigten Bundespolizei mitteilen. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen traf den Herrn kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Er gab die Tat direkt zu.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Marburg: Zwei Verletzte nach Unfall

Auf der L3289 geriet am Donnerstag, 19. Mai, eine 22-jährige Opel-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Auf dem Stück der L3289 zwischen Roßdorf und Schröck kollidierte die aus Ebsdorfergrund kommende Frau daraufhin gegen 12.15 Uhr mit einer nach Roßdorf fahrenden 32-jährigen Toyota-Fahrerin aus Amöneburg.

Beide Fahrerinnen kamen verletzt ins Krankenhaus, die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Marburg: Rollerfahrer schwer verletzt

Auf der Fahrt von Neuhöfe Richtung Wehrshausen geriet am Donnerstag, 19. Mai, ein 33-jähriger Rollerfahrer gegen 13.10 Uhr womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW. Der Marburger verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam ins Krankenhaus.

Der 53-jährige LKW-Fahrer aus Grünberg blieb unverletzt, am Mercedes-Benz entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Am Piaggio-Roller entstanden Schäden von 4.000 Euro, was einem Totalschaden entsprechen dürfte. Unfallzeugen, die sich bei der Polizei noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Ohne Beute weg

Ein Dieb brach in der Nacht auf Donnerstag, 19. Mai, in ein Büro in der Wilhelmstraße ein. Zwischen 18.20 Uhr und 6.50 Uhr hebelte er ein Fenster auf und durchsuchte die Räume, fand ersten Erkenntnissen jedoch nichts Brauchbares und flüchtete daraufhin ohne Beute. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach-Weidenhausen: Dieb beobachtet

(ots) – Als sehr schlank, dunkelhäutig, etwa 180 cm groß und mit einer roten Mütze beschrieb ein Zeuge einen Dieb, der am Donnerstag 19.05.2022 zwischen 02-03 Uhr in der Mühlstraße versuchte, in eine Tankstelle zu gelangen.

Bei dem Versuch gewaltsam die Eingangstür zu öffnen, verursachte er einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete er. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat den versuchten Einbruch gesehen? Wem kommt der beschriebene Mann bekannt vor? Wer kann die Angaben ergänzen?

Marburg-Wehrda: Ford beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums im Obernweg touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 19. Mai, einen geparkten schwarzen C-Max. Die Beschädigungen in Höhe von 500 Euro entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken des Unbekannten, zwischen 10.20 Uhr und 12 Uhr. Die Marburger Polizei sucht Unfallzeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen