Betrunken zu Supermarkt gefahren und dort eingeschlafen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Stark alkoholisiert mit dem Auto zu einem Supermarkt gefahren und sich dann auf eine Bank schlafen gelegt, hat sich ein 61-jähriger Bobenheim-Roxheimer. Aufmerksame Zeugen meldeten den Sachverhalt der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle im Südring führte ein Atemalkoholtest des 61-Jährigen zu einem Wert von 2,88 Promille.

Dem Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da er ebenfalls über keine Fahrerlaubnis verfügt und der PKW nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte, erwarten ihn weitere Anzeigen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots) – Am 19.05.2022, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der K30 im Bereich der Einfahrt zur dortigen Bauschuttdeponie zu einem Unfall zwischen einem 64-jährigen PKW Fahrer mit Anhänger und einer 75-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin überquerte die K30 in dem sie ihr Fahrrad schob. Der PKW-Fahrer, welcher aus Richtung Waldsee kam, stieß trotz sofortigem Brems- und Ausweichmanövers mit der Radfahrerin zusammen.

Der Anhänger des PKW-Fahrers geriet ins Schlingern und kippte um. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen und musste durch den Notarzt vor Ort erstversorgt werden. Anschließend wurde sie durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

An dem Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden. Ebenfalls wurde der Straßenbelag durch den umgekippten Anhänger beschädigt. Die K30 an der Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trike-Fahrer flüchtet nach Unfall

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 19.05.2022 um 10:30 Uhr befuhr der 83-jährige die Straße Am Rathausplatz. Er wollte nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Von der Hauptstraße kommend bog ein Trike in die Straße Am Rathausplatz ein und stieß mit dem 83-jährigen PKW Fahrer zusammen. Anschließend flüchtete der Trike-Fahrer von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Dudenhofen (ots) – Am Freitag 20.05.2022 um 02:52 Uhr hebelten mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen auf und entwendeten die Geldkassette. Der Sach- und Diebstahlsschaden lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen beobachteten eine Person mit rotem Kapuzenpullover, die sich zu Fuß in Richtung Jahnstraße entfernte. Eine weitere Person mit schwarzem Kapuzenpullover flüchtete zu Fuß in Richtung Albrecht-Dürer-Straße.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zur Ergreifung der Täter.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)