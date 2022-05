Kassel (ots) – Eine Serie von mittlerweile etwa 50 Brandstiftungen ereignete sich in den letzten Monaten, beginnend im August 2021, in Wäldern in Nordhessen und vereinzelt in Südniedersachsen. Der angerichtete Sachschaden beträgt derzeit über 100.000 Euro.

Der oder die unbekannten Täter entzünden zumeist sogenannte Holzpolter (gesammelte und zum Abtransport bereitgelegte Holzstämme), aber auch Hochsitze, Hütten und in einem Fall einen Rückeschlepper. Die Brandstellen befinden sich im Wald an guten Forstwegen oder am Waldrand. Die Polizei bittet bei der Aufklärung der Brandserie auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Gefahr von größeren Waldbränden durch anhaltende Trockenheit

Ein Großteil der Brände wurde rechtzeitig entdeckt und von den alarmierten Feuerwehren schnell gelöscht. In mindestens 2 Fällen gab es auch Flächenbrände, wobei jeweils mehrere tausend Quadratmeter Wiesen- oder Waldfläche abbrannten. Durch die Trockenheit in den Wäldern besteht derzeit bei einem Brand immer die Gefahr, dass es zu einem größeren Waldbrand kommt und auch Menschen verletzt werden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass der oder die Täter mobil sind und möglicherweise mit einem Fahrrad zu den späteren Tatorten fahren.

Hinweise, insbesondere auf Personen die sich in verdächtiger Weise an Holzpoltern aufhalten, bitte an das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100.

