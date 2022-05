Messermann sorgt für Ärger in der Bahn

Wabern (ots) – Bundespolizisten mussten Donnerstag 19.05.2022 um 20:40 Uhr wegen eines Bahnreisenden im Regionalexpress (RE 4167) ausrücken. Auf der Fahrt von Kassel in Richtung Frankfurt, hantierte ein 34-jähriger Mann aus Nieste mit einem Messer vor anderen Bahnreisenden.

Bei Halt im Bahnhof Wabern wurde der Mann durch einen Zugbegleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Eine zuvor verständigte Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel nahm die Personalien des Mannes auf und stellte das Messer sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wollte der 34-Jährige auf einen Folgezug nach Frankfurt a.M. warten.

Während der Wartezeit legte er sich so dicht an die Bahnsteigkante, dass das Gleis für kurze Zeit gesperrt werden musste. Der Lokführer einer herannahenden Bahn sah den 34-Jährigen gefährlich nah am Bahnsteig liegen und meldete dies der Notfallleitstelle. Erneut musste eine Polizeistreife anrücken und den Mann aus dem Gefahrenbereich holen.

Durch den Vorfall erhielt ein Zug knapp 25 Minuten Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Brandstiftung in Schultoilette – Mehrere Schüler durch Rauchgase verletzt

Guxhagen (ots) – 20.05.2022, 09:30 Uhr – Freitagmorgen kam es in einer Schultoilette einer Schule in der “Schöne Aussicht” zum Brand von Toilettenpapierrollen. Derzeit noch unbekannte Täter hatten in einer Toilettenzelle eine Rolle Toilettenpapier angezündet. Der Brand griff dann auf weitere Rollen über. Glücklicherweise wurde der Brand schnell entdeckt und von Lehrkräften der Schule gelöscht.

Infolge des entstandenen Rauchs klagten 21 SchülerInnen über Atemwegsbeschwerden. Die Schüler wurden vor Ort vom alarmierten Notarzt untersucht. Ein Kind wurde vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus verbracht, die anderen 20 wurden vor Ort entlassen.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 100 Euro. Die Brandursache steht fest, es handelt sich um Brandstiftung. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Unbekannte Täter stehlen Möbeltresore aus Wohnung

Melsungen (ots) – Zwei Möbeltresore stahlen unbekannte Täter am Dienstagmorgen 17.05.2022 gegen 08:54 Uhr aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Unteres Bachfeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und brachen dort eine Wohnungstür auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten der Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Zwei vorgefundene Möbeltresore wurden von ihnen von der Wand gelöst und komplett entwendet. Von den beiden männlichen, mit einer Einwegmaske maskierten Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Ein Täter ist ca. 175-185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und einen dunklen Teint. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet.

Der zweite Täter ist ca. 180-190 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er war hell gekleidet und trug einen beigen, gefüllten Stoffbeutel mit sich.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte sprühen Graffiti an Mehrz

Wabern (ots) – 19.05.2022 bis 20.05.2022, 08:00 Uhr – Graffitis mit Inhalten aus der “Rapper-Szene” sprühten unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht an die Mehrzweckhalle in der Landgrafenstraße. Die Täter sprühten die Graffitis mit lila Farbe auf die linke Seite der Mehrzweckhalle und den Fußweg davor.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen