Sachbeschädigung an Moschee in Franzgraben

Kassel-Wesertor (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag 19.05.2022 das Gebäude einer Moschee in der Straße Franzgraben, nahe des Ostrings, großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und durch Steinwürfe beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gegen 3:10 Uhr in der Nacht ereignet und war durch mindestens 3 Personen verübt worden.

Die Tätergruppe war anschließend über einen Fußweg vom Tatort in Richtung Fulda geflüchtet. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Das Motiv für die Tat ist derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei in Kassel.

Verletzte durch Reizstoff an Schule – Verursachender Junge wurde ermittelt

Kassel-Waldau (ots) – Nachdem freigesetzter Reizstoff am Donnerstagvormittag 19.05.2022 gegen 10:50 Uhr an einer Schule in der Stegerwaldstraße in Kassel-Waldau für einen Rettungs- und Polizeieinsatz sowie mehrere verletzte Schüler und Lehrer sorgte, ist der Verursacher der Aktion der Polizei mittlerweile bekannt.

Im Laufe des gestrigen Tages konnte schließlich ein 12-jähriger Schüler als möglicher Verantwortlicher identifiziert werden, der schließlich ein Reizstoffsprühgerät aushändigte.

Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Ost gab der Junge reumütig zu, mit dem Gerät auf der Jungentoilette gesprüht zu haben, offenbar nicht in Erwartung der späteren Folgen.

Abseilaktion bei Gasunternehmen im Königstor beendet – Straße wieder frei

Kassel-Mitte (ots) – Die Abseilaktion vom Dach eines Gasunternehmens in der Straße Königstor ist seit etwa 11:30 Uhr beendet. Zwei Personen hatten sich gegen 10:15 Uhr vom Dach abgeseilt, 2 weitere hielten sich auf dem Gebäudedach auf. Zudem befanden sich etwa 10 Personen vor dem Gebäude.

Es wurde Transparente mit Aufschriften, die das Thema “Gas” betreffen, gezeigt. Alle Teilnehmer der Aktion haben die Örtlichkeit inzwischen verlassen. Die Sperrung der Straße “Königstor” wurde wieder aufgehoben.

Brand in Kohlenstraße: Feuer wurde von zwei Kindern verursacht

Kassel-Wehlheiden (ots) – Der Brand in der Kohlenstraße in Kassel vom Mittwochnachmittag ist von zwei Jungen verursacht worden. Aufgrund der Hinweise von Anwohnern hatten die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder aus Kassel als mögliche Verursacher identifizieren können.

Beide Jungen wurden inzwischen im Beisein der Eltern von den Kriminalbeamten vernommen und gaben zu, dass sie zur fraglichen Zeit in dem Hinterhof gezündelt hatten. Dabei steckten sie nach eigenen Angaben auch Pappe an, wobei sich das Feuer aber versehentlich ausbreitete und im weiteren Verlauf zu den Gebäudebränden führte.

Der anschließende Brand von mehreren Gebäuden in dem Hinterhof hatte einen großen Feuerwehreinsatz zufolge. Durch das Feuer wurde ein Werkstattgebäude und ein Schuppen- bzw. Garagengebäude zerstört sowie auch ein Hinterhofgebäude auf dem angrenzenden Grundstück und die Hausfassade eines nahen Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen gegen Netzwerk von Drogenhändlern – 8 Festnahmen

Stadt und Landkreis Kassel (ots) – Im Rahmen eines mehrmonatigen Ermittlungsverfahrens des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen ein mutmaßliches Netzwerk von Drogenhändlern erfolgten am Montag und Dienstag 17.05.2022 dieser Woche umfangreiche Festnahme- und Durchsuchungsaktionen bei mehreren Tatverdächtigen.

Mit Unterstützung von hessischen Spezialeinheiten und dem Fahndungskommissariat des Polizeipräsidiums Nordhessen nahmen die Ermittler insgesamt 8 Männer im Alter zwischen 24 und 34 Jahren aus Stadt und Landkreis Kassel vorläufig fest. Die Tatverdächtigen stehen nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln im hohen zweistelligen Kilogrammbereich betrieben zu haben.

Bei den Durchsuchungen am Montag und Dienstag suchten die Beamten zehn unterschiedliche Objekte in der Stadt und im Landkreis Kassel auf. Dabei konnten verschiedene Drogenarten, mehrere Tausend Euro Bargeld, Falschgeld und Waffen beschlagnahmt werden. Gegen einen 32-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, der nach derzeitigen Erkenntnissen als Hauptverantwortlicher des Netzwerkes gesehen werden kann, war auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel bereits im Vorfeld ein Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Kassel erlassen worden. Er befindet sich nach der Vorführung beim Haftrichter nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die restlichen Beschuldigten sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden, da keine Gründe für eine Untersuchungshaft gegen sie ersichtlich waren. Nichtsdestotrotz werden sie sich alle wegen Rauschgifthandels verantworten müssen.

Auf die Spur der Tatverdächtigen waren die Rauschgiftermittler durch die Auswertung sogenannter “Kryptohandys” in anderen Drogenverfahren gekommen. Im Rahmen der aufwendigen Auswertung der verschlüsselten Kommunikation stellten die Kriminalbeamten fest, dass die nun in diesem Verfahren Hauptverdächtigen miteinander vernetzt waren und offenbar einen regen Handel mit Betäubungsmitteln im hohen zweistelligen Kilogrammbereich betrieben hatten.

Die weiteren Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dauern fort.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen