Polizei Eschwege

Auffahrunfall – 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Eschwege zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Gegen 07.05 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau die Heubergstraße aus Richtung Andreashöhe kommend, in Fahrtrichtung Heuberg. Ihr voraus fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Wehretal, der an der Kreuzung Heubergstraße/Hessenring/Kasseler Straße nach links in den Hessenring abbiegen wollte, aber wartepflichtig war.

Die 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Der 41-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen in Form eines HWS. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 6.500 Euro.

Metalldiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag und Freitagmorgen 09.00 Uhr haben Unbekannte in der Gemarkung Hilgershausen-Rückerode unweit der Kreisstraße K 63 aus einem offenen Unterstand auf einer Viehweide mehrere Aluzeltstangen und eine Aluminiumleiter geklaut. Die Tatörtlichkeit befindet sich etwa 1 km nach der Ortausfahrt von Hilgershausen, nahe eines rechtsseitig gelegenen asphaltierten Wirtschaftsweges.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert sich auf 500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Autofahrer missachtet Vorfahrt – Schaden 5000 Euro

In der Freiherr-vom-Stein-Straße/Ecke Struthstraße in Eschwege hat ein 53-jähriger Autofahrer aus Eschwege gestern Abend einem ebenfalls aus Eschwege stammenden 47-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall mit insgesamt 5000 Euro Schaden verursacht.

Der 53-Jährige befuhr die Struthstraße in Richtung Bachstraße und missachtete beim Überqueren der Freiherr-vom-Stein-Straße dann den bevorrechtigten 47-Jährigen, der hier in Richtung Augustastraße unterwegs war. Das Auto des Verursachers ist dadurch mit 3.000 €, das andere Fahrzeug mit 2.000 € Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Einbruch in Pizzeria

Zwischen Mittwochabend 23.30 Uhr und Donnerstagvormittag 11.00 Uhr sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Pizzeria in der Marktstraße in Eschwege eingebrochen und haben aus einer Kasse und einer Geldbörse einen Geldbetrag in Höhe von knapp 300 Euro geklaut. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege.

Parkrempler – Schaden 1000 Euro

In der Ernst-Metz-Straße in Eschwege hat gestern Morgen eine 57-jährige Autofahrerin aus Eschwege beim Ausparken an einem anderen Fahrzeug den hinteren, linken Kotflügel touchiert. Der Vorfall geschah gegen 10.15 Uhr. An den beiden Autos entstand leichter Sachschaden in Höhe von je 500 Euro.

Auto zerkratzt und eingedellt

Am Donnerstag haben offenbar Unbekannte im Verlauf des Tages einen grauen Ford Fiesta im Bereich der vorderen Stoßstange und des linken Radkastens beschädigt. Die Eigentümerin des Wagens stellte gegen 15.20 Uhr frische Kratzer und eine Delle fest, die nach derzeitigem Ermittlungsstand vmtl. mutwillig herbeigeführt wurden und am Morgen noch nicht vorhanden waren.

Das Auto stand im Tatzeitraum an verschiedenen Örtlichkeiten geparkt, so dass mehrere Tatörtlichkeiten in Frage kommen. U.a. stand das Auto in Wanfried in der Straße “Auf dem Mäuerchen”, an der Beruflichen Schulen in Eschwege und später auch nochmal in Wanfried in der Straße “Vor dem Schloss”.

Die Polizei in Eschwege hat wegen des entstandenen Schadens in Höhe von 500 Euro Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Auffahrunfall

Gestern Nachmittag ist eine 33-jährige Autofahrerin aus Eschwege gegen 16.45 Uhr auf den Wagen einer ebenfalls in Eschwege wohnhaften 43-jährigen Frau aufgefahren. Die beiden Fahrerinnen waren in Eschwege auf der Reichensächser Straße stadtauswärts unterwegs.

Als die 43-Jährige nach rechts in ein Grundstück abbiegen wollte, erkannte dies die 33-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem trugen beide Fahrerinnen laut Unfallbericht leichte Verletzungen davon.

Einbruch in Garage von Werkstattbetrieb

Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Garage der Autoreparaturwerkstatt A.T.U. in der Niederhoner Straße in Eschwege alte Bremsbeläge und Bremsscheiben (Schrottwert 300 Euro) erbeutet. Angezeigt wurde der Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch haben Unbekannte bei einem Bäckereibetrieb in der Berliner Straße in Witzenhausen-Rosbach einen Firmenbriefkasten aufgebrochen und daraus Bargeld und mehrere Schlüssel geklaut. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18-23.00 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen